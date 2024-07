(Milwaukee) Donald Trump avait repris sa place à la tribune réservée à sa famille et à ses favoris dans le Fiserv Forum, l’amphithéâtre de Milwaukee où se déroulait la deuxième soirée de la convention du Parti républicain.

Nikki Haley se trouvait sur la scène de la convention, adressant la parole aux milliers de délégués républicains devant lesquels son ancien rival et tombeur acceptera jeudi soir l’investiture de son parti en tant que candidat présidentiel.

Et l’ancienne candidate présidentielle a embrassé l’anneau de Donald Trump, figurativement parlant, elle qui avait pourtant affirmé en février dernier ne pas ressentir le besoin de le faire. Contrairement à « beaucoup de politiciens qui l’embrassent aujourd’hui » tout en sachant « quel désastre il a été », disait-elle alors.

Comme quoi cinq mois de politique peuvent engendrer de grands changements.

« Je commencerai par dire clairement une chose : Donald Trump a mon soutien inconditionnel, un point c’est tout », a déclaré Nikki Haley après avoir été accueillie par des applaudissements auxquels se sont mêlées quelques huées.

Mais aucune autre huée n’a été entendue pendant le reste de son discours.

Si nous avons encore quatre ans de Biden ou un seul jour de Harris, notre pays sera bien plus mal en point. Pour le bien de notre nation, nous devons choisir Donald Trump. Nikki Haley, devant la convention nationale du Parti républicain

Et c’est ainsi que Nikki Haley a participé mardi soir au tableau d’unité offert par les républicains à Milwaukee. S’exprimant à l’invitation expresse de Donald Trump, elle a lancé un appel particulier aux Américains qui hésiteraient encore à voter en faveur de celui qu’elle a elle-même qualifié d’« inapte » à la présidence, l’hiver dernier.

« Nous devons reconnaître qu’il y a des Américains qui ne sont pas toujours d’accord avec Donald Trump, a-t-elle déclaré. Il se trouve que j’en connais quelques-uns. Et je veux leur parler ce soir. Mon message est simple. Il n’est pas nécessaire d’être 100 % d’accord avec Trump pour voter pour lui. »

« Plus unis qu’en 2016 et même en 2020 »

Nikki Haley n’a pas été la seule à contribuer à ce tableau d’unité. Figuraient également parmi les orateurs d’une soirée axée sur le thème de la sécurité le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, autre ancien rival de Donald Trump, et le sénateur du même État Marco Rubio, qui a également eu des différends avec l’ancien président par le passé.

PHOTO NAM Y. HUH, ASSOCIATED PRESS Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a prononcé un discours devant les républicains rassemblés Fiserv Forum de Milwaukee, mardi.

« Pendant des décennies, dans mon État natal, les élections ont été déterminées par des marges infimes, a déclaré le gouverneur DeSantis. Aujourd’hui, grâce à une direction audacieuse, le Parti démocrate est en ruine. »

La gauche recule. La liberté règne en maître. Le virus du wokisme est mort, et la Floride est un État républicain solide. Ron DeSantis, gouverneur de Floride

« Maintenant, l’élection de Donald Trump nous donne la chance de faire cela dans toute l’Amérique, et nous avons la responsabilité d’intervenir et de faire en sorte que cela se produise », a-t-il ajouté.

Mais le ralliement de Nikki Haley à la cause de Donald Trump pèse plus que celui des autres, selon l’ancien président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy.

« Je pense que nous sommes plus unis qu’en 2016 et même en 2020 », a dit l’ex-représentant de Californie lors d’une rencontre avec des représentants de la presse étrangère en marge de la convention. « Mais Nikki Haley est probablement la personne la plus importante à s’adresser à la convention en dehors du président Trump », a-t-il ajouté en rappelant les appuis récoltés par l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud lors des primaires républicaines.

Appuis qui ont frôlé les 20 % dans certains États même après son retrait de la course à l’investiture républicaine.

PHOTO RICHARD HÉTU, COLLABORATION SPÉCIALE John et Sarah Paulser

La présence de Nikki Haley à Milwaukee a également réjoui John Paulser, un Texan qui assiste à la convention républicaine à titre d’invité.

