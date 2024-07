(Milwaukee) J.D. Vance s’est posé en défenseur d’une Amérique oubliée par ses élites politiques et économiques mercredi soir lors de son discours à la convention républicaine à Milwaukee.

Acceptant l’investiture de son parti en tant que candidat à la vice-présidence, le sénateur de l’Ohio a également remercié le destin qui a permis à Donald Trump de survivre à une tentative d’assassinat.

« Alors que nous nous réunissons ce soir, nous ne pouvons pas oublier que cette soirée aurait pu être bien différente, a-t-il déclaré après avoir reçu un accueil chaleureux. Au lieu d’une journée de célébration, cela aurait pu être une journée de chagrin et de deuil. »

Et il a vanté la façon dont l’ancien président a réagi à l’attentat qui a failli lui coûter la vie.

PHOTO JEENAH MOON, REUTERS J.D. Vance lors de son allocution dans le cadre de la convention républicaine à Milwaukee.

« Pensez aux mensonges qu’ils vous ont racontés sur Donald Trump. Puis regardez la photo de lui, défiant, le poing en l’air. Lorsque Donald J. Trump s’est levé dans ce champ de Pennsylvanie, toute l’Amérique s’est levée avec lui. Et que nous a-t-il demandé de faire pour notre pays ? De nous battre. De nous battre pour l’Amérique », a-t-il déclaré.

« Ils l’ont accusé d’être un tyran », a-t-il ajouté. « Ils ont dit qu’il fallait l’arrêter à tout prix. Mais quelle a été sa réponse ? Il a appelé à l’unité nationale après qu’un assassin eut failli le priver de sa vie. »

Âgé de 39 ans et élu au Sénat il y a moins de deux ans, J.D. Vance est l’un des candidats à la vice-présidence les plus jeunes et les plus inexpérimentés de l’histoire américaine. Il a profité de son discours pour se présenter à ceux qui n’auraient pas lu ses mémoires parus en 2016, intitulés Hillbilly Elegy, ou le film qui en a été tiré et qui raconte la façon dont il a surmonté une enfance marquée par la pauvreté, les abus et la toxicomanie de sa mère.

« Jamais, dans mon imagination la plus folle, je n’aurais cru que je me trouverais ici ce soir, a-t-il dit. J’ai grandi à Middletown, dans l’Ohio, une petite ville où les gens parlaient franchement, construisaient de leurs mains et aimaient leur Dieu, leur famille, leur communauté et leur pays de tout leur cœur. Mais c’était aussi un endroit qui avait été mis de côté et oublié par la classe dirigeante américaine à Washington. »

J.D. Vance a dénoncé le rôle de Joe Biden dans les accords commerciaux qui ont dévasté selon lui les villes américaines comme Middletown. Il a également évoqué l’appui du président à la guerre en Irak.

« Lorsque j’étais en quatrième année, un politicien de carrière du nom de Joe Biden soutenait l’ALENA, un mauvais accord commercial qui a envoyé d’innombrables bons emplois manufacturiers américains au Mexique. Lorsque j’étais en deuxième année de l’école secondaire, un politicien de carrière du nom de Joe Biden a accordé à la Chine un accord commercial avantageux qui a détruit encore plus d’emplois de la classe moyenne. Et lorsque j’étais en dernière année au lycée, Joe Biden a soutenu l’invasion désastreuse de l’Irak.

« Et à chaque étape, dans des petites villes comme la mienne dans l’Ohio, ou à côté en Pennsylvanie, ou dans le Michigan et dans d’autres États de notre pays, des emplois ont été envoyés à l’étranger et des enfants ont été envoyés à la guerre. »

« De l’Irak à l’Afghanistan, de la crise financière à la Grande Récession, de l’ouverture des frontières à la stagnation des salaires, les gouvernants de ce pays ont échoué et échoué encore », a-t-il ajouté.

À l’opposé, J.D. Vance a dépeint Donald Trump comme « le dernier espoir de l’Amérique de restaurer ce qui, une fois perdu, risque de ne jamais être retrouvé : un pays où un enfant de la classe ouvrière, né loin des salles de pouvoir, peut monter sur cette scène ».

