(Milwaukee) Cinq jours seulement après avoir survécu à une tentative d’assassinat, Donald Trump s’apprête à s’adresser jeudi à la Convention nationale républicaine pour accepter la nomination de son parti à la présidentielle dans un discours destiné à unifier son parti – et la nation – dans sa nouvelle tentative d’occuper la Maison-Blanche.

Steve Peoples, Jonathan J. Cooper et Jill Colvin Associated Press

L’ancien président républicain, connu pour sa volonté d’attaquer ses ennemis politiques dans les deux partis, a promis d’offrir un message d’unité plus doux et plus aimable après avoir frôlé la mort.

Le discours de Trump marquera le point culminant et la conclusion d’un rassemblement républicain massif de quatre jours qui a attiré des milliers de militants conservateurs et d’élus dans l’État du Wisconsin.

L’apparition de Trump intervient alors que le président démocrate Joe Biden, âgé de 81 ans, s’accroche pour être le candidat de son parti face à la pression incessante des principaux alliés du Congrès, des donateurs et même de l’ancien président Barack Obama, qui craignent de qu’il ne puisse pas être réélu après son débat désastreux. .

Longtemps pressé par ses alliés de faire campagne plus vigoureusement, M. Biden est plutôt isolé dans sa maison de plage du Delaware après avoir reçu un diagnostic de COVID-19.

Des personnalités défilent

Alors que M. Trump, souvent emphatique, cherchait à projeter un ton plus doux jeudi soir, le programme des interventions du dernier jour de la convention était décidément plus masculin qu’il ne l’a été pendant une grande partie de la semaine.

L’ancienne première dame Melania Trump et Ivanka Trump, la fille aînée du président et ancienne conseillère principale, devaient être présentes dans la salle des congrès pour la première fois de la semaine, mais aucune d’elles n’était censée prendre la parole.

PHOTO JIM WATSON, AGENCE FRANCE-PRESSE L’ex-animateur de Fox News, Tucker Carlson

Au lieu de cela, les orateurs les plus éminents comprenaient l’ancien animateur de Fox News Tucker Carlson, l’icône de la lutte Hulk Hogan et le président de l’Ultimate Fighting Championship, Dana White. Le chanteur Kid Rock devait également faire une apparition.

L’avocate Alina Habba, qui a représenté Trump dans certaines des poursuites judiciaires engagées contre lui, était également au programme des conférences.

PHOTO ALEX WROBLEWSKI, AGENCE FRANCE-PRESSE L’avocate Alina Habba

M. Trump a été reconnu coupable en mai de 34 chefs d’accusation liés à un stratagème criminel d’argent secret à New York. Mais ses alliés ont largement évité son bagage juridique cette semaine, leur propos s’étant plutôt concentré sur la tentative d’assassinat sur Donald Trump.

« C’est un homme bon. Il a un cœur de lion et une âme de guerrier », a déclaré Linda McMahon, ancienne magnat de la lutte qui a servi dans le cabinet de Trump. « Je crois que si nécessaire, il se tiendrait aux portes de l’enfer pour défendre notre pays. »

M. Trump est apparu chacun des trois premiers jours avec un bandage blanc sur l’oreille, couvrant une blessure qu’il a subie lors de la fusillade de samedi. Certains de ses partisans ont commencé à porter leurs propres bandages sur le terrain du congrès.

Les orateurs et les délégués, réunis dans le Wisconsin, venus de tous les États du pays, ont scandé à plusieurs reprises « Combattez, combattez, combattez ! » en hommage aux paroles de M. Trump dans les instants qui ont suivi la fusillade, lorsqu’il s’est levé et a levé le poing après que des agents des services secrets ont tué le tireur.

Discours plus rassembleur

M. Trump a déclaré que la fusillade l’avait amené à modifier son discours pour le rassemblement, passant de ce qui allait être composé en grande partie d’attaques contre le président Joe Biden à un discours plus axé sur le rapprochement du pays.

M. Trump a écrit son discours, et il devrait être plus personnel que ses commentaires habituels, selon deux personnes proches des propos prévus et qui n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement. Il devrait également présenter un contraste frappant avec la politique des démocrates, selon l’une des sources.

Les rivaux que Trump a vaincus à l’investiture – notamment les sénateurs Ted Cruz du Texas et Marco Rubio de Floride, l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley et le gouverneur de Floride Ron DeSantis – ont mis de côté leurs critiques passées et lui ont apporté leur soutien sans réserve.

Même son choix à la vice-présidence, le sénateur de l’Ohio J.D. Vance, était autrefois un critique féroce qui a suggéré dans un message privé rendu public depuis que Trump pourrait être « le Hitler de l’Amérique ».

PHOTO HAIYUN JIANG, NEW YORK TIMES Le colistier de Donald Trump, J.D. Vance

L’ancien président ne s’est pas exprimé en public depuis la fusillade, bien qu’il a accordé des entrevues hors caméra. Mais il y a fait référence lors d’une collecte de fonds privée mercredi, selon un extrait de ses propos enregistré sur un téléphone portable et obtenu par PBS News.

« J’ai eu de la chance, a-t-il dit. Dieu était avec moi. »