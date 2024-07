Biden réévaluerait sa candidature si on lui diagnostiquait un problème « médical »

(Las Vegas) Le président américain Joe Biden, assailli de questions sur son acuité mentale après un débat calamiteux avec Donald Trump, a affirmé dans un extrait d’entrevue diffusé mercredi qu’il réévaluerait sa candidature si on lui diagnostiquait un problème médical.

Agence France-Presse

« Si j’avais un problème médical qui apparaissait, si quelqu’un, des médecins venaient me voir et me disaient : “ vous avez tel problème ” », a-t-il répondu, interrogé mardi par le média BET sur ce qui pourrait le faire réfléchir à jeter l’éponge.

