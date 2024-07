Il aura suffi de quelques heures après la tentative d’assassinat visant l’ex-président Donald Trump pour voir émerger sur les réseaux sociaux une foule de théories fausses ou non fondées quant aux circonstances de l’évènement. Et contrairement à la croyance populaire, elles ne sont pas toutes issues de l’imaginaire d’extrême droite.

Que disent ces théories ?

Si elles sont autant variées que bizarres, plusieurs affirment que la tentative d’assassinat aurait été commanditée par des figures libérales de « l’État profond » ou par le président Joe Biden lui-même. Cette dernière affirmation, non vérifiée et sans preuve, a même été reprise par un élu républicain, Mike Collins, sur le réseau social X, qui a écrit que le président avait « envoyé l’ordre », sans plus de précisions. Le partage de ces théories a lieu autant sur des réseaux sociaux prisés de l’extrême droite américaine comme Gab, Parler et le réseau de Donald Trump, Truth Social, que sur des plateformes plus connues telles X, Telegram, Facebook et Instagram.

Les partisans d’extrême droite sont-ils les seuls à l’origine de ces fausses affirmations ?

Non, au contraire. La tentative d’assassinat contre Donald Trump a mis en lumière un phénomène nommé « BlueAnon », un amalgame référant au mouvement « QAnon », selon lequel des élites sataniques et pédophiles mèneraient le monde, et à la couleur associée au Parti démocrate dont un nombre croissant de partisans adhéreraient à des théories du complot. Le résultat de la perte de confiance envers les institutions traditionnelles qui fait en sorte que de plus en plus d’Américains se tournent vers des sources d’information partisanes, selon une analyse du Washington Post. Le quotidien souligne ainsi que la « déformation de la réalité ne se produit plus principalement à droite ».

Et qu’est-ce qu’avancent les partisans de « BlueAnon » ?

Essentiellement, que des forces obscures s’emploient à détruire la candidature du président Joe Biden et à ramener Donald Trump au pouvoir le 5 novembre, résume, en entrevue avec le Washington Post, le chercheur à l’Université Augsburg de Minneapolis Karl Folk. « Cet état d’esprit plus conspirationniste est devenu plus prononcé dans les cercles libéraux au cours des huit derniers mois », note-t-il également. Ainsi, pour certains partisans démocrates pouvant être associés au mouvement « BlueAnon », Donald Trump aurait lui-même mis en scène l’attaque dont il a été victime afin de mousser sa candidature.

Ces théories infondées se concentrent-elles uniquement sur Trump ?

Pas seulement. Cela a pris une importance nouvelle, le mois dernier, après la performance désastreuse de Joe Biden lors du débat télévisé sur CNN avec Donald Trump. D’éternels partisans du président ont affirmé sur les réseaux sociaux qu’il avait été drogué avant l’exercice. D’autres ont avancé, toujours sans preuve, qu’ABC News avait trafiqué l’audio de Joe Biden pour le faire paraître infirme lors d’une entrevue avec George Stephanopoulos – une interview dont la Maison-Blanche espérait qu’elle rétablirait la confiance dans la vigueur de Biden.

Que faire devant cette prolifération de fausses nouvelles et de théories infondées ?

Ne pas sauter aux conclusions ! Les autorités mettront plusieurs jours avant d’établir les motifs du tireur, si elles y parviennent, et comment il a pu s’en prendre à l’ex-président. « Nous sommes sur le point de voir se répandre beaucoup de désinformation sur les auteurs de la fusillade, les exécutants et les évènements qui ont conduit à ce moment », a écrit la fondatrice du groupe de réflexion Digital Democracy Institute of the Americas, Roberta Braga, sur X. « Surveillez le langage émotionnel », prévient-elle. En effet, les fausses nouvelles voyagent plus vite que les vraies, car elles misent sur l’émotion, qu’elles soient positives ou négatives, rappelle le Centre québécois d’éducation aux médias et à l’information sur son site internet.

D’après les informations du New York Times et du Washington Post