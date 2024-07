(Milwaukee) Devant des milliers de délégués convaincus de sa grandeur, Donald Trump est devenu jeudi soir à Milwaukee le premier criminel condamné à accepter l’investiture d’un des grands partis américains en tant que candidat présidentiel.

Cinq jours après avoir échappé à une tentative d’assassinat, l’ancien président a marqué cette étape historique vers un possible retour à la Maison-Blanche lors d’un discours-fleuve prononcé sur un ton feutré qui se voulait à la fois personnel et rassembleur, du moins dans sa première partie.

Lisez la chronique « Trump édulcoré, mais triomphant »

Un discours au cours duquel Donald Trump a affirmé devoir à Dieu d’être encore vivant. Le candidat de 78 ans a fait cette confession après avoir raconté en détail l’attentat de samedi dernier, pour la dernière fois, a-t-il précisé à une foule émue qui buvait ses paroles.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« Je ne suis pas censé être ici ce soir. Je me tiens devant vous dans cet amphithéâtre uniquement par la grâce de Dieu tout-puissant. Beaucoup de gens disent que c’était un moment providentiel », a-t-il déclaré, l’oreille droite toujours recouverte d’un pansement, avant de rappeler sa réaction après avoir été blessé.

« Lorsque je me suis levé, entouré des agents du Secret Service, la foule était confuse, car elle pensait que j’étais mort, et une grande tristesse se lisait sur les visages jusqu’à ce que je lève mon bras droit, que je regarde les milliers de personnes qui attendaient en retenant leur souffle, et que je commence à crier : “Fight ! Fight ! Fight !” »

La foule a interrompu l’ancien président en répétant le même mot : « Fight ! Fight ! Fight ! »

Donald Trump a poursuivi : « Une fois que mon poing serré s’est levé, très haut dans les airs, la foule a réalisé que j’allais bien et a hurlé de fierté pour notre pays, comme aucune foule que j’ai jamais entendue auparavant. Pour le reste de ma vie, je serai reconnaissant de l’amour que m’a témoigné cette énorme foule de patriotes qui s’est tenue courageusement en cette soirée fatidique de Pennsylvanie », a-t-il ajouté avant de demander une minute de silence pour Corey Comperatore, tué lors de l’attentat qui a également fait deux blessés.

Avant que Donald Trump ne monte sur la scène pour prononcer le dernier discours de la convention républicaine, sa femme, Melania, a fait sa première apparition cette semaine au Fiserv Forum.

PHOTO JEENAH MOON, REUTERS L’épouse de Donald Trump, Melania

Elle a écouté avec le reste de la foule un discours dont l’entourage de Donald Trump a dit qu’il avait été rédigé par le candidat. Ce dernier a mis l’accent sur son désir d’unifier les États-Unis, un objectif qu’il n’avait jamais semblé traiter comme une priorité.

« La discorde et la division dans notre société doivent être stoppées », a-t-il dit au début de son allocution.

En tant qu’Américains, nous sommes liés par un destin commun. Nous nous élevons ensemble. Ou nous nous effondrons. Je suis candidat à la présidence pour toute l’Amérique, et non pour la moitié de l’Amérique, car il n’y a pas de victoire à gagner pour la moitié de l’Amérique. Donald Trump, candidat républicain

Après avoir salué l’appel à l’« unité nationale » formulé par sa femme dans une lettre diffusée au lendemain de l’attentat de Butler, il a ajouté : « Je suis ici ce soir pour présenter une vision pour l’ensemble de la nation. À chaque citoyen, qu’il soit jeune ou vieux, homme ou femme, démocrate, républicain ou indépendant, noir ou blanc, asiatique ou hispanique, je tends une main de loyauté et d’amitié. »

Malgré son appel à l’unité, Donald Trump n’a pu s’empêcher d’attaquer les démocrates en les accusant d’instrumentaliser le ministère de la Justice. Il s’est aussi réjoui de la décision controversée de la juge de Floride Aileen Cannon d’annuler son procès en lien avec l’affaire des documents classifiés.

