(Washington) Le président américain Joe Biden, assailli de questions sur son âge et à l’isolement après avoir été testé positif à la COVID-19, a affirmé vendredi qu’il reprendrait sa campagne la semaine prochaine et fustigé la vision « lugubre » de son rival républicain Donald Trump pour l’avenir.

Agence France-Presse

« Les enjeux sont grands et le choix est clair. Ensemble, nous allons gagner », a-t-il dit dans un communiqué de son équipe de campagne. « La vision lugubre de Donald Trump pour l’avenir ne représente pas qui nous sommes en tant qu’Américains […]. J’ai hâte de retourner en campagne la semaine prochaine pour continuer à exposer au grand jour la menace » représentée par le programme de M. Trump, a-t-il ajouté, au lendemain de la convention républicaine qui a sacré ce dernier.

Biden reste « absolument » dans la course à la Maison-Blanche, a affirmé vendredi sa directrice de campagne, en dépit des doutes croissants sur sa capacité physique et mentale à assumer un second mandat.

Depuis sa performance calamiteuse lors de son débat le 27 juin avec Donald Trump, M. Biden est dans la tourmente. Ces derniers jours, plusieurs élus démocrates l’ont exhorté à jeter l’éponge, craignant que leur parti ne soit terrassé lors des élections du 5 novembre.

Pour l’instant, le président tient bon.

« Joe Biden est plus déterminé que jamais à battre Donald Trump », a affirmé sa directrice de campagne, Jen O’Malley Dillon, à la chaîne MSNBC.

« Le président est le chef de notre campagne et du pays », a-t-elle ajouté. « Il est clairement […] la meilleure personne pour affronter Donald Trump ».

Vous l’avez directement entendu de la bouche du président encore et encore : il se présente pour gagner, il est notre candidat et il va être notre président pour un second mandat. Jen O’Malley Dillon, directrice de campagne de Joe Biden

La responsable a malgré tout reconnu que les dernières semaines avaient été « difficiles » pour l’équipe de campagne.

« Nous avons constaté, c’est indéniable, une certaine baisse dans le soutien, mais c’est un mouvement de petite ampleur », a-t-elle dit.