Kamala Harris s’impose comme le choix le plus évident pour remplacer Joe Biden après son retrait de la course à la présidence.

À trois semaines de la convention démocrate, le temps est compté. Kamala Harris a déjà dit qu’elle serait candidate, mais qu’en est-il des autres élus démocrates qui étaient vus comme des successeurs potentiels à Joe Biden ? Feraient-ils de bons colistiers ? On fait le point avec Julien Tourreille, chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand de l’Université du Québec à Montréal.

La vice-présidente Kamala Harris, grande favorite

PHOTO KEVIN MOHATT, REUTERS La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, salue la foule alors qu’elle monte à bord de l’Air Force Two pour se rendre à Philadelphie, plus tôt en juillet.

La vice-présidente Kamala Harris est la grande favorite. Joe Biden la soutient. Elle pourra récupérer les fonds amassés par l’équipe Biden-Harris et reprendre le flambeau de la campagne amorcée. Dans les heures qui ont suivi le retrait de Joe Biden de la course, 46,7 millions US ont été amassés via ActBlue. « Ça montre les attentes du côté des donateurs », croit Julien Tourreille. Son talon d’Achille ? Elle n’est pas bonne en campagne, estime M. Tourreille. Elle avait quitté tôt les dernières primaires, avant même le premier vote. Dans l’ombre de Joe Biden, elle a été cantonnée à des dossiers difficiles comme l’immigration. Pourtant, elle a brillé dans sa défense du droit à l’avortement, un sujet que M. Biden a eu du mal à défendre lors de son débat contre Donald Trump. Les démocrates espèrent miser sur cet enjeu pour galvaniser les électeurs.

Josh Shapiro, gouverneur de la Pennsylvanie

PHOTO KEVIN MOHATT, ARCHIVES REUTERS Le gouverneur de la Pennsylvanie, Josh Shapiro, avec la vice-présidente Kamala Harris lors d’un évènement à Philadelphie, plus tôt en juillet

Avec le gouverneur du Kentucky Andy Beshear et le sénateur d’Arizona et ancien astronaute Mark Kelly, Josh Shapiro est vu comme l’un des colistiers les plus probables si Kamala Harris est choisie pour briguer la présidence. L’ancien procureur général de la Pennsylvanie a été élu gouverneur par une large majorité en 2022. Il est très populaire dans cet État crucial pour les démocrates. Dans un récent sondage, son taux d’approbation était de 64 % dans son État. Il a déjà appuyé Kamala Harris, il ne se présentera donc pas contre elle. « Il comprend et rassure l’électorat de la classe moyenne », estime M. Tourreille.

Gavin Newsom, gouverneur de la Californie

PHOTO JIM VONDRUSKA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, lors d’un évènement en soutien à Joe Biden le 4 juillet dernier

Celui qui brigue son deuxième mandat comme gouverneur de la Californie ne sera pas candidat à la présidence. Il a apporté son appui à Kamala Harris dimanche soir sur les réseaux sociaux. Mais sera-t-il colistier ? Ça serait surprenant, juge M. Toureille, puisqu’il provient du même État que Kamala Harris. Néanmoins, M. Newsom a gagné en notoriété en attaquant Donald Trump dans le cadre d’un débat contre le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, en décembre 2023. Cependant, « le fait d’être un blanc de Californie ne mobilise pas beaucoup les démocrates », explique M. Toureille. Contrairement à Joe Biden, il envoie une image de « privilégié trop progressiste ». De plus, son passé politique lui fait de l’ombre. Cet ex-maire de San Francisco devra assurément expliquer les problèmes qui affligent la ville.

Gretchen Whitmer, gouverneure du Michigan

PHOTO NIC ANTAYA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, avec la vice-présidente Kamala Harris, lors d’un évènement pour les droits reproductifs, en février

That woman from Michigan (cette femme du Michigan). C’est la description qu’en fait Donald Trump, qui n’a cessé de l’attaquer lors du premier mandat de Mme Whitmer. C’est une candidate idéale sur papier. Elle dirige un État pivot dans le Midwest. Elle a remporté ses deux élections par des marges d’environ 10 points. Elle était prête à concourir pour la présidentielle en 2028. Elle pourrait l’être maintenant, mais elle a un large déficit de notoriété à combler. « Elle n’est pas assez connue pour pouvoir mener une campagne nationale en si peu de temps », estime M. Toureille. Il y a peu de chances qu’elle soit choisie comme colistière. « Je ne suis pas certain que les Américains soient prêts à avoir deux femmes à leur tête », souligne M. Toureille.

Pete Buttigieg, secrétaire aux Transports

PHOTO FREDERIC J. BROWN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le secrétaire aux Transports des États-Unis, Pete Buttigieg, lors d’une annonce sur les transports à Los Angeles, la semaine dernière

« Kamala Harris est maintenant la bonne personne pour reprendre le flambeau », a-t-il écrit sur X dimanche soir, faisant ainsi taire les rumeurs selon lesquelles il se présenterait comme candidat à la présidence. Selon M. Toureille, ce serait le candidat le plus séduisant comme colistier à Kamala Harris. Les échanges de M. Buttigieg, qui est gai, avec des républicains, font un tabac sur les réseaux sociaux. « Il peut attaquer et surprendre », explique l’expert. À l’opposé de Kamala Harris, il est très bon en campagne. « Efficace et redoutable », il comblerait ses lacunes, juge M. Toureille. « C’est un Barack Obama qui parle bien et qui est sympathique et accessible, d’où son surnom de maire Pete [il a été maire de South Bend, en Indiana]. » Mais il a obtenu très peu de soutien chez les électeurs des minorités en 2020. Et il est encore très peu connu.

J.B. Pritzker, gouverneur de l’Illinois

PHOTO TERRENCE ANTONIO JAMES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le gouverneur de l’Illinois, J.B. Pritzker, en juin dernier

C’est l’héritier de la fortune Hyatt Hotels. Sa richesse est estimée à 3,5 milliards de dollars. Il a dépensé un total de 350 millions de dollars pour ses deux campagnes comme gouverneur du Michigan. Bien que son nom circule, M. Toureille estime qu’il y a peu de chances qu’il se présente contre Kamala Harris. Tout comme Gretchen Whitmer (Michigan) et Josh Shapiro (Pennsylvanie), il a un gros déficit de notoriété à combler. « Il pourrait être un choix intéressant comme colistier puisqu’il est populaire en Illinois. En même temps, ce n’est pas un État qui a un énorme poids », dit M. Toureille. Selon lui, stratégiquement, le colistier devrait venir d’un État crucial, comme la Pennsylvanie ou le Michigan.