Il a par la suite promis d’endiguer la « crise de l’inflation », de stopper l’immigration illégale et de mettre fin à « toutes les crises internationales créées par l’administration actuelle, y compris l’horrible guerre avec la Russie et l’Ukraine, et la guerre causée par l’attaque contre Israël, qui n’auraient jamais eu lieu si j’avais été président ».

Il est revenu à la fin de son discours sur la tentative d’assassinat dont il a été la cible.

« Il y a quelques jours à peine, mon séjour parmi vous a failli prendre fin, a-t-il dit. Et pourtant, nous sommes ici ce soir, tous réunis pour parler de l’avenir, de la promesse et du renouveau de l’Amérique. Nous vivons dans un monde de miracles. »

Son discours est intervenu à la fin d’une autre journée politique exceptionnelle aux États-Unis. Plutôt que de dominer les conversations, il a été éclipsé en partie par le débat qui secoue le Parti démocrate autour de l’avenir de Joe Biden.

Donald Trump n’a pas évoqué ce débat et n’a prononcé le nom de Joe Biden qu’une seule fois.

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE Donald Trump et son épouse, Mélania

« Et je le dis souvent, si vous preniez les 10 pires présidents de l’histoire des États-Unis – pensez-y, les 10 pires – et que vous les additionniez, ils n’auraient pas fait le mal que Biden a fait », a déclaré Trump en sortant du texte qu’il lisait sur le télésouffleur.

Il a ensuite semblé se reprendre : « Je ne vais utiliser le terme qu’une seule fois, Biden, je ne vais plus l’utiliser, juste une fois. »

Il a dévié de son texte sur plusieurs autres sujets, renouvelant notamment ses fausses allégations concernant l’élection présidentielle de 2020 et évoquant le nom de Hannibal Lecter, personnage fictif du cinéma.

L’ancien président avait été précédé au micro par deux symboles d’une certaine hypermasculinité américaine : Hulk Hogan, ancien lutteur professionnel, et Dana White, grand patron de l’UFC (United Fighting Championship).

PHOTO BRENDAN SMIALOWSKI, AGENCE FRANCE-PRESSE Le grand patron de l’UFC (United Fighting Championship), Dana White

« Au bout du compte, avec notre leader, mon héros, ce gladiateur, nous allons rassembler l’Amérique », a déclaré Hulk Hogan avant de déchirer sa chemise, geste qui a électrifié la foule.

Donald Trump et Dana White renouaient en public pour la première fois depuis une soirée de l’UFC tenue au New Jersey deux jours après la condamnation de l’ancien président dans l’affaire Stormy Daniels, le 30 mai dernier.

L’ancien président avait alors été reçu en héros par une foule composée en partie de jeunes hommes dont il souhaite obtenir l’appui en novembre.

L’ancien animateur de Fox News Tucker Carlson a également fait partie des orateurs de cette soirée marquée au coin du nationalisme et du populisme. Après avoir été ovationné par la foule, il a évoqué l’attentat de samedi dernier.

PHOTO JIM WATSON, AGENCE FRANCE-PRESSE L’animateur Tucker Carlson

« À ce moment-là, Donald Trump, quelques mois avant l’élection présidentielle, est devenu le leader de cette nation, c’est ce qui m’a semblé le plus évident. Et je dois dire, vous savez, que je pense que cela l’a changé », a-t-il déclaré au cours d’une intervention improvisée.

« Il a refusé l’occasion la plus évidente en politique d’enflammer la nation. C’est le comportement le plus responsable et le plus rassembleur d’un dirigeant que j’aie jamais vu », a-t-il ajouté.

Figurait aussi parmi la liste d’orateurs musclés l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, qui pourrait hériter du Pentagone si son ancien patron remporte l’élection présidentielle.