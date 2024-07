PHOTO LAM YIK FEI, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Washington) Pour Donald Trump, le leadership américain se paie argent comptant.

Léon BRUNEAU Agence France-Presse

Défendrait-il Taïwan en cas d’invasion chinoise s’il est réélu président en novembre ? Le candidat républicain à la Maison-Blanche laisse planer le doute mais, comme avec l’Ukraine ou l’OTAN, il entend faire payer Taipei pour sa défense.

Les États-Unis ont longtemps entretenu ce qu’ils appellent une « ambiguïté stratégique » au sujet de Taïwan mais le président démocrate Joe Biden a clairement indiqué qu’il interviendrait pour défendre l’île, si nécessaire.

Lorsqu’on lui demande s’il viendrait à la rescousse de l’île, revendiquée par Pékin comme faisant partie de son territoire, l’ancien magnat des affaires esquive et appelle Taipei à la caisse, fidèle à sa vision marchande de la politique étrangère.

« Je connais très bien ce peuple, je le respecte beaucoup. Ils ont pris environ 100 % de notre activité dans le domaine des puces. Et je pense que Taïwan devrait nous payer pour sa défense », a-t-il affirmé dans un entretien avec Bloomberg Businessweek publié mardi.

Vous savez, nous ne sommes pas différents d’une compagnie d’assurances. Taïwan ne nous donne rien. Donald Trump

Taïwan fabrique la majorité des semi-conducteurs nécessaires à l’économie mondiale.

Les déclarations de Donald Trump, proclamé officiellement cette semaine candidat du Parti républicain à la présidentielle du 5 novembre face à Joe Biden, ont semé le trouble, jusque sur les marchés financiers.

Le premier ministre taïwanais Cho Jung-tai a réagi en soulignant que Taipei avait accru ces dernières années son budget en matière de défense.

« Approche transactionnelle »

« Bon nombre des personnes qui ont conseillé l’ancien président pendant son [premier] mandat et qui conseillent probablement sa campagne de réélection pensent que le principal objectif géopolitique des États-Unis est de dissuader la Chine d’envahir Taïwan », observe Ali Wyne, chercheur à l’International Crisis Group.

« Néanmoins, les récents commentaires de Donald Trump soulignent son approche transactionnelle de la politique étrangère et risquent de perturber Taipei, qui s’inquiète de plus en plus de l’équilibre de la puissance militaire dans le détroit de Taïwan et de l’intensification de la concurrence stratégique entre Washington et Pékin », ajoute-t-il.

Ce spécialiste des relations américano-chinoise prédit que, étant donné son tropisme « tout commerce », une deuxième présidence Trump ne soit beaucoup plus « agressive » à l’égard de Pékin.

Le candidat républicain a fait d’un partage du fardeau équitable l’un des axes de sa politique étrangère, exigeant par exemple au cours de son premier mandat (2017-2021) des Européens qu’ils sortent leur chéquier dans le cadre de l’OTAN.

Plus récemment, il a provoqué un tollé en disant qu’il encouragerait le président russe Vladimir Poutine à « faire ce qu’il veut » si un pays de l’OTAN ne respectait pas ses engagements financiers envers l’Alliance.

Cela revenait à dire qu’il ne viendrait pas nécessairement à leur secours, malgré l’article 5 du Traité de l’Atlantique nord qui prévoit qu’une attaque contre l’un des membres de l’alliance est une attaque contre tous.

Fait inhabituel, la question de Taïwan ne figure pas dans le programme électoral des républicains, adopté cette semaine lors de la convention du parti à Milwaukee, qui parle seulement de « contrer la Chine ».

« Taïwan paie »

Si Washington reconnaît Pékin, au détriment de Taipei, comme pouvoir légitime depuis 1979, les États-Unis restent le partenaire le plus puissant de l’île et son principal fournisseur d’armes.

Interrogé mercredi, le porte-parole de la diplomatie américaine, Matthew Miller, s’est refusé à commenter directement les propos de Donald Trump.

Mais, a-t-il relevé, « Taïwan paie pour sa défense ».

Taïwan achète de l’équipement militaire à coup de milliards de dollars et cela soutient l’économie américaine. le porte-parole de la diplomatie américaine, Matthew Miller

Dans un revirement significatif, cependant, les États-Unis ont pour la première fois cette année décidé de fournir une assistance militaire directe à Taïwan, alors que jusqu’à présent ils se contentaient de vendre des armes.

Une loi votée au printemps prévoit de consacrer huit milliards de dollars pour tenir tête à la Chine sur le plan militaire en investissant dans les sous-marins, et venir en aide à Taïwan.

Dans le but affiché de dissuader la Chine de toute volonté expansionniste, une loi votée au Congrès américain impose d’ailleurs de fournir des armes défensives à Taïwan.

La question taïwanaise est ultrasensible en Chine et figure comme l’un des principaux points de contentieux avec les États-Unis, alors que Pékin revendique l’île de 23 millions d’habitants dirigée depuis 1949 par un régime rival.