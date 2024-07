PHOTO HAIYUN JIANG, THE NEW YORK TIMES

(Milwaukee) Wyatt Jeffreys se pince. À 23 ans, ce délégué du Texas éduqué à la maison au sein d’une famille chrétienne est persuadé de vivre un moment unique dans l’histoire américaine.

« Les élections de novembre ne pourraient être plus prometteuses », a-t-il déclaré jeudi lors de la quatrième et dernière journée de la convention républicaine à Milwaukee. « Nous pourrions gagner la Chambre, le Sénat et la Maison-Blanche. Avec la Cour suprême de notre côté, nous aurions tout ce qu’il faut pour apporter de bons changements durables. »

Wyatt Jeffreys s’est mis à croire que ce scénario était à la portée des républicains lors du débat présidentiel du 27 juin à Atlanta, où Joe Biden a offert une performance calamiteuse.

Et il a acquis la quasi-certitude que ce scénario se réalisera après la tentative d’assassinat dont Donald Trump a été victime il y a une semaine.

Cela a confirmé pour moi que Dieu joue un rôle dans cette affaire. Je pense que Donald Trump a été choisi pour un moment comme celui-ci. Wyatt Jeffreys

Il n’est pas étonnant d’entendre des délégués remplis d’espoir à la fin d’une convention au cours de laquelle ils ont entendu les deux principaux candidats de leur parti et plusieurs de leurs alliés et admirateurs.

Mais les délégués de la convention républicaine sont dans une catégorie à part, comme le laissent entendre les propos de Wyatt Jeffreys. Ils sont convaincus de pouvoir compter sur Dieu dans le combat électoral qui oppose Donald Trump à Joe Biden ou quiconque pourrait le remplacer.

La « mission divine » de Donald Trump

« Donald Trump est protégé par Dieu parce qu’il a un travail à faire », a déclaré Stacey Goodman, une déléguée d’Arizona qui se définit comme une partisane ardente du deuxième amendement.

Je veux dire : un centimètre à droite ou un centimètre à gauche, et nous aurions une conversation complètement différente. Stacey Goodman, à propos de la balle qui a failli coûter la vie à Donald Trump

Stacey Goodman a évoqué la soi-disant mission divine de Donald Trump à la fin d’une convention où quantité d’orateurs, dont l’ancien président, ont diabolisé les migrants qui traversent la frontière entre les États-Unis et le Mexique en quête du rêve américain.

Ces orateurs ont présenté les migrants comme autant de meurtriers potentiels, alors qu’ils sont à l’origine d’un pourcentage minuscule des meurtres commis aux États-Unis. Les délégués, eux, ont brandi des affiches sur lesquelles on pouvait lire « Mass Deportation Now ! » (« Expulsion massive maintenant ! »).

Même les républicains qui ne sont pas reconnus pour leur piété n’ont pu s’empêcher d’établir ce lien entre Dieu et Donald Trump au micro de la convention.

« Il a refusé l’occasion la plus évidente en politique d’enflammer la nation après avoir été ciblé », a déclaré l’ancien animateur de Fox News Tucker Carlson, ovationné comme peu d’orateurs l’ont été à Milwaukee. « Sur le moment, il a fait de son mieux pour rassembler le pays. »

« Les personnes qui ne croient pas en Dieu commencent à se demander s’il n’y a pas quelque chose dans tout cela », a-t-il ajouté après avoir affirmé que l’attentat de samedi dernier avait « transformé » Donald Trump.

La transformation de Donald Trump, si transformation il y eu, est encore incomplète. Jeudi soir, lors de son discours d’investiture à la convention républicaine de Milwaukee, le candidat républicain à la présidence a semblé vouloir adopter un nouveau ton et une nouvelle approche en racontant la tentative d’assassinat qui l’a visé et en promettant de jouer les rassembleurs d’un pays déchiré par « la division et la discorde ».

Mais il est revenu à la normale après les 17 premières minutes de son discours, tenant durant les 70 minutes suivantes les propos clivants ou décousus dont il a l’habitude d’abreuver ses partisans, que ce soit sur l’immigration illégale, ses rivaux démocrates, l’élection présidentielle de 2020 ou « le regretté Hannibal Lecter ».

Poing levé

N’empêche : l’attentat de samedi dernier collera à l’esprit des délégués républicains et de nombreux autres Américains bien plus longtemps que ce discours. Au-delà des bondieuseries, c’est ce que retient Brad Sherman, tout pasteur soit-il (il est aussi représentant d’État en Iowa).

Honnêtement, aussi triste que soit la fusillade – nous souhaiterions qu’elle n’ait jamais eu lieu pour l’homme qui a été tué, sa famille, et bien sûr pour ceux qui ont été blessés –, mais d’un point de vue politique, cela a juste donné un coup de pouce à Donald Trump. Brad Sherman. pasteur et représentant d’État en Iowa

« Je ne dis pas que c’était organisé, je ne veux même pas m’aventurer sur ce terrain, mais le fait est que nous avons vu ce qui est de toute évidence une utilisation abusive du système judiciaire pour aller à l’encontre du président Trump. Et ce n’est pas acceptable », continue-t-il.

Invité à préciser la façon dont la tentative d’attentat a pu aider Donald Trump, le représentant Sherman a répondu : « Cela a créé une image emblématique, celle de Trump levant le poing. Au lieu de ramper hors de la scène pour sauver sa peau, il s’est levé. Il ne savait pas combien de temps il allait vivre. Il aurait pu y avoir une autre balle. Mais son premier réflexe a été de dire aux gens de se battre pour l’Amérique. »

Cette image a convaincu la plupart des délégués républicains à Milwaukee que Donald Trump est désormais imbattable, indestructible.

C’est comme si [Donald Trump] était impossible à vaincre. Il l’a montré hier en levant le poing et en criant “Fight ! Fight ! Fight !’’ Janet Freixas, déléguée du Nevada

Et ce n’est pas un changement de candidat qui pourrait sauver les démocrates de la défaite, selon elle.

« Je ne pense pas que cela ferait une différence parce que je ne pense pas que les démocrates aient une personne forte en vue. Ils ont mis tout ce qu’ils avaient derrière Biden et ils n’avaient pas de plan B. »