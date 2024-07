Barack Obama et Joe Biden, alors candidats à la présidence et à la vice-présidence, le 23 août 2008

(New York) Le 8 juin 2019, Joe Biden a souligné la journée des meilleurs amis, fête typiquement américaine, en publiant sur son compte Twitter la photo de deux bracelets tressés sur lesquels apparaissaient son prénom et celui de Barack Obama. Au-dessus de la photo, il a ajouté ce message : « Joyeux #BestFriendsDay à mon ami Barack. »

Ce tweet n’avait pas suscité que des réactions attendries, loin de là.

« C’est un si bon ami qu’il ne te soutiendra pas pour la présidence », s’était moqué le comédien et animateur Tim Young en s’adressant à Joe Biden, qui avait lancé en avril de la même année sa troisième campagne présidentielle.

Mais la réaction la plus coupante avait été celle de David Axelrod, ancien stratège de Barack Obama : « C’est une blague, n’est-ce pas ? »

Cette réaction était révélatrice à plus d’un égard. À Washington, nombreux sont ceux qui n’ont jamais cru à la « bromance » entre Barack Obama et Joe Biden, cette amitié quasi fraternelle qui aurait uni deux êtres si différents sur le plan personnel.

Et, comme le démontrait l’interrogation de David Axelrod, les anciens conseillers du 44e président ont toujours eu du mal à cacher leurs doutes, voire leur condescendance, à l’égard du 46e.

Barack Obama partage-t-il lui-même ces sentiments ? Malgré son message du 8 juin 2019, Joe Biden semble en être aujourd’hui persuadé. Car, selon plusieurs médias américains, il soupçonnait son « ami » Barack de jouer les Brutus pour l’écarter de la course à la Maison-Blanche.

PHOTO YURI GRIPAS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Barack Obama serre Joe Biden dans ses bras lors des funérailles de son fils Beau, le 6 juin 2015.

Ce drame est d’autant plus shakespearien que les deux hommes ont vécu des moments intenses ensemble, notamment après la mort de Beau Biden, en mai 2015. Barack Obama a été invité à prononcer l’oraison funèbre pour le fils aîné de Joe Biden, qui était destiné à un bel avenir politique.

Il avait alors rappelé la « règle » des Biden : « Si tu dois demander de l’aide, il est trop tard. »

Or, ce ne serait pas la première fois que Barack Obama écarterait Joe Biden d’une course à la Maison-Blanche. À l’approche de la campagne présidentielle de 2016, le 44e président a signalé de nombreuses façons sa préférence pour Hillary Clinton, dont la personnalité était plus proche de la sienne. Il a notamment laissé entendre à son vice-président qu’il devait vivre son deuil avant de songer à remonter dans l’arène politique.

Et il a dépêché auprès de lui David Plouffe, un de ses conseillers les plus influents, pour lui expliquer, sondages à l’appui, que sa candidature diviserait le vote modéré et permettrait à Bernie Sanders de remporter l’investiture démocrate.

PHOTO MATT ROURKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le président Barack Obama et la candidate démocrate à l’élection présidentielle de 2016, Hillary Clinton, saluent la foule au troisième jour de la Convention nationale démocrate, le 27 juillet 2016.

Le jour où il a annoncé son soutien à son ancienne secrétaire d’État, Barack Obama s’est montré particulièrement élogieux. « Je ne pense pas qu’il n’y ait jamais eu quelqu’un d’aussi qualifié pour occuper [la présidence] », a-t-il dit.

Joe Biden, qui avait occupé la vice-présidence pendant sept ans et présidé deux des commissions sénatoriales les plus importantes, a reçu ce compliment à Hillary Clinton comme une gifle personnelle. Et ses conseillers s’en sont souvenus, quatre ans plus tard, lorsque Barack Obama a fini par apporter à son ancien vice-président un soutien qui semblait beaucoup moins flatteur ou enthousiaste.

Je crois que Joe possède toutes les qualités dont nous avons besoin chez un président aujourd’hui… et je sais qu’il saura s’entourer de personnes compétentes. Barack Obama

Au lendemain de la performance calamiteuse de Joe Biden lors du débat d’Atlanta, Barack Obama est vite venu à son aide. « De mauvais débats, ça arrive. Croyez-moi, je le sais », a-t-il écrit sur X en faisant référence à sa propre contre-performance lors de son premier duel télévisé contre Mitt Romney en 2012.

Qu’à cela ne tienne, Joe Biden a fini par conclure que Barack Obama manigançait contre lui. Le 11 juillet dernier, Joe Scarborough, animateur de MSNBC et confident du président, a résumé la situation de la façon suivante à l’intention des fidèles de l’émission Morning Joe : « La campagne de Joe Biden et de nombreux responsables démocrates sont convaincus que Barack Obama travaille discrètement dans les coulisses pour orchestrer tout cela. Et si Joe Biden le croit, cela ne va pas l’écarter plus vite de la course. »

Joe Scarborough ne faisait pas seulement allusion à la tribune publiée la veille dans le New York Times sous la signature de l’acteur George Clooney appelant Joe Biden à se retirer de la course à la Maison-Blanche.

« Tout cela » incluait aussi le rôle joué par les animateurs de Pod Save America, l’un des balados politiques les plus populaires aux États-Unis, qui ont réclamé le retrait de Joe Biden dès le lendemain du débat d’Atlanta. Ces quatre animateurs – Dan Pfeiffer, Jon Favreau, Jon Lovett et Tommy Vietor – ont tous fait partie de l’administration Obama.

À ce quatuor s’ajoute évidemment David Axelrod, qui avait encouragé Joe Biden à renoncer à un deuxième mandat dès 2023. L’ancien stratège de Barack Obama croyait alors que l’âge avancé du président et ses talents limités de communicateur représentaient des obstacles majeurs à sa réélection. Il ne savait pas encore que le président allait donner un an plus tard des signes plus évidents de déclin physique et cognitif.

L’idée de Joe Biden selon laquelle Barack Obama tirait les ficelles relevait sans doute d’une certaine paranoïa. Mais il ne fait pas de doute que l’ancien président était du même avis que l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi : les démocrates étaient susceptibles de tout perdre en novembre – la Maison-Blanche, le Sénat et la Chambre – si Joe Biden demeurait le candidat du Parti démocrate à la présidence.

Et Barack Obama était prêt à ignorer la « règle » des Biden pour éviter ce sort à son pays. Ce qui ne l’a pas empêché de rendre hommage à son ancien bras droit après l’annonce de son retrait.

« Joe Biden a été l’un des présidents américains les plus importants, ainsi qu’un ami et un partenaire très cher pour moi. Aujourd’hui, on nous a également rappelé – une fois de plus – qu’il est un patriote de premier ordre », a-t-il écrit en amorce d’une déclaration publiée sur le site Medium.