PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS

La tentative d’assassinat sur Donald Trump est un séisme qui ébranle les États-Unis, à moins de quatre mois de l’élection présidentielle. Quelles conséquences aura-t-elle sur la campagne, la question des armes à feu, l’exacerbation des clivages dans les débats politiques ? La Presse a interrogé plusieurs experts pour faire le point.

Quels impacts pour Donald Trump ?

« Il y aura sans doute un effet positif pour la campagne de Trump », avance Karine Prémont, professeure de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke. « Il va pouvoir se poser comme quelqu’un d’important, que certains veulent abattre. »

Elle ajoute que lors de la tentative d’assassinat de Ronald Reagan, alors qu’il venait tout juste d’être élu, le président avait reçu une vague de soutien de la part de la population.

« Mais le contexte était très différent. On n’était pas en campagne électorale et le pays était beaucoup moins divisé », rappelle Rafael Jacob, chercheur associé à l’Observatoire sur les États-Unis à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Des retombées sur la campagne de Biden ?

« D’un point de vue strictement politique, sur le très court terme, Joe Biden en sort aussi probablement gagnant », explique Rafael Jacob. « Ça faisait 16 jours qu’on ne parlait que d’une chose : M. Biden et son avenir au sein du Parti démocrate. Là, on vient de changer complètement de sujet. »

Mais de façon générale, pour ce qui est des intentions de vote, cette tentative d’assassinat ne devrait pas radicalement changer les choses, d’un côté comme de l’autre, selon Kurt Braddock, professeur à l’American University, à Washington.

« Le clivage politique aux États-Unis n’a jamais été aussi fort depuis des décennies, et la plupart des gens sont relativement fixés sur leur choix », affirme-t-il. « L’évènement peut influencer les indécis ou les indépendants, mais de quelle façon et dans quelle mesure, ça va dépendre des prochaines semaines. »

Un tel évènement va-t-il exacerber les clivages dans les débats politiques ?

« On voit déjà des appels à un retour au calme des deux côtés », note Frédérick Gagnon, directeur de l’Observatoire sur les États-Unis à l’UQAM. « Est-ce que ça va durer ? Ça reste à voir », ajoute-t-il.

« Les gens sont très en colère, écœurés du système, fâchés contre le parti adverse. Les tensions sont tellement exacerbées que ce genre d’évènement peut survenir à tout moment. On voit d’ailleurs de plus en plus d’évènements violents à l’égard d’autres élus dans les dernières années », souligne-t-il. Un homme a notamment violemment agressé au marteau le mari de Nancy Pelosi, l’ancienne cheffe démocrate de la Chambre des représentants aux États-Unis, le 28 octobre 2022, rappelle-t-il.

Robert Pape, professeur de sciences politiques à l’Université de Chicago, abonde dans ce sens. « La fusillade de l’ancien président Trump est une conséquence d’un soutien à la violence politique dans notre pays », soutient-il. Ses recherches montrent que des millions d’Américains pensent qu’il est légitime d’employer la force pour que Donald Trump accède au pouvoir ou, au contraire, pour l’empêcher de devenir président.

Sur la question des armes à feu, cela va-t-il faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre ?

« C’est une société où il y a plus d’armes à feu que de personnes », rappelle Frédérick Gagnon. « On a encore peu d’informations sur l’identité du tireur, sur ses motivations. Ça pourrait peut-être inciter les élus à Washington à adopter des mesures plus strictes pour le contrôle des armes à feu, mais il est vraiment trop tôt pour le dire. »

« Je ne pense pas que cela changera quoi que ce soit aux débats sur les armes à feu ou leur contrôle aux États-Unis », lâche Kurt Braddock. « Le lobby des armes est bien trop ancré dans le Parti républicain, et je doute que même une tentative d’assassinat de Trump fasse changer d’avis qui que ce soit à droite. »