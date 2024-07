L’historique des conventions : du drame, une chaise vide et un baiser

(Washington) En 1948, les partis républicain et démocrate ont fait quelque chose d’impensable dans le climat actuel d’animosité politique : ils ont non seulement tenu leurs conventions nationales dans la même ville, mais ont également partagé certains accessoires.

Will Weissert Associated Press

Tous deux se sont réunis à Philadelphie, en grande partie parce que son auditorium municipal avait déjà été équipé du câblage nécessaire pour une couverture en direct ― alors révolutionnaire ― de la convention à la télévision nationale.

Pour économiser de l’argent, les démocrates ont demandé aux républicains de laisser les drapeaux et banderoles américains pour qu’ils soient réutilisés lors de leur évènement 17 jours plus tard. Le Parti républicain s’est conformé, même si certains articles se sont décolorés et usés dans l’intervalle.

Tout comme la camaraderie entre les partis, la manière plus informelle d’organiser des conventions s’est évaporée. Autrefois des confrontations à mains nues pour désigner les candidats à la présidentielle, les rassemblements ont évolué vers des évènements soigneusement scénarisés et conçus pour la télévision, destinés à mettre en valeur l’unité du parti.

Les républicains sont sur la bonne voie pour y parvenir, puisqu’ils désigneront l’ancien président Donald Trump à Milwaukee cette semaine. La convention démocrate pourrait être plus mouvementée lors de son ouverture le 19 août, étant donné l’âpre débat sur la candidature de Joe Biden.

Mais même avec des conventions désormais chorégraphiées dans les moindres détails, l’inattendu peut toujours se produire. Voici un aperçu de moments marquants et controversés au fil des années :

Le non-appui de Ted Cruz

PHOTO PETE MAROVICH, LA PRESSE BLOOMBERG Ted Cruz et Donald Trump

En tant que dernier candidat battu par Donald Trump lors des primaires républicaines de 2016, le sénateur du Texas, Ted Cruz, a rassemblé suffisamment de délégués pour s’adresser à la convention du parti à Cleveland – mais a hésité à soutenir son ex-rival.

Toujours irrité par le fait que M. Trump l’ait traité de « menteur », se soit moqué de l’apparence de sa femme, Heidi Cruz, et ait suggéré que le père du sénateur, né à Cuba, était impliqué dans l’assassinat de John F. Kennedy, M. Cruz a invité les délégués à « voter selon leur conscience ». Cela avait attiré des huées prolongées.

Ted Cruz s’est ravisé et a soutenu Donald Trump à l’automne, et il fait aujourd’hui partie de ses plus fervents défenseurs.

La chaise vide de Clint Eastwood

Un moment étrange s’est produit en 2012, lorsque Clint Eastwood s’est adressé au rassemblement républicain à Tampa, en Floride, avec une chaise vide remplaçant le président de l’époque, Barack Obama.

L’acteur et réalisateur a passé 12 minutes à converser avec le meuble et à relever même des vulgarités imaginaires.

« Qu’est-ce que tu veux dire, la ferme ? », a lancé Eastwood

Il a également plaisanté sur la réputation de gaffeur du vice-président Biden de l’époque, lançant des critiques qui pourraient s’avérer prémonitoires étant donné les questions actuelles quant à savoir si M. Biden peut gérer un deuxième mandat, après sa performance désastreuse dans le débat.

« L’audace de l’espoir » de Barack Obama

L’année 2004 avait été terrible pour les démocrates : le président George W. Bush avait été réélu et les républicains avaient conservé le contrôle du Congrès. Mais un point positif est venu de Barack Obama, alors sénateur peu connu de l’État de l’Illinois, qui avait électrisé la convention de son parti à Boston.

M. Obama avait parlé de lui comme « un enfant maigre avec un drôle de nom qui croit que l’Amérique a aussi une place pour lui » et avait résumé sa philosophie politique comme étant construite autour de « l’audace de l’espoir ».

Le baiser très long d’Al Gore

Alors qu’il montait sur scène pour prononcer un discours d’acceptation de la nomination de son parti à l’élection présidentielle de 2000 à Los Angeles, Al Gore a embrassé sa femme, Tipper, et l’a embrassée à pleine bouche, s’accrochant beaucoup plus longtemps que d’habitude pour afficher sa passion en public.

La foule a applaudi, mais le baiser a finalement duré trois secondes inconfortables de temps d’écran.

M. Gore faisait face à des critiques selon lesquelles il était trop tendu lors de ses apparitions publiques, ce qui explique peut-être à quel point il s’était investi dans ce baiser. Quoi qu’il en soit, le baiser est resté plus dans les mémoires que le discours de M. Gore.

Il avait ensuite perdu de justesse en novembre contre M. Bush. Une décennie plus tard, les Gore se séparaient après 40 ans de mariage.

