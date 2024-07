Des produits soutenant l’ancien président américain et candidat républicain à la présidence Donald Trump sont exposés au cours de la deuxième journée de la Convention nationale républicaine de 2024 au Fiserv Forum.

(Milwaukee) Après avoir obtenu le plein soutien des délégués de son parti et une longue ovation, Donald Trump récolte mardi les fruits de sa mainmise sur le parti républicain, au deuxième jour de leur convention à Milwaukee.

Sébastien BLANC et Camille CAMDESSUS Agence France-Presse

Plusieurs anciens rivaux du candidat doivent s’exprimer sur scène, dans une illustration très chorégraphiée de l’unité de la droite américaine derrière le septuagénaire. À commencer par Nikki Haley, très appréciée des électeurs républicains modérés et indépendants. L’ex-gouverneure de Caroline du Sud a vertement critiqué le milliardaire par le passé, alertant sur un risque de « chaos » en cas de nouvelle présidence Trump.

L’ancienne ambassadrice américaine à l’ONU n’avait d’ailleurs pas prévu de se rendre à la convention de Milwaukee, mais la tentative d’assassinat de Donald Trump a complètement rebattu les cartes, accélérant l’agrégation des républicains autour de la candidature du rescapé. Elle s’exprimera en milieu de soirée.

PHOTO HAIYUN JIANG, THE NEW YORK TIMES L’ancienne candidate républicaine Nikki Haley

Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy, Ted Cruz… d’autres ex-rivaux de Donald Trump doivent aussi prendre la parole mardi et projeter l’image d’une armée en marche pour déloger le démocrate Joe Biden de la Maison-Blanche.

Donald Trump a annoncé mardi qu’il allait tenir un rassemblement de campagne samedi dans l’État du Michigan, une semaine exactement après la tentative d’assassinat contre lui.

Le candidat républicain sera accompagné de J. D. Vance, qui deviendra son vice-président s’il est élu, a-t-il indiqué dans un communiqué.

« Un guerrier »

PHOTO ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, AGENCE FRANCE-PRESSE Le personnel a mis en place un panneau de campagne Trump-Vance au cours de la deuxième journée de la Convention nationale républicaine.

La première journée de la convention, lundi, a elle été marquée par la première apparition publique de Donald Trump depuis la tentative d’assassinat à son encontre. L’homme de 78 ans, un pansement sur l’oreille droite, est arrivé à 21 h entouré de ses gardes du corps dans l’immense salle omnisports où s’était succédé depuis le matin tout le gratin du « Grand Old Party ».

La foule s’est alors levée d’un bloc et les acclamations ont fusé des gradins, ainsi que les cris « USA ! USA ! ». L’ancien président n’a pas prononcé de discours, mais est allé s’asseoir dans le carré VIP, entouré de ses soutiens les plus fervents, au premier rang desquels ses fils Donald Junior et Eric.

Parmi les spectateurs survoltés se trouvait une bonne partie des quelque 2400 délégués qui, plus tôt, ont massivement apporté leur voix pour désigner Donald Trump, candidat du Parti républicain à la présidentielle du 5 novembre.

« Trump a une volonté que je n’ai vue chez aucun autre être humain. Il est fantastique. Je crois qu’il est protégé par nos prières et l’amour que nous lui portons. Et il a l’air en forme. Il respire la force », s’enthousiasme Connie Davie, une ardente militante.

Austin Utley, un autre admirateur de l’ancien président, ne peut cacher son émotion. « Sa simple présence ici, seulement deux jours après avoir été la cible de tirs, illustre pourquoi tout le monde le soutient : car c’est un guerrier », affirme-t-il. L’autre évènement notable de l’ouverture de la convention a été l’annonce par Donald Trump du choix de son futur vice-président, J. D. Vance, un sénateur de 39 ans parmi les plus fidèles de ses lieutenants.

Cet élu antisystème, au parcours atypique puisqu’il a aussi bien fait carrière dans l’armée que dans la Silicon Valley, devrait rassurer les électeurs les plus à droite du parti, tandis que Donald Trump tente des percées parmi les modérés.

« Le plus grand moustique du monde »

L’ex-magnat des affaires s’est aussi lancé cette semaine à la conquête de voix en dehors de son parti. Il a invité le candidat indépendant Robert Kennedy Jr., à abandonner la course et à le soutenir face à Joe Biden.

Le militant anti-vaccin (neveu du président assassiné John F. Kennedy) a toutefois refusé de jeter l’éponge. Une vidéo de la conversation entre les deux hommes a fuité sur les réseaux sociaux mardi matin. On entend Donald Trump évoquer les tirs qui l’ont visé samedi, lors de sa réunion en Pennsylvanie.

C’est comme avoir été piqué par « le plus grand moustique du monde ! », raconte-t-il.