« Cela démontre que les républicains sont capables de s’unir, contrairement aux démocrates qui s’entredéchirent au sujet de leur candidat », a-t-il déclaré en attendant sa femme Sarah, déléguée à la convention, à l’extérieur d’un restaurant situé en face du Fiserv Forum.

« Cela dit, j’aurais préféré que Trump choisisse Haley pour le poste de vice-président.

– Pourquoi ?

– Parce que c’est une tough bitch (une dure à cuire). »

Cependant, Chris Christie, autre rival de Donald Trump, a refusé de voir le ralliement de Nikki Haley comme un « cadeau ». « Non, ce n’est vraiment pas le cas, a-t-il dit sur ABC. C’était une volte-face totale et incroyable par rapport à ce qu’elle a fait. Je ne pense pas que les électeurs de Haley s’en soucieront. »

Trump, des témoignages et des pleurs

Donald Trump a effectué son retour dans le Fiserv Forum un peu après 20 h, heure locale. Son arrivée, qui a précédé celle de J.D. Vance, son colistier présomptif, a de nouveau soulevé la foule.

PHOTO CAROLYN KASTER, ASSOCIATED PRESS L’ex-président Donald Trump au côté de son colistier, le sénateur de l’Ohio J.D. Vance

Après avoir assisté aux discours de ses anciens rivaux, l’ancien président a également écouté ceux de Marco Rubio et de Lara Trump, sa bru et coprésidente du Comité national républicain. Il a aussi entendu celui du frère de Rachel Morin, une mère de cinq enfants, tuée en 2023 alors qu’elle prenait une marche sur un sentier près de chez elle à Bel Air, au Maryland. Un immigrant sans papiers, également soupçonné d’autres agressions, a été inculpé pour le viol et la mort de cette femme de 37 ans.

Son frère a imputé le sort tragique de sa sœur aux politiques de l’administration Biden en matière d’immigration irrégulière.

« À ce jour, Joe Biden et Kamala Harris ne nous ont jamais appelés pour s’excuser. Mais le président Trump nous a appelés. Il s’en est soucié. C’est ça, le leadership », a-t-il déclaré.

PHOTO ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, AGENCE FRANCE-PRESSE Des proches de Rachel Morin ont témoigné de son histoire lors de la deuxième soirée de la convention du Parti républicain.

Deux autres témoignages du genre ont été entendus au cours de la dernière heure de la soirée. Certains délégués n’ont pu retenir leurs larmes en entendant le récit d’Anne Fundner, une mère dont le fils adolescent est décédé après avoir été empoisonné par des pilules contenant du fentanyl.

« Joe must go ! Joe doit partir ! », s’est mise à scander la foule en tenant pour acquis que le président démocrate portait la responsabilité du trafic de la drogue à la frontière sud.

Lara Trump a ajouté à l’émotion lors d’un discours au cours duquel elle a évoqué la tentative d’assassinat de son beau-père.

« Rien ne vous prépare à un moment comme celui-là, a-t-elle déclaré. Notre famille a eu sa part de menaces de mort, de poudres mystérieuses envoyées à nos domiciles, de commentaires violents et de mauvais goût sur les médias sociaux, mais rien de tout cela ne vous prépare, en tant que belle-fille, à regarder en temps réel quelqu’un essayer de tuer une personne que vous aimez. Rien de tout cela ne vous prépare, en tant que mère, à saisir rapidement la télécommande et à détourner vos jeunes enfants de l’écran, afin qu’ils ne soient pas témoins de quelque chose qui marque la mémoire de leur grand-père pour le reste de leur vie. »

En parlant de la réaction de Donald Trump sur la scène où il venait d’échapper de peu à la mort, elle a ajouté : « Il savait à quel point ce moment serait déterminant pour notre pays et a levé le poing en l’air. »

Vers la fin de son discours, la foule a repris un de ses slogans de la veille : « Nous aimons Trump ! Nous aimons Trump ! »