(La tentative d’assassinat contre Donald Trump samedi soulève de nombreuses questions sur le travail des services de sécurité. Ont-ils pris suffisamment de précautions avant l’évènement ? Comment préviennent-ils les menaces ? Quelques éléments pour tenter de comprendre.) Comment un tireur a-t-il pu se trouver sur le toit d’un bâtiment situé à environ 130 mètres du podium où Donald Trump commençait son allocution ?

On l’ignore encore – et c’est LA question à laquelle les enquêteurs devront répondre.

« Il y a clairement eu une défaillance dans la sécurité », estime Joseph Sordi, PDG de la firme de sécurité privée Strategic Security Corp, dans l’État de New York, joint par visioconférence.

Le toit où se trouvait Thomas Matthew Crooks, identifié comme le tireur, avait pourtant été repéré comme un endroit de potentielle vulnérabilité, selon des sources de sécurité citées par NBC News.

Or, il a réussi à grimper sur le bâtiment sans entrave, semble-t-il.

PHOTO REBECCA DROKE, AGENCE FRANCE-PRESSE Le candidat à la présidentielle s’est rapidement fait escorter par le Secret Service

M. Sordi, ancien policier du New York Police Department, avance un possible problème de main-d’œuvre, dans un contexte où les forces de l’ordre font face, dit-il, à des pénuries.

Le FBI enquête actuellement sur les circonstances de la tentative d’assassinat, qui a aussi fait un mort et deux blessés graves. La chef du Secret Service, Kimberly Cheatle, devra témoigner devant un comité de la Chambre des représentants le 22 juillet pour répondre aux questions des élus.

La présence du suspect avait-elle été signalée ?

Deux minutes avant les tirs, des spectateurs avaient interpellé un policier, l’alertant de la présence d’un homme couché sur un toit, selon une vidéo authentifiée par le New York Times. « Il est sur le toit ! », entend-on une femme crier. On voit un policier marcher le long du mur du bâtiment.

Le shérif du comté où avait lieu le rallye a confirmé au Washington Post qu’un policier d’un service local avait vu le tireur, sans pouvoir prévenir son geste.

Il est possible qu’un tireur d’élite du Secret Service en poste sur un autre toit ait vu l’homme ramper, sans repérer son arme immédiatement, a avancé Anthony Cangelosi, ancien agent du Secret Service, à NBC News. Il aurait pu demander à un policier de vérifier s’il s’agissait d’une menace réelle pour ne pas faire feu sur un spectateur, a-t-il ajouté.

Le tireur a été abattu rapidement après avoir tiré vers l’ancien président.

Qui était responsable de la sécurité de Donald Trump samedi ?

Le Secret Service, en collaboration avec les services policiers locaux.

Comme ancien président, Donald Trump bénéficie de la protection de cette agence gouvernementale pour le reste de sa vie. Les candidats officiels aux postes de président et de vice-président ont aussi droit à ces services dans les 120 jours avant une élection présidentielle.

Avant un évènement, les responsables étudient les lieux. Le périmètre est divisé en différentes zones : les agents du Secret Service assurent la garde rapprochée de l’ancien président. Une zone sécurisée, avec des détecteurs de métal, permet de contrôler les membres du public. Le cercle extérieur doit s’étendre aussi loin que la menace peut survenir, explique M. Sordi.

Il semble que le bâtiment où se trouvait le tireur était à l’extérieur du premier cercle sécurisé.

Joe Biden a indiqué dans une allocution dimanche avoir demandé au responsable du Secret Service de revoir les mesures de sécurité pour la Convention nationale républicaine cette semaine à Milwaukee.

Quels sont les principaux défis de sécurité d’un tel rassemblement ?

Des experts ont souligné les défis additionnels apportés par les rassemblements en plein air, comme celui de samedi soir.

« Il est extrêmement difficile de soupeser le niveau des menaces ; la menace à longue portée, comme celle d’un tir d’un fusil, par rapport à la menace d’actions directes rapprochées, comme quelqu’un qui pose une bombe ou saute sur la scène, par exemple », explique M. Sordi.

Les responsables doivent donc mettre en place une série de mesures – qui requièrent toutes des ressources, souligne-t-il. « Il faut regarder les menaces, calculer les ressources qu’on a et la vulnérabilité, ajoute-t-il. Et aussi, la probabilité que la menace se concrétise. »

La règle est d’évacuer rapidement la personne visée, au cas où une autre menace surviendrait après le premier problème de sécurité.

« Mais les services de sécurité sont aussi là pour assurer la sécurité des autres personnes sur place, pas seulement du bénéficiaire », note M. Sordi.

Avec la BBC, NBC News, The Washington Post et The New York Times