PHOTO J. SCOTT APPLEWHITE, ASSOCIATED PRESS J.D. Vance et sa mère Beverly Vance

Au cours de son discours, J.D. Vance a salué sa mère, présente dans l’auditoire, affirmant que son combat et celui de Donald Trump visaient notamment à aider les mères célibataires comme la sienne, « qui ont lutté contre l’argent et la toxicomanie, mais n’ont jamais abandonné ».

« Et je suis fière de dire que ce soir, ma mère est ici, abstinente depuis 10 ans », a-t-il ajouté.

Il a aussi parlé de sa grand-mère, sa « Mamaw », qui l’a élevé et qui est morte avant qu’il parte servir en Irak dans le corps des Marines (il a plus tard étudié à l’Université d’État d’Ohio et à l’école de droit de Yale avant de pratiquer le droit et de devenir investisseur en capital de risque à San Francisco).

« Lorsque nous avons fouillé ses affaires, nous avons trouvé 19 armes de poing chargées, et elles étaient cachées partout dans sa maison – sous son lit, dans son placard, dans le tiroir à argenterie… Nous nous sommes rendu compte que vers la fin de sa vie, Mamaw ne se déplaçait plus très bien. Cette vieille femme frêle s’assurait donc que, où qu’elle soit, elle avait à portée de main ce dont elle avait besoin pour défendre sa famille », a-t-il raconté.

La foule a rugi en entendant cette histoire d’armes à feu.

Après avoir fait son entrée dans le Finserv Forum au rythme de la chanson de James Brown It’s a Man’s Man’s Man’s World, Donald Trump a assisté au discours de son colistier de la tribune réservée à sa famille et à ses favoris.

Son colistier a résumé sa philosophie protectionniste, isolationniste et populiste.

« Nous avons entendu parler des méchants et de leurs victimes. Mais laissez-moi vous parler de l’avenir, a dit J.D. Vance. La vision du président Trump est simple : nous ne répondrons pas aux besoins de Wall Street, nous nous engagerons en faveur des travailleurs. Nous n’importerons pas de main-d’œuvre étrangère, nous nous battrons pour les citoyens américains. Nous n’achèterons pas d’énergie à des pays qui nous haïssent, nous la ferons produire ici même par des travailleurs américains.

« Nous ne sacrifierons pas nos chaînes d’approvisionnement au profit d’un commerce mondial illimité, nous apposerons sur chaque produit la mention MADE IN THE USA [Fabriqué aux États-Unis]. Nous construirons à nouveau des usines, nous mettrons les gens au travail pour fabriquer de VRAIS produits pour les familles américaines, fabriqués par des travailleurs américains. Ensemble, nous protégerons les salaires des travailleurs américains, syndiqués ou non, et nous empêcherons le Parti communiste chinois de construire SA classe moyenne sur le dos de NOS concitoyens qui travaillent dur. »

PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Donald Trump a de nouveau assisté à la convention républicaine mercredi soir.

J.D. Vance avait été précédé au micro par sa femme, Usha Vance, une avocate dont il a fait connaissance à l’Université Yale, et par Donald Trump Jr., un des plus importants promoteurs de sa candidature avec l’entrepreneur Elon Musk et l’ancien animateur de Fox News Tucker Carlson, entre autres.

La convention républicaine prendra fin ce jeudi soir lorsque Donald Trump acceptera pour la troisième fois l’investiture de son parti en tant que candidat présidentiel. L’ex-président s’adressera aux délégués et à ses concitoyens à un moment critique de l’histoire américaine.

Selon un sondage Reuters–Ipsos publié mercredi, pas moins de 80 % des électeurs – dont une proportion similaire de démocrates et de républicains – s’accordent pour dire après la tentative d’assassinat de l’ex-président que « le pays est en train d’échapper à tout contrôle ».

Le baromètre indique par ailleurs que l’attentat de samedi dernier ne semble pas avoir eu un impact majeur sur la course à la Maison-Blanche. Le candidat républicain récolte 43 % des intentions de vote contre 41 % pour son rival démocrate, un avantage qui se situe dans la marge d’erreur de trois points de pourcentage du sondage.