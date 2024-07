(Washington) Les démocrates ont annoncé mercredi leur volonté d’accélérer le processus de nomination de Joe Biden avec un système de vote virtuel, au grand déplaisir de ceux qui espèrent le voir se retirer de la course à la Maison-Blanche.

Agence France-Presse

Le système permettrait de voter virtuellement durant la première semaine d’août plutôt que d’attendre la Convention démocrate qui débute à Chicago le 19 août, et lors de laquelle le candidat doit officiellement être investi pour la présidentielle du 5 novembre face à Donald Trump. Une façon de tenter de faire passer en force la candidature de Joe Biden malgré les doutes sur son aptitude à assurer un nouveau mandat.

Selon un dernier sondage, près de deux tiers des démocrates souhaitent que le président de 81 ans jette l’éponge après son débat désastreux contre son rival républicain Donald Trump, qui a considérablement renforcé les doutes sur son acuité mentale et physique.

Une vingtaine d’élus démocrates, dont le dernier en date Adam Schiff, allié de Joe Biden et figure influente du parti, ont supplié le président de se retirer au profit de quelqu’un d’autre.

PHOTO JENNA SCHOENEFELD, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le représentant démocrate Adam Schiff

Joe Biden « a été l’un des présidents les plus importants de l’histoire de notre pays, et les services qu’il a rendus tout au long de sa vie en tant que sénateur, vice-président et, aujourd’hui, président, ont fait que notre pays est devenu meilleur », a affirmé M. Schiff dans un communiqué au Los Angeles Times.

« Mais notre nation est à la croisée des chemins », a-t-il ajouté.

« Une deuxième présidence Trump saperait les fondements mêmes de notre démocratie, et j’ai de sérieuses inquiétudes quant à la capacité du président à vaincre Donald Trump en novembre », a-t-il ajouté.

D’après le communiqué cité par le Los Angeles Times, M. Schiff dit que « le choix de se retirer de la campagne appartient à M. Biden », mais l’élu estime qu’il est temps pour le président de 81 ans de « passer le flambeau ».

Un groupe chargé des modalités d’organisation de la Convention nationale démocrate a annoncé qu’il se réunirait vendredi pour discuter de ce projet de vote virtuel. Mais « aucun vote virtuel ne débutera avant le 1er août », écrit-il dans une lettre adressée aux démocrates et consultée par l’AFP.

Les médias américains avaient évoqué la possibilité que le processus commence dès la semaine prochaine. « Il n’y aura pas de précipitation », assure le groupe dans la lettre.

Des responsables démocrates estiment que l’opération virtuelle devrait être effective avant le 7 août, date limite fixée par l’État de l’Ohio pour soumettre les nominations des candidats.

Le directeur adjoint de la campagne du président sortant a appelé les médias à « ne pas s’enliser dans des histoires de procédure » au moment où les « républicains mentent au peuple américain sur quasiment tous les sujets ».

Mais ce projet mécontente certains démocrates. Des élus prévoient de signer une lettre pour le dénoncer.

Après un bref interlude dû au séisme provoqué par la tentative d’assassinat contre l’ancien président Donald Trump, la zizanie a repris de plus belle dans le camp du président sortant.