(Washington) Le président américain Joe Biden a demandé à ce que le candidat indépendant à la Maison-Blanche, Robert F. Kennedy, bénéficie de la protection du Secret Service, a annoncé lundi son ministre à la Sécurité intérieure après la tentative d’assassinat contre Donald Trump.

Agence France-Presse

« À la lumière des évènements de ce week-end, le président m’a demandé de travailler avec le Secret Service pour assurer la protection de Robert Kennedy Jr », a dit à la presse Alejandro Mayorkas.

Le principal intéressé, dont l’oncle, le président « JFK », et le père, le candidat démocrate Bobby Kennedy, ont été assassinés, a aussitôt remercié Joe Biden.

Plus tôt, c’était l’ancien président Donald Trump lui-même qui avait estimé « impératif » que le Secret Service fournisse une protection à Robert F. Kennedy Jr.

« Au vu de l’histoire de la famille Kennedy, c’est clairement ce qu’il faut faire ! », avait-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

M. Kennedy avait salué cet appel de M. Trump, estimant que le fait qu’un rival appelle à sa protection était « un signe d’espoir pour notre pays ».

Robert F. Kennedy a enfin indiqué qu’il avait rencontré M. Trump lundi matin, mais démenti les « rumeurs » sur tout retrait de la course.

« Notre principal sujet [de discussion] était l’unité nationale, et j’espère rencontrer les dirigeants démocrates à ce sujet également. Non, je ne me retire pas de la course », a écrit sur X celui qui veut se proposer en alternative aux candidatures de Joe Biden et Donald Trump.