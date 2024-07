PHOTO CAROLYN KASTER, ASSOCIATED PRESS

Biden reste « absolument » dans la course à la Maison-Blanche, dit sa directrice de campagne

(Washington) Le président américain Joe Biden reste « absolument » dans la course à la Maison-Blanche, dita affirmé vendredi sa directrice de campagne, en dépit des doutes croissants sur sa capacité physique et mentale à assumer un second mandat.

Agence France-Presse

Joe Biden est plus déterminé que jamais à battre Donald Trump. Jen O’Malley Dillon, à la chaîne MSNBC

Détails à venir