Des femmes sur le ticket présidentiel

Lors de la convention des démocrates à San Francisco en 1984, le candidat à la présidentielle Walter Mondale a choisi Geraldine Ferraro comme colistière, faisant d’elle la première femme sur un ticket présidentiel majeur. Mme Ferraro avait déclaré : « L’Amérique est le pays où les rêves peuvent devenir réalité pour nous tous ». Elle et M. Mondale n’ont finalement remporté que 13 votes du collège électoral, contre 525 pour le président Ronald Reagan.

Vingt ans plus tard, le sénateur John McCain a choisi Sarah Palin comme candidate à la vice-présidence, et son discours à la convention républicaine à St. Paul, Minnesota, a été un succès, mêlant l’histoire personnelle fascinante de la gouverneure de l’Alaska de l’époque à l’humour et aux attaques politiques. Cela a donné un coup de pouce à M. McCain, mais il a quand même perdu face à M. Obama.

PHOTO SALLY RYAN, LA PRESSE Sarah Palin

Lors de la convention démocrate de Philadelphie en 2016, Hillary Clinton est devenue la première femme d’un grand parti à se présenter à la présidentielle. Elle avait alors affirmé : « Lorsqu’une barrière tombe en Amérique, pour n’importe qui, elle ouvre la voie à tout le monde. » Elle a finalement perdu contre M. Trump.

Kamala Harris a été la première femme sur un ticket présidentiel gagnant, acceptant d’être la colistière de M. Biden lors d’un dernier cycle de convention essentiellement virtuel – et c’est désormais le choix de certains démocrates pour remplacer M. Biden dans la course présidentielle de cette année.

S’opposer au président sortant

En 1976, M. Reagan, alors gouverneur de Californie, a défié le président Gerald Ford par la droite et a déclenché une âpre lutte lors de la convention du Parti républicain à Kansas City. M. Ford l’avait emporté de justesse avec 1187 voix contre 1070, mais avait perdu en novembre face au démocrate Jimmy Carter.

Quatre ans plus tard, lors de la convention démocrate à New York, M. Carter lui-même a été confronté à une contestation de la part du sénateur du Massachusetts, Ted Kennedy, qui était loin derrière le président en matière de délégués, mais qui a tenté d’assouplir les règles sur la manière dont ils s’engageaient à voter. Les tensions étaient vives et, bien que le changement ait été rejeté, M. Carter avait ensuite perdu contre M. Reagan.

Candidature de 18 jours de Thomas Eagleton à la présidence

Joe Biden, qui est confronté à une pression croissante pour quitter la course, n’a pas de précédent en tête d’un ticket présidentiel – mais pas lorsqu’il s’agit du colistier d’un candidat.

Peu de temps après la convention démocrate de 1972 à Miami, des informations ont fait surface selon lesquelles le colistier du candidat démocrate à la présidence George McGovern, le sénateur du Missouri Thomas Eagleton, avait déjà subi une thérapie par électrochocs pour traiter la dépression.

Une convention divisée avait incité M. McGovern à faire appel à M. Eagleton lors de sa dernière journée, après avoir essuyé plusieurs autres refus. M. Eagleton n’a donc pas fait l’objet d’un examen minutieux de son dossier, ce qui aurait pu faire surface plus tôt dans les révélations médicales.

M. Eagleton avait démissionné après 18 jours sur le ticket et avait été remplacé par Sargent Shriver. Le président républicain sortant, Richard Nixon, avait remporté 49 États sur 50 en novembre.

Le chaos à Chicago

Après que le président Lyndon B. Johnson eut choisi de ne pas se représenter et que Robert F. Kennedy eut été assassiné, le vice-président Hubert Humphrey a obtenu l’investiture démocrate de 1968 à la convention du parti. Mais cela n’a eu lieu qu’après une confrontation importante qui s’est soldée par le rejet par les délégués d’un programme de paix visant à mettre fin à la guerre du Vietnam.

Ce qui s’est passé lors de la convention a été éclipsé par les milliers de manifestants antiguerre qui ont défilé dans les rues. Les manifestants ont été attaqués par la police, provoquant une telle agitation que les gaz lacrymogènes ont atteint la suite de l’hôtel au 25e étage où M. Humphrey se préparait, à huit kilomètres du lieu de la convention.

La convention démocrate revient à Chicago dans quelques semaines, et de vastes manifestations sont prévues pour s’opposer au soutien de l’administration Biden à Israël dans sa guerre contre le Hamas – laissant certains se demander si une reprise de 1968 pourrait avoir lieu. Alors que les questions sur le maintien de M. Biden dans la course continuent d’être soulevées, les débats pourraient s’avérer aussi passionnés.