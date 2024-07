(Milwaukee) Donald Trump a échappé à une tentative d’assassinat samedi lors d’un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, à deux jours du début de la convention républicaine à Milwaukee où il doit accepter l’investiture de son parti en tant que candidat présidentiel.

L’ancien président venait à peine de commencer un discours devant des milliers de partisans lorsque des coups de feu ont retenti, vers 18 h 15. Il s’est interrompu et a porté la main à l’oreille droite avant de s’accroupir derrière son lutrin.

Ses gardes du corps se sont aussitôt précipités sur lui pour le secourir et le protéger. Quelques secondes plus tard, le rival de Joe Biden s’est relevé, l’oreille ensanglantée. Il a quitté la scène en brandissant le poing à quelques reprises en lançant à la foule : Fight! Fight! (« Battez-vous ! Battez-vous ! »)

Les partisans de Donald Trump ont répondu en scandant : « USA ! USA ! »

Un membre de l’auditoire a été tué par le tireur et deux autres ont été grièvement blessés.

« Ce soir, nous avons assisté à ce que nous appelons une tentative d’assassinat contre notre ancien président Donald Trump », a confirmé un responsable du FBI, Kevin Rojek, lors d’une conférence de presse. Selon le FBI, il n’y a toutefois « aucune raison » de croire à une « autre menace ».

Le FBI a également affirmé être « proche d’une identification » de la personne ayant tiré sur l’ex-président.

Selon un témoin interviewé par la BBC, le tireur, armé d’un fusil et vêtu d’un pantalon de camouflage, se trouvait sur le toit d’un immeuble d’un étage situé à l’extérieur du périmètre de sécurité du rassemblement. Après avoir tiré cinq coups, il a été abattu par des agents du Secret Service,

« Ils lui ont fait sauter la cervelle », a déclaré l’homme, qui se trouvait à l’ombre d’un arbre hors du périmètre de sécurité, d’où il pouvait entendre le discours de Donald Trump.

Près de la scène, un journaliste du New York Times a entendu un membre de l’auditoire crier : « Donald Trump vient d’être élu aujourd’hui ! C’est un martyr ! »

Steven Cheung, porte-parole de l’équipe de campagne de Donald Trump, a déclaré peu après que le candidat de 78 ans « va bien et fait l’objet d’un examen dans un centre médical local ».

Les réactions fusent

Quelques heures plus tard, l’ancien président a lui-même réagi sur Truth Social.

« Je tiens à remercier le Secret Service des États-Unis et l’ensemble des forces de l’ordre pour leur réaction rapide à la fusillade qui vient d’avoir lieu à Butler, en Pennsylvanie. Plus important encore, je tiens à présenter mes condoléances à la famille de la personne qui a été tuée lors du rassemblement, ainsi qu’à la famille d’une autre personne qui a été gravement blessée. »

Il est incroyable qu’un tel acte puisse se produire dans notre pays. On ne sait rien pour l’instant sur le tireur, qui est maintenant mort. L’ancien président Donald Trump, sur Truth Social

« J’ai reçu une balle qui a transpercé la partie supérieure de mon oreille droite, a aussi écrit M. Trump. J’ai tout de suite su que quelque chose n’allait pas, car j’ai entendu un sifflement, des coups de feu, et j’ai immédiatement senti la balle déchirer la peau. J’ai saigné abondamment et j’ai alors compris ce qui se passait. DIEU BÉNISSE L’AMÉRIQUE ! »

Joe Biden se trouvait à l’église au Delaware au moment de l’attentat contre Donald Trump. Après en avoir été informé, il a publié une déclaration, se disant « heureux d’apprendre qu’il est sain et sauf et qu’il se porte bien ».

Il s’est ensuite adressé en personne à un groupe de journalistes présents à Reheboth, où se trouve sa maison de villégiature.

Il n’y a pas de place en Amérique pour ce type de violence. C’est malade. Malade. C’est l’une des raisons pour lesquelles je veux unir ce pays. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Nous ne pouvons pas le tolérer. Joe Biden, président des États-Unis

Joe Biden a répété à la fin de son intervention ce qu’il avait dit au début, à savoir qu’il avait tenté de joindre « Donald » au téléphone et qu’il se reprendrait plus tard dans la soirée.

« La violence n’a pas sa place »

Plusieurs autres personnalités politiques, tant républicaines que démocrates, ont réagi à cet évènement tragique qui intervient au cœur d’une campagne présidentielle où la menace de la violence était déjà présente et où les deux partis définissaient l’autre comme une menace à la démocratie américaine.

« Ce soir, tous les Américains sont reconnaissants que le président Trump semble aller bien après une attaque ignoble contre un rassemblement pacifique », a déclaré Mitch McConnell, chef des républicains au Sénat américain. « La violence n’a pas sa place dans notre politique. Nous apprécions le travail rapide du Secret Service et des autres forces de l’ordre. »

Le prédécesseur de Donald Trump a également condamné la fusillade.

« Bien que nous ne sachions pas encore exactement ce qui s’est passé, nous devrions tous être soulagés que l’ancien président Trump n’ait pas été gravement blessé et profiter de ce moment pour nous engager de nouveau à faire preuve de civilité et de respect dans notre vie politique. Michelle et moi lui souhaitons un prompt rétablissement », a déclaré Barack Obama.

Les autorités n’ont donné aucune information sur le suspect de la fusillade ou sur ses motivations.

Feu vert à la convention de Milwaukee

Malgré la fusillade, les responsables du Parti républicain ont indiqué que le programme de la convention de Milwaukee se déroulerait comme prévu. Donald Trump doit prononcer son discours d’investiture jeudi, au lendemain de l’allocution de son colistier ou de sa colistière.

« Le président Trump est impatient de se joindre à vous tous à Milwaukee alors que nous procédons à notre convention pour le nommer au poste de 47e président des États-Unis », ont déclaré Susie Wiles et Chris LaCivita, conseillers de la campagne Trump, ainsi que Michael Whatley, président du Comité national républicain, et Lara Trump, coprésidente de ce comité, dans un communiqué.

La fusillade de Butler a provoqué une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux. L’entrepreneur Elon Musk, propriétaire de la plateforme X, a retenu l’attention en profitant de l’occasion pour mettre fin à sa neutralité vis-à-vis des candidats présidentiels.

« Je soutiens pleinement le président Trump et j’espère qu’il se rétablira rapidement », a-t-il écrit sur X.

L’ancien gouverneur républicain du Wisconsin Scott Walker a vu de son côté l’intervention divine à l’œuvre à Butler.

« L’ancien président a été sauvé par la main de Dieu », a-t-il écrit sur X en publiant une photo de Donald Trump, l’oreille ensanglantée, le poing levé, avec le drapeau américain en toile de fond.

