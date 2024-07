Des détonations, des cris et du sang

(Butler) La fusillade lors du rassemblement de Donald Trump, vue de la tribune de presse

Isaac Arnsdorf et Jabin Botsford The Washington Post

Quand les coups de feu ont éclaté, en plein air, on n’a entendu que des bruits aigus, légers et creux.

Donald Trump, l’ancien président qui doit accepter l’investiture républicaine dans cinq jours, avait entamé son discours depuis moins de 10 minutes devant une foule de dizaines de milliers de personnes. Une file de voitures de plusieurs kilomètres avait progressé lentement depuis des heures pour passer les détecteurs de métaux et l’inspection des sacs, comme à chaque évènement organisé par Trump, jusqu’à ce que ce champ de foire verdoyant devienne une mer de casquettes rouges.

Trump avait près d’une heure de retard et ses partisans avaient attendu impatiemment sous un soleil de plomb et une musique tonitruante. Au milieu de la foule, en face de l’estrade, une plateforme de caméras de télévision était braquée sur le podium, et les journalistes s’étaient regroupés en dessous pour se mettre à l’ombre.

PHOTO JABIN BOTSFORD, THE WASHINGTON POST Des membres des forces policières montent sur la scène.

Un discours comme un préambule

Enfin, M. Trump est sorti, comme d’habitude, aux cris de « USA » et s’est émerveillé : « C’est une grande foule. C’est une grande, grande et belle foule. » Une casquette MAGA rouge vif lui cachait les yeux et sa chemise blanche était ouverte dans la chaleur alors qu’il appuyait ses bras sur le podium.

Il s’est lancé dans son discours, mais s’est rapidement lassé du script préparé. Il a proposé d’inviter le candidat républicain au Sénat Dave McCormick à prendre la parole, mais ce dernier n’était pas prêt.

« Vous ne voyez pas d’inconvénient à ce que je m’éloigne du télésouffleur, n’est-ce pas ? a plaisanté M. Trump. Parce que ces télésouffleurs sont tellement ennuyeux. » Il a demandé à montrer « ce tableau que j’aime tant », montrant le nombre de passages à la frontière sous sa présidence et sous celle de M. Biden, et a joué la stupéfaction quand ses producteurs ont bien voulu le projeter sur les écrans géants situés de part et d’autre de l’écran. « Wow, vous vous améliorez avec le temps. »

PHOTO JABIN BOTSFORD, THE WASHINGTON POST Des agents du Secret Service se précipitent pour couvrir Donald Trump.

Il a pointé du doigt l’un des écrans, décrivant l’augmentation de l’immigration depuis qu’il a quitté ses fonctions en 2021. « Regardez ce qui est arrivé à notre pays ! »

Les détonations ont éclaté, deux par deux, cinq ou six au total. Trump s’est frotté l’oreille, comme s’il entendait un moustique. Puis il a courbé les épaules et s’est esquivé.

« Baissez-vous, baissez-vous, baissez-vous ! », ont crié les agents du Secret Service en se précipitant sur la scène et en l’encerclant. La foule hurlait. De nouveau le bruit de bouchons qui sautent. D’autres cris. Les personnes dans les gradins derrière Trump se déplaçaient gauchement, ne sachant où aller. Les personnes assises sur des chaises ou debout se sont accroupies ou se sont jetées sur le sol. Un épais nuage de fumée a flotté à la droite de la scène, puis s’est dispersé rapidement.

Un dernier tir isolé.

PHOTO JABIN BOTSFORD, THE WASHINGTON POST Des agents du Secret Service recouvrent Donald Trump pendant qu’un policier monte la garde.

« Il faut qu’on bouge. »

D’autres agents du Secret Service en complet veston se sont précipités sur la scène, puis des hommes vêtus de noir, portant des gilets pare-balles et des casques ainsi que des fusils d’assaut. La foule a poussé des cris de confusion. Un microphone sur le podium a capté la conversation suivante :

« C’est bon ? lance un agent.

