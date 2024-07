PHOTO CAROLYN KASTER, ASSOCIATED PRESS

Joe Biden reste « absolument » dans la course à la Maison-Blanche

(Washington) Le président américain Joe Biden reste « absolument » dans la course à la Maison-Blanche, a affirmé vendredi sa directrice de campagne, en dépit des doutes croissants sur sa capacité physique et mentale à assumer un second mandat.

Agence France-Presse

Depuis sa performance calamiteuse lors de son débat le 27 juin avec Donald Trump, M. Biden est dans la tourmente. Ces derniers jours, plusieurs élus démocrates l’ont exhorté à jeter l’éponge, craignant que leur parti ne soit terrassé lors des élections du 5 novembre.

Pour l’instant, le président tient bon.

« Joe Biden est plus déterminé que jamais à battre Donald Trump », a affirmé sa directrice de campagne, Jen O’Malley Dillon, à la chaîne MSNBC.

« Le président est le chef de notre campagne et du pays », a-t-elle ajouté. « Il est clairement […] la meilleure personne pour affronter Donald Trump ».

Vous l’avez directement entendu de la bouche du président encore et encore : il se présente pour gagner, il est notre candidat et il va être notre président pour un second mandat. Jen O’Malley Dillon, directrice de campagne de Joe Biden

La responsable a malgré tout reconnu que les dernières semaines avaient été « difficiles » pour l’équipe de campagne.

« Nous avons constaté, c’est indéniable, une certaine baisse dans le soutien, mais c’est un mouvement de petite ampleur », a-t-elle dit.