PHOTO HAIYUN JIANG, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

À quatre mois de l’élection présidentielle, des Américains d’allégeance démocrate expatriés au Québec envisagent de s’abstenir au scrutin du 5 novembre prochain. Déçus par les piètres performances du président sortant Joe Biden lors de ses récentes apparitions publiques, ces habitués du vote par correspondance doutent de sa capacité à diriger.

« Personnellement, j’estime qu’aucun des deux candidats ne mérite mon vote. Si je vote pour Joe Biden, j’envoie le message que je suis d’accord pour qu’un candidat aussi vieux puisse diriger un pays, alors que je ne le suis pas du tout », explique Samantha Evans. Originaire de la Floride, elle a quitté les États-Unis il y a 10 ans pour vivre au Japon, puis en France avant de s’établir à Montréal il y a 2 ans.

Que ce soit lors des primaires, des élections de mi-mandat ou des élections présidentielles, Mme Evans n’a jamais raté une occasion d’exercer son droit de vote depuis qu’elle a quitté le pays de l’oncle Sam. Mais pour la première fois, elle envisage de s’abstenir de voter.

« C’était gênant. Joe Biden semblait embrouillé et vieux lors du débat », a raconté la démocrate de 33 ans.

À l’élection présidentielle de 2020, l’organisme Democrats Abroad a recensé près de 1,8 million d’expatriés américains ayant reçu un bulletin de vote par la poste. Au Canada, 620 000 citoyens américains sont habilités à voter à la présidentielle.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’Américaine Samantha Evans s’est établie à Montréal il y a deux ans.

Parmi ces électeurs, seuls 8 % ont exercé leur droit de vote lors de la dernière élection présidentielle, déplore Erin Kotecki Vest, porte-parole de cet organe du Parti démocrate dont la mission est de mobiliser les électeurs hors pays.

« Pour nous, cela démontre qu’il y a un vaste potentiel d’augmentation de la participation et de l’impact de ces électeurs. »

Une autre option sur la table

Si Tamara Devine, une démocrate de 42 ans, abonde dans le sens de Mme Evans, elle doute que son vote aille vers Joe Biden, après son face-à-face contre M. Trump.

« C’était difficile à regarder. J’ai dû éteindre la télé en plein débat », a raconté Mme Devine, qui vit au Québec depuis le mois de janvier.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Tamara Devine, Américaine expatriée au Québec

J’avais l’impression de voir mon grand-père oublier ses mots ou raconter la même histoire pour la troisième fois. C’était triste. Tamara Devine, Américaine expatriée au Québec, à propos de la performance de Joe Biden au dernier débat

Mme Devine, qui craint un second mandat de Donald Trump et la montée de la violence associée au patriotisme qu’il défend, se dit ouverte à d’autres options. Si Joe Biden reste dans la course, il est possible qu’elle vote pour Robert F. Kennedy Jr. – le neveu de John F. Kennedy et ancien avocat de l’environnement, rejeté par une partie du clan Kennedy pour ses prises de position libertariennes et conspirationnistes.

« Je ne suis pas d’accord avec tout ce que RFK Jr. représente, je ne soutiens pas les propos antivaccins qu’il a tenus, mais il a de l’énergie et des propositions novatrices », estime Mme Devine.

Des démocrates inquiets

Ce mouvement de désaveu de Joe Biden chez les Américains hors des États-Unis inquiète les démocrates qui comptent sur le vote des expatriés pour remporter l’élection.

« Nous savons qu’un troisième candidat n’a aucune chance de l’emporter et nous savons qu’une défaite de Biden sèmerait le chaos absolu et la destruction de notre démocratie », prévient Erin Kotecki Vest.

Les Américains à l’étranger représentent une tranche d’électeurs dont l’impact a été sous-estimé par le passé, affirme de son côté Bruce Heyman, ex-ambassadeur des États-Unis à Ottawa, qui travaille avec Democrats Abroad pour informer les Américains résidant au Canada sur leur droit de vote et les moyens de l’exercer.

Lors de la présidentielle de 2016, il s’est rendu compte du potentiel électoral du vote des Américains à l’étranger lorsque Hillary Clinton a perdu au Michigan par 10 704 voix, en Pennsylvanie par 44 292 voix, et au Wisconsin par 22 748 voix. Cet écart de 77 744 voix lui a fait perdre les grands électeurs nécessaires à sa victoire.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Bruce Heyman, ex-ambassadeur des États-Unis à Ottawa, en 2016

En faisant cette analyse, je me suis dit “wow”. Il y a peut-être plus d’Américains vivant au Canada qui auraient pu changer le cours de cette élection en faveur de Hillary Clinton. Bruce Heyman, ex-ambassadeur des États-Unis à Ottawa

Ce constat est partagé par Democrats Abroad. Les Américains hors pays ont permis aux démocrates de faire des gains dans l’État de la Géorgie et de l’Arizona lors de l’élection de mi-mandat en 2022, souligne Mme Kotecki Vest.

« Chaque vote compte »

« Aux États-Unis, plus le pays est divisé, plus les luttes sont serrées », explique l’expert en politique américaine Graham G. Dodds, professeur de science politique de l’Université Concordia. « Dans ce cas, chaque vote compte et peut faire pencher la balance. »

Il cite l’exemple de la victoire du républicain George W. Bush contre le démocrate Al Gore lors de l’élection présidentielle de 2000 qui s’est décidée par une différence de 537 bulletins dans l’État de la Floride.

« Pour moi, c’est la démocratie la plus ancienne de l’histoire moderne qui est en danger au mois de novembre », soutient Rémi Francœur, un Franco-Américain du New Hampshire vivant au Québec depuis huit ans.

Malgré les réserves qu’il éprouve quant à l’âge de M. Biden, le politologue et ancien organisateur de campagne démocrate et républicaine compte voter pour le candidat démocrate. « Je m’inquiète pour la démocratie de nos voisins et pour les conséquences qu’on pourrait subir ici. Pour moi, c’est 100 % Biden. »