— Le tireur a été abattu, répond un autre.

— On peut bouger.

— La voie est libre ?

— C’est bon !

— Laissez-moi mettre mes chaussures, dit Trump, alors que les agents le soulèvent.

— Je vous tiens, monsieur.

— Attendez. Vous avez du sang sur la tête.

— Laissez-moi mettre mes chaussures », répète Trump tandis que les agents forment un cercle autour de lui.

La foule, le voyant debout, commence à l’acclamer.

« Attendez ! », dit Trump en levant le poing. « Battez-vous ! Battez-vous ! »

La foule a alors rugi et scandé à nouveau : « USA ! »

Un agent a dit : « Il faut qu’on bouge. » S’appuyant sur les gardes pour obtenir de l’aide, M. Trump a gardé le poing levé alors qu’il quittait la scène en boitillant, descendait les escaliers et montait dans son VUS noir. Une chaussure de ville noire est restée sur le tapis rouge de la scène.

PHOTO JABIN BOTSFORD, THE WASHINGTON POST L’ancien président Donald Trump lève le poing en l’air, une tache de sang sur le visage.

Des officiels – du Secret Service, du shérif du comté, de la police d’État, du département de la Sécurité intérieure – ont commencé à dire à la foule d’évacuer les lieux, considérés comme une scène de crime active.

Les partisans sont repartis, appelant et envoyant des textos à leur famille et à leurs amis et enregistrant des vidéos. Les gens étaient choqués mais calmes.

PHOTO JABIN BOTSFORD, THE WASHINGTON POST Des agents du Secret Service couvrent toujours Donald Trump alors qu’il grimpe à bord d’un véhicule.

Colère envers les médias

Alors que les gens passaient devant les tribunes de presse où se trouvaient les caméras, certains ont déversé leur colère sur les médias.

« Vous n’êtes pas en sécurité. C’est de votre faute. »

« Vous vouliez de la violence politique ? Vous l’avez maintenant. J’espère que vous êtes contents. »

« Le coup de feu a été entendu dans le monde entier. »

« C’est la faute des médias libéraux ! »

« Vous êtes tous responsables ! »

D’autres ont cherché les caméras pour offrir des témoignages, mais ceux-ci étaient décousus et parfois contradictoires au milieu de la panique.

La foule s’est dirigée vers le stationnement, certains s’arrêtant pour acheter un hot-dog ou un granité à la dernière minute.

PHOTO JABIN BOTSFORD, THE WASHINGTON POST Des gens dans la foule tentent de se mettre à couvert, après que Donald Trump a quitté les lieux.

Un homme avec une canne s’est recroquevillé derrière les toilettes, vomissant.

Ils ont rejoint leurs voitures en passant devant des drapeaux de Trump flottant au vent et une longue rangée de vendeurs de casquettes MAGA, de t-shirts avec photo d’identité judiciaire, de porte-clés Trump, d’autocollants vulgaires sur les pare-chocs et de visières Trump surmontées de faux cheveux orange vif.

Un homme muni d’un porte-voix et portant un t-shirt « JAN 6 SURVIVOR » a appelé les gens à marcher sur Main Street, « pacifiquement et patriotiquement », faisant écho au discours de Trump sur l’Ellipse le 6 janvier 2021. La plupart des gens l’ont ignoré. Un jeune homme l’a accusé d’être un agent fédéral en civil et lui a demandé de se taire.

PHOTO JABIN BOTSFORD, THE WASHINGTON POST Des membres des forces de l’ordre après le rallye de Donald Trump.

Ils ont laissé derrière eux le terrain jonché de bouteilles d’eau en plastique vides. Un drapeau américain géant, hissé par deux grues, flottait au-dessus des gradins blancs et vides, bordés de banderoles rouges, blanches et bleues.

Cet article a été publié à l’origine dans le Washington Post.

Lisez l’article original du Washington Post (en anglais, abonnement requis)