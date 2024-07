(Milwaukee) Libéré de prison à peine quelques heures plus tôt, l’ancien conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche, Peter Navarro, a condamné l’administration Biden pour ce qu’il a appelé la « militarisation » du système judiciaire, tout en s’engageant à offrir un message d’unité nationale lorsqu’il s’adressera à la Convention nationale républicaine à Milwaukee.

Thomas Beaumont et Jill Colvin Associated Press

Dans sa première entrevue depuis sa libération d’une prison de Floride pour outrage au Congrès, M. Navarro a affirmé à l’Associated Press qu’il n’était qu’un exemple de ce que beaucoup à droite disent être l’utilisation du pouvoir judiciaire par l’administration Biden pour punir ses ennemis politiques.

« Je ne représente qu’une petite partie du problème plus vaste », a clamé M. Navarro, faisant référence à l’affirmation souvent répétée des conservateurs selon laquelle, sous l’administration du président Joe Biden, le système judiciaire a été utilisé pour nuire à l’ancien président Donald Trump et ses proches. « Si nous ne contrôlons pas le gouvernement, le gouvernement nous contrôlera », a prévenu l’ancien détenu.

Navarro, qui a été conseiller commercial à la Maison-Blanche sous l’administration Trump, a été libéré après avoir purgé quatre mois de prison pour avoir refusé de coopérer à une enquête du Congrès sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, selon le Bureau fédéral des prisons.

L’entretien téléphonique a eu lieu alors que M. Navarro attendait son décollage d’un aéroport de Floride pour se rendre à Milwaukee, où il devait prendre la parole lors de la troisième soirée de la Convention nationale républicaine.

Appel à l’unité

Malgré son écho au refrain commun du Parti républicain selon lequel l’administration Biden a « militarisé » le système judiciaire pour punir Trump et ses alliés, M. Navarro prévoyait d’offrir un message d’unité, un thème commun parmi les républicains à la lumière de la tentative d’assassinat de l’ancien président samedi.

« Pour gagner les élections, nous devons unir non seulement le parti républicain, mais le pays tout entier, a rappelé M. Navarro. Je vais tendre la main aux démocrates désenchantés par la gauche radicale. »

De nombreux « démocrates traditionnels » sont « privés de leurs droits, désengagés et dégoûtés par la gauche radicale », a plaidé M. Navarro. « Dans l’Amérique de Trump, les gens n’ont pas à se soucier de la nourriture sur la table, des médicaments dans le placard et d’un toit au-dessus de leur tête. »

« L’unité est mon message », a-t-il ajouté.

Attaques sans précédent

M. Trump a accusé le ministère de la Justice de le cibler politiquement avec des actes d’accusation dans deux affaires pénales, alors même que le ministère a également porté des accusations en matière fiscale et d’armes à feu contre le fils de Joe Biden, Hunter. Hunter Biden a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation le mois dernier.

Un juge fédéral de Floride a rejeté cette semaine l’une des affaires fédérales de M. Trump, qui l’accusait d’avoir thésaurisé des documents classifiés dans son domaine de Mar-a-Lago. Le ministère de la Justice envisage de faire appel.

Le procureur général Merrick Garland a défendu avec force l’indépendance et l’intégrité du ministère de la Justice contre ce qu’il a décrit comme des attaques sans précédent de la part des républicains.

« L’idée selon laquelle la politique infecte nos poursuites n’est rien de plus éloigné de la vérité. Nous avons une règle. Nous suivons les faits, nous respectons la loi et nous prenons les décisions appropriées », a martelé Garland aux journalistes le mois dernier.

Néanmoins, M. Navarro a déclaré que les démocrates constituaient un bloc électoral potentiellement fertile pour M. Trump, qu’il envisage d’essayer d’atteindre dans son discours à la convention.

Donald Trump a gagné en 2016 en grande partie grâce à des pans d’États autrefois démocrates portés par l’ancien président Barack Obama en 2012, notamment l’Iowa, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

« Tout comme Donald Trump, je me bats pour des principes importants », a clamé Peter Navarro.

Il devrait prendre la parole à 18 heures, heure centrale, selon une personne proche du programme qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat avant la publication officielle du programme. L’Associated Press a rapporté pour la première fois que M. Navarro s’adresserait au RNC.

Peter Navarro a été le premier haut responsable de l’administration Trump à être incarcéré pour un crime lié à l’attaque du 6 janvier, lorsqu’il s’est présenté dans une prison fédérale de Miami en mars. Il a qualifié sa condamnation de « militarisation partisane du système judiciaire ».

Il a été assigné à comparaître par le comité pour avoir fait la promotion de fausses allégations de fraude électorale lors des élections de 2020, à l’approche de l’insurrection du Capitole. Il a soutenu qu’il ne pouvait pas coopérer avec le comité parce que M. Trump avait invoqué le privilège exécutif. Les tribunaux ont rejeté cet argument, estimant queM. Navarro ne pouvait pas prouver que Donald Trump avait réellement invoqué ce privilège.

L’allié de longue date de M. Trump, Steve Bannon, s’est présenté en prison plus tôt ce mois-ci pour commencer à purger sa peine de quatre mois pour outrage au Congrès pour avoir défié une assignation à comparaître dans le cadre de l’enquête du Congrès sur le 6 janvier.

Le comité de la Chambre a passé 18 mois à enquêter sur cette insurrection meurtrière, à interroger plus de 1000 témoins, à tenir 10 audiences et à obtenir plus d’un million de pages de documents. Dans son rapport final, le panel a conclu que M. Trump s’était engagé criminellement dans une « conspiration en plusieurs parties » pour annuler sa défaite électorale face à Joe Biden et n’avait pas agi pour empêcher ses partisans de prendre d’assaut le Capitole. M. Trump insiste sur le fait qu’il n’a rien fait de mal.