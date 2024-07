Corey Comperatore, 50 ans, était présent au rassemblement de Donald Trump samedi avec sa famille, selon un ami de longue date. Lorsque des coups de feu ont retenti, il s’est jeté sur les membres de sa famille et a été mortellement touché.

Ernesto Londoño, Christina Morales et Isabelle Taft The New York Times

La sœur de M. Comperatore, Dawn Comperatore Schafer, a confirmé son identité lors d’un entretien téléphonique, dimanche. « Nous l’avons vu mourir aux informations, a-t-elle déclaré en pleurant. C’est ainsi que nous l’avons appris. »

M. Comperatore, de Sarver, en Pennsylvanie, avait deux filles – Allyson, 27 ans, et Kaylee, 24 ans – et était « assurément un homme de famille », selon un ami de longue date, Jeff Lowers, 63 ans. MM. Comperatore et Lowers étaient pompiers volontaires, et M. Lowers a déclaré que les réflexes rapides de M. Comperatore semblaient avoir joué un rôle pendant la fusillade. M. Lowers a déclaré que la femme de M. Comperatore, Helen, lui avait raconté cela.

En tant que pompier volontaire, peu importe ce que vous faites, lorsque la sirène et le moniteur s’éteignent, vous y allez et vous faites ce que vous avez à faire. Nous ne nous sommes jamais considérés comme des héros. Mais hier [samedi], il l’était vraiment. Jeff Lowers, pompier volontaire

Lors du rassemblement, le Dr James Sweetland, médecin urgentiste présent à l’évènement, s’est précipité pour aider M. Comperatore après qu’il a été touché. Il a expliqué que M. Comperatore gisait dans une mare de sang et que deux personnes l’ont aidé à le soulever sur un banc pour qu’il puisse pratiquer la réanimation cardiopulmonaire. Une autre personne a exercé une pression sur la blessure de M. Comperatore au-dessus de son oreille.

PHOTO SUE OGROCKI, ASSOCIATED PRESS Deux pompiers posent une banderole noire en signe de deuil sur la façade de la caserne où opérait Corey Comperatore, dimanche dans le canton de Buffalo, en Pennsylvanie.

Mais le Dr Sweetland a déclaré qu’il n’y avait pas de pouls. Deux policiers de l’État de Pennsylvanie ont aidé à hisser M. Comperatore sur une civière.

Deux autres hommes ont été blessés lors du rassemblement et étaient soignés dimanche à l’hôpital général Allegheny de Pittsburgh. Ils sont dans un état critique, selon Bill Toland, porte-parole de l’hôpital.

« Mort en héros »

Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a déclaré dimanche que M. Comperatore était « mort en héros ».

« Corey a plongé sur sa famille pour la protéger [samedi] soir lors de ce rassemblement », a déclaré M. Shapiro, qui s’est entretenu avec la veuve de M. Comperatore dimanche.

Corey était le meilleur d’entre nous. Josh Shapiro, gouverneur de Pennsylvanie

M. Comperatore adorait pêcher, à tel point qu’il refusait d’acheter du poisson à l’épicerie, a expliqué M. Lowers. Il prenait un soin méticuleux de sa maison, de son bateau et de ses voitures.

Il travaillait chez JSP, une entreprise de fabrication de plastique, a affirmé un autre ami et collègue pompier, Gary Risch Jr. Il avait été chef des pompiers dans le canton de Buffalo, en Pennsylvanie, qui se trouve à la périphérie de Pittsburgh, a précisé M. Risch.

Dimanche, un drapeau américain flottait dans la brise humide depuis le porche de la maison gris et blanc de M. Comperatore dans la ville de Sarver, où de modestes maisons jouxtent des fermes et des forêts près de Little Buffalo Creek. Une douzaine de roses à longues tiges étaient disposées sur la pelouse.

George Scott, beau-frère de M. Comperatore, est sorti brièvement de la maison de M. Comperatore, tandis que les deux dobermans de la famille aboyaient. « Nous allons très mal, a-t-il déclaré. Il était tout pour eux », a-t-il ajouté en parlant de la famille. Le pasteur de la famille, Jonathan Fehl, de l’église voisine de Cabot, a ensuite raccompagné M. Scott à l’intérieur de la maison.

« Ils veulent être seuls dans leur processus de deuil », a déclaré M. Fehl à propos de la famille.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.

