Plusieurs dirigeants démocrates remettent en question l’avenir politique du président américain, souhaitant qu’il reconsidère sa candidature à sa réélection. Voici un aperçu de ce qui pourrait arriver ensuite.

Colby Itkowitz, Maeve Reston, Emily Guskin, Derek Hawkins Washington Post

Le président Joe Biden est soumis à une pression croissante de la part des dirigeants démocrates pour qu’il reconsidère sa candidature à sa réélection. Des démocrates influents l’ont rencontré ces derniers jours pour lui faire passer un message : le maintien de sa candidature nuit à la capacité du Parti démocrate de contrôler l’une ou l’autre chambre du Congrès l’année prochaine.

L’ancien président Barack Obama a de son côté laissé entendre à des proches que le chemin de la victoire de M. Biden s’était considérablement réduit.

Mais M. Biden et ses conseillers de campagne sont restés défiants, insistant sur le fait qu’il n’abandonnera pas la course. M. Biden a été déclaré positif à la COVID-19 mercredi et est en quarantaine dans sa maison de vacances de Rehoboth Beach, au Delaware.

Si M. Biden devait prendre la décision extraordinaire de se retirer de la course, les jours à venir s’avéreront cruciaux, car les dirigeants démocrates tenteront d’unir les nombreuses factions du parti autour d’un nouveau porte-étendard. Voici quelques détails sur la manière dont le processus pourrait se dérouler.

Qui remplacerait Biden ?

La vice-présidente Kamala Harris est la candidate la plus probable pour remplacer Biden en tête de liste, et de nombreux membres du parti ont déjà fait savoir qu’ils accepteraient qu’elle soit désignée. Lors d’une conférence de presse à l’OTAN le 11 juillet, M. Biden a déclaré qu’il ne l’aurait pas choisie comme vice-présidente s’il n’avait pas pensé qu’elle était « qualifiée pour être présidente dès le départ ».

PHOTO ALLISON JOYCE, AGENCE FRANCE-PRESSE La vice-présidente Kamala Harris

Mais la nomination de Mme Harris n’est pas garantie uniquement parce qu’elle est la vice-présidente et la colistière de M. Biden. Le Parti démocrate est libre de choisir un autre remplaçant – un gouverneur, par exemple – si ses membres se rallient à un autre candidat. Même dans ce cas, la nomination ne serait pas officielle tant que les délégués n’ont pas voté.

Comment le nouveau candidat serait-il choisi ?

Contrairement à la démission d’un président, qui entraîne automatiquement la promotion du vice-président, l’abandon de la course par M. Biden ne signifie pas que Mme Harris sera en tête de liste. La plupart des démocrates et des stratèges s’attendent à ce qu’elle soit la remplaçante la plus probable, mais les délégués qui choisissent le candidat à la présidence lors de la convention démocrate sont libres de voter pour le candidat de leur choix.

Si les démocrates ne parviennent pas à se rallier à un candidat, ils risquent d’organiser une convention ouverte pour la première fois depuis 1968.

On assisterait alors à une véritable joute politique en coulisses, les candidats potentiels cherchant à obtenir le soutien des différents délégués. Toutefois, les démocrates essaieraient probablement d’éviter cette situation en tentant de consolider leur soutien à une personne avant la convention, et de nombreux délégués, si ce n’est la plupart, soutiendraient probablement le candidat préféré du parti.

Dans quel délai un candidat pourrait-il être choisi ?

Même si M. Biden et le parti soutiennent un remplaçant, personne ne devient officiellement candidat tant que les délégués n’ont pas voté. Le Comité national démocrate a fait part de son intention d’organiser un appel nominal virtuel qui pourrait débuter la première semaine d’août afin de désigner son candidat à l’élection présidentielle. S’il annule ce projet, le candidat sera désigné lors de la convention, qui devrait débuter le 19 août.

Quelle est la position de Harris face à Trump ?

Même si Harris est largement considérée comme la meilleure remplaçante possible de Biden, des sondages récents montrent qu’il y a peu de différence entre elle et Joe Biden face à Donald Trump.

Dans une moyenne de 11 sondages réalisés par le Washington Post après le débat, Trump a devancé Biden de 1,9 point de pourcentage en moyenne, ce qui est semblable à l’avantage de 1,5 point de Trump par rapport à Harris dans ces sondages. Quatre sondages ont montré que Harris était légèrement mieux placée que Biden, quatre légèrement moins bien placée et trois n’ont montré aucune différence.

PHOTO CARLOS OSORIO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Joe Biden lors d’un évènement dans une école secondaire de Detroit, vendredi dernier

Selon un sondage Washington Post-ABC News-Ipsos réalisé ce mois-ci, 44 % des Américains seraient « satisfaits » si M. Biden se retirait et si Mme Harris devenait la candidate démocrate, dont 70 % des démocrates et des indépendants de tendance démocrate.

Dans ce même sondage, 29 % des démocrates et des indépendants à tendance démocrate ont désigné Mme Harris comme leur choix pour l’investiture du parti si M. Biden se retirait, tandis que 7 % ont mentionné le gouverneur de Californie Gavin Newsom, 4 % l’ancienne première dame Michelle Obama et 3 % le secrétaire aux transports Pete Buttigieg et la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer. La moitié des démocrates n’ont nommé personne.

Qu’adviendrait-il de l’argent récolté par Biden ?

Si Joe Biden se retire de la course, l’argent qui se trouve sur son compte de campagne est considéré comme un « excédent de fonds de campagne » qui peut être versé au Comité national démocrate ou à un comité de dépenses indépendant. Mais s’il se retire avant d’être le candidat officiel du parti, il risque d’être limité dans ses dons à d’autres candidats.

Certains avocats et agents démocrates, qui ont parlé sous le couvert de l’anonymat pour évoquer des discussions internes, font valoir que, comme le nom de Kamala Harris figure sur les documents déposés auprès de la Commission électorale fédérale pour créer le comité, M. Biden pourrait confier le contrôle du compte à Mme Harris s’il devait se retirer.

Mais plusieurs avocats républicains spécialisés dans le financement des campagnes électorales ont fait remarquer que cette théorie juridique n’avait pas été testée. Charlie Spies, éminent avocat républicain, a récemment affirmé dans le Wall Street Journal que M. Biden et Mme Harris devraient tous deux être officiellement désignés par leur parti avant qu’un transfert du compte puisse avoir lieu.

Si le Parti démocrate choisit un candidat autre que Kamala Harris, la campagne de M. Biden pourrait toujours transférer ses fonds au Comité national démocrate ou à un super PAC qui a l’intention de soutenir le nouveau ticket.

Qu’est-ce que cela signifierait pour la convention du Comité national démocrate ?

Cela dépend si le parti s’est coalisé autour d’un candidat et que personne d’autre n’a décidé de lui disputer l’investiture. Dans ce cas, les délégués voteraient probablement pour le candidat choisi par le parti lors de la convention, comme ils l’auraient fait pour M. Biden.

En revanche, si plusieurs candidats briguent l’investiture, la convention est ouverte. Les délégués seraient libres de voter pour le candidat de leur choix. Au premier tour de scrutin, seuls les délégués engagés – environ 3900 – peuvent voter. Si aucun candidat n’obtient la majorité, les superdélégués – environ 700 dirigeants et élus du parti – peuvent voter aux tours suivants jusqu’à ce qu’un candidat soit désigné.

Cet article a été publié à l’origine dans le Washington Post.

Lisez l’article original (en anglais ; abonnement requis)