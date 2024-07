PHOTO EVAN VUCCI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Donald Trump était déjà perçu par sa base religieuse comme choisi par Dieu. La tentative d’assassinat contre lui a renforcé cette image à leurs yeux. Explications.

De quoi parle-t-on ?

Depuis la tentative d’assassinat contre Donald Trump samedi, les références à une intervention divine se multiplient, tant dans les discours à la convention nationale républicaine que sur les réseaux sociaux.

« Des républicains et des leaders républicains qui utilisent un langage messianique pour parler de Donald Trump, c’est quelque chose qu’on n’avait pas vraiment vu ces dernières années », note Melissa Deckman, présidente-directrice générale du groupe de recherche Public Religion Research Institute (PRRI), à Washington.

CAPTURE D’ÉCRAN DE X Des images à caractère religieux où Donald Trump est représenté en miraculé ont circulé sur l’Internet après la tentative d’assassinat de samedi.

Samedi soir, la belle-fille de l’ancien président, Lara Trump, a publié une image représentant Jésus qui veille sur son beau-père. D’autres internautes ont eu recours à des montages similaires pour illustrer Dieu protégeant le candidat républicain des balles du tireur, qui ont fait un mort et deux blessés graves.

Dans quel contexte cela s’inscrit-il ?

Une proportion non négligeable de la base de Donald Trump est influencée par une branche du christianisme basée sur le mouvement charismatique, adepte de prophéties, explique au téléphone Kristin Kobes Du Mez, professeure d’histoire de la Calvin University, au Michigan, un établissement chrétien. « Ils voient la main de Dieu à l’œuvre dans le monde d’une façon qu’ils sont persuadés de pouvoir interpréter », dit-elle.

Ce n’est pas nouveau : depuis son élection en 2016, Donald Trump est dépeint dans certains cercles comme un élu qui va sauver « l’Amérique chrétienne », ajoute-t-elle.

PHOTO PATRICK SEMANSKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Donald Trump tient une bible devant l’église St. John de Washington alors qu’il était président des États-Unis, en 2020.

Paul Froese, professeur de sociologie de la Baylor University, une université chrétienne au Texas, compare cela à un « culte », avec une interprétation très littérale des évènements. « Ce n’est pas une théologie nuancée, dit-il au téléphone. Par exemple, s’ils prient, ils s’attendent à ce que ça se concrétise, de façon presque magique, du genre : “J’ai touché du bois et maintenant, je suis protégé.” »

En échappant à la mort par quelques centimètres, Donald Trump est apparu comme particulièrement béni aux yeux de ces gens.

Même s’il est connu depuis un demi-siècle pour son style de vie tapageur ?

Oui. Lorsqu’il a fait le saut en politique en 2015, l’ancien magnat de l’immobilier n’était pas exactement un modèle religieux. Ses trois mariages, ses conquêtes, ses casinos, ses positions libérales auraient pu rebuter cet électorat.

Mais la moralité des candidats n’a plus la même importance qu’avant, selon une étude publiée par le PRRI en 2022 – avec un changement encore plus notable chez les républicains. Si, en 2011, 36 % des répondants républicains étaient prêts à voter pour un candidat compétent, mais ayant commis des actes immoraux dans sa vie personnelle, la proportion avait grimpé à 71 % en 2020.

Les évangéliques conservateurs blancs voient en [Donald Trump] un instrument de Dieu, alors, ils se disent : “Il est peut-être imparfait, mais il nous a été donné pour remplir la mission de Dieu”. Paul Froese, professeur de sociologie de la Baylor University

Des personnalités évangéliques ont aussi dépeint Donald Trump non pas comme Jésus, mais comme Cyrus le Grand – choisi pour libérer les juifs sans être juif lui-même.

Quel est l’intérêt politique ?

Difficile de parler de l’appui religieux à Donald Trump sans aborder l’influence des nationalistes chrétiens, qui considèrent les États-Unis comme un havre du christianisme dont l’identité est menacée par les progressistes et les étrangers.

PHOTO JORDAN GALE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Des supporteurs de Donald Trump prient en marge d’un rassemblement de campagne à Cedar Rapids, dans l’Iowa, en décembre.

« Nous avons vu un changement ces 20 dernières années chez les conservateurs blancs évangéliques, surtout aux États-Unis, à vouloir davantage investir les lieux de pouvoir », remarque M. Froese. Dans un contexte, aussi, de baisse du nombre de croyants pratiquants.

Et Donald Trump, contrairement à d’autres politiciens, a réussi à donner des victoires à cette base, notamment avec la nomination de juges conservateurs à la Cour suprême, qui ont mis fin à la garantie au droit à l’avortement.

Est-ce que l’imagerie chrétienne de Trump influence les personnes à l’extérieur d’un cercle précis ?

Ça reste à voir.

Mme Deckman estime que ça interpelle surtout sa base et rappelle que les républicains n’ont pas l’apanage des votes des chrétiens pratiquants.

Les images peuvent attirer des gens moins fervents, mais enclins à voir le christianisme comme une facette de l’identité culturelle, croit Mme Du Mez.

D’un autre côté, les personnes peu sensibles à cet aspect risquent de ne jamais voir les montages publiés sur les réseaux sociaux ni entendre les discours des politiciens républicains.

« On vit dans une société en silo, alors beaucoup de libéraux dans ce pays ne voient que rarement ces mèmes ou n’entendent pas ces rhétoriques parce qu’ils ne sont pas dans les mêmes espaces médiatiques », rappelle-t-elle.

S’ils tombent sur ces images par hasard, ils risquent de les écarter rapidement. « Ça leur semble tellement absurde, et je pense qu’il y a une tendance chez les gens à l’extérieur de ces cercles à ne pas prendre cela au sérieux et à ne pas comprendre la profondeur de l’engagement et de la croyance que ces images représentent pour une proportion assez large des électeurs américains », souligne la spécialiste.