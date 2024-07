(Milwaukee) Donald Trump a créé un moment d’émoi à Milwaukee lundi soir en effectuant une première présence publique depuis la tentative d’assassinat dont il a été la cible.

Quelques heures après avoir choisi le sénateur de l’Ohio J.D. Vance comme colistier, l’ancien président a fait une apparition devant les délégués de la convention nationale du Parti républicain qui l’avaient officiellement investi plus tôt dans la journée en tant que candidat présidentiel.

En le voyant monter les marches menant à une tribune d’honneur, l’oreille droite recouverte d’un bandage, les délégués et les invités de la convention lui ont réservé un accueil triomphal avant de se mettre à scander : « USA ! USA ! USA ! »

La foule a par la suite repris le mot répété par Donald Trump après l’attentat de samedi en Pennsylvanie : « Fight ! Fight ! Fight ! » (« Battez-vous ! Battez-vous ! Battez-vous ! »)

PHOTO ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, AGENCE FRANCE-PRESSE Donald Trump et J.D. Vance

Et elle a ajouté à l’unisson : « Nous aimons Trump ! Nous aimons Trump ! »

L’ancien président a répondu à cet accueil tantôt en souriant, tantôt en applaudissant, tantôt en levant le poing, tantôt en prononçant le mot « merci ».

Il était accompagné à la tribune par J.D. Vance, le représentant de la Floride Byron Donalds, son fils Donald Jr. et l’ancien animateur de Fox News Tucker Carlson, entre autres.

Ils ont écouté ensemble les derniers discours d’une soirée axée sur l’économie, dont celui du président des Teamsters Sean O’Brien, qui a suscité la controverse au sein de son syndicat en acceptant de s’adresser à la convention républicaine.

Après des semaines de conjectures, Donald Trump aura donc préféré J.D. Vance à deux autres finalistes, le sénateur républicain de la Floride Marco Rubio et le gouverneur républicain du Dakota du Nord, Doug Burgum.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Ce faisant, il a jeté son dévolu sur un homme qui a déjà été l’un de ses critiques les plus féroces avant de devenir l’un des plus grands hérauts de son mouvement populiste appelé Make America Great Again (MAGA).

Ses 39 ans feront du sénateur de l’Ohio l’un des plus jeunes candidats à briguer la vice-présidence aux États-Unis (il célébrera ses 40 ans le 2 août). Ses admirateurs voient en lui l’incarnation du rêve américain. Ses critiques le dépeignent comme un opportuniste dont l’ambition le fait aujourd’hui défendre les positions les plus controversées de celui qu’il a déjà comparé à Hitler.

Le rêve américain

Né en plein cœur des Appalaches, dans la ville de Middletown, en Ohio, J.D. Vance a réussi à se sortir d’un milieu marqué par la pauvreté et la dépendance à l’alcool et aux opioïdes. Il a décrit ce milieu dans Hillbilly Elegy, un succès de librairie paru en 2016 et porté au petit écran par Hollywood.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Après avoir servi en Irak dans le corps des Marines, il a fait des études à l’Université d’État de l’Ohio et à l’école de droit de l’Université Yale. Il a ensuite travaillé dans un cabinet d’avocats d’affaires, puis comme investisseur en capital-risque dans l’industrie technologique à San Francisco, avant de retourner dans l’Ohio pour se lancer en politique. Il a été élu au Sénat américain en novembre 2022.

« J.D. a eu une carrière professionnelle très réussie dans les domaines de la technologie et de la finance, et maintenant, pendant la campagne, il se concentrera fortement sur les personnes pour lesquelles il s’est si brillamment battu, les travailleurs et les agriculteurs américains de la Pennsylvanie, du Michigan, du Wisconsin, de l’Ohio, du Minnesota, et bien au-delà », a déclaré Donald Trump sur X en dévoilant l’identité de son colistier.

J.D. Vance avait fait une première apparition à la convention lors de sa mise en nomination par acclamation comme candidat à la vice-présidence, en après-midi. Il ne s’est adressé ni aux délégués ni aux journalistes. Son discours d’investiture aura lieu mercredi soir, alors que celui de Donald Trump interviendra jeudi soir.

L’équipe de campagne de Donald Trump a plus tard fait circuler une note où elle relate une déclaration du sénateur à l’ancien président.

« Monsieur le Président, ce serait un honneur pour moi d’être votre vice-président », a dit J.D. Vance à Donald Trump.

« Pendant votre mandat, l’Amérique était au mieux de sa forme. Notre économie était florissante, nos frontières étaient sous contrôle, nos villes étaient sûres et nous étions respectés à l’étranger. »

Le choix de Donald Trump a comblé Dianne Cunnigham Redden, déléguée de l’Ohio, qui vit près de la ville où J.D. Vance a vu le jour.

PHOTO RICHARD HÉTU, COLLABORATION SPÉCIALE Dianne Cunnigham Redden, déléguée de l’Ohio

« Il est sincère. Il est vrai. Il l’a fait à l’américaine », a-t-elle déclaré sur le parquet de la convention. « Il est parti de rien. Il a financé lui-même ses études universitaires. Il a décroché une bourse. Il a créé une entreprise. C’est le rêve américain. »

Revirement

Le choix de Donald Trump complète un retournement spectaculaire. En 2016, J.D. Vance a partagé avec un ancien camarade de collège sa crainte que le milliardaire de New York ne devienne le « Hitler de l’Amérique ».

« Je fais des allers-retours entre l’idée que Trump pourrait être un trou du cul cynique comme Nixon, ce qui ne serait pas si mauvais (et pourrait même s’avérer utile), ou qu’il pourrait être le Hitler de l’Amérique. C’est décourageant, non ? »

Dans un texte publié à la même époque par le magazine The Atlantic, il a également comparé Donald Trump à un « opioïde de masse » qui « promet une évasion rapide des soucis de la vie, une solution facile aux problèmes sociaux croissants des communautés et de la culture américaines ».

Vance a déjà également utilisé les mots « idiot », « nocif » et « répréhensible » pour décrire Donald Trump.

Le retournement de J.D. Vance a coïncidé avec le lancement de sa campagne en vue de l’élection sénatoriale de l'Ohio de 2022.

« J’ai été très ouvert sur le fait que j’ai dit ces choses critiques, et je les regrette, et je regrette de m’être trompé à propos de cet homme », a déclaré le futur sénateur sur Fox News en 2021.

« La politique est un sport dur »

Jon Gruber, un délégué suppléant de l'Iowa, ne croit pas que les déclarations passées de J.D. Vance nuiront au ticket républicain.

PHOTO RICHARD HÉTU, COLLABORATION SPÉCIALE Jon Gruber

La politique est un sport dur, tout le monde le sait. Des personnes bonnes et solides, qui ont une feuille de route bonne et solide, peuvent avoir des désaccords et s’unir malgré tout. Et je pense que c’est ce que nous allons voir. Jon Gruber, délégué suppléant d’Iowa

Mais les démocrates se frottent déjà les mains. Plusieurs d’entre eux craignaient que Donald Trump ne porte son choix sur Marco Rubio, dont la candidature n’aurait pas seulement été historique – il aurait été le premier colistier latino –, mais également plus consensuelle.

L’équipe de campagne de Joe Biden a souligné les positions marquées à droite de J.D. Vance sur l’avortement et la fiscalité, entre autres. Elle a aussi rappelé une de ses déclarations récentes selon laquelle il aurait refusé de voter en faveur de la certification des résultats de l’élection présidentielle de 2020 s’il avait été vice-président le 6 janvier 2021.

« Donald Trump a choisi J.D. Vance comme colistier parce que ce dernier fera ce que Mike Pence n’a pas voulu faire le 6 janvier [2021] : se plier en quatre pour ouvrir la voie à Trump et à son programme MAGA, même si cela signifie enfreindre la loi et quel que soit le préjudice causé au peuple américain », a déclaré la présidente de la campagne de Joe Biden, Jen O’Malley Dillon, dans un communiqué.