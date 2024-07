(Portland) La sénatrice Susan Collins n’a pas voté pour Donald Trump à la présidence en 2016 ou 2020. La troisième fois ne sera pas la bonne – car elle entend écrire le nom de Nikki Haley sur son bulletin de vote.

Patrick Whittle Associated Press

Mme Collins, une sénatrice républicaine modérée de longue date du Maine, a annoncé vendredi aux journalistes qu’elle avait l’intention d’écrire le nom de l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud sur le bulletin de vote de novembre. Cette décision rappelle 2016, lorsque Mme Collins a déclaré vouloir voter pour le président de la Chambre, Paul Ryan, plutôt que M. Trump à la présidence du pays.

Mme Collins est la seule républicaine de la Nouvelle-Angleterre au Congrès et la seule républicaine à occuper un poste à l’échelle de l’État du Maine, où M. Trump a remporté deux votes électoraux. Elle a réitéré vendredi son soutien à Mme Haley malgré le fait que cellc-ci ne figurerait pas sur le bulletin de vote.

« J’ai publiquement soutenu Nikki Haley et je voulais qu’elle gagne. Elle reste ma candidate préférée et je pense qu’elle pourrait faire un excellent travail. C’est mon choix, et c’est comme ça que je vais l’exprimer », a déclaré Mme Collins sur les ondes de WMTW-TV.

Susan Collins s’est exprimée lors de l’inauguration d’une nouvelle caserne de pompiers et de services médicaux d’urgence à Limerick, à environ 55 kilomètres à l’ouest de Portland.

Après l’évènement, la porte-parole de Mme Collins, Annie Clark, a déclaré que la sénatrice avait clairement indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de voter pour M. Trump à plusieurs reprises, et qu’elle avait déjà exprimé son soutien à Mme Haley, notamment lors d’une apparition télévisée en juin.

Lors de cette apparition sur Spectrum News, Mme Collins a rappelé qu’elle « ne soutient pas non plus le candidat démocrate » et qu’elle soutient « certaines des politiques du président Trump ». Cependant, elle a également mentionné qu’elle n’aime pas son style. « Je pense que cela sème la discorde à un moment où notre pays est déjà très polarisé ».

Mme Collins figurait parmi les élus républicains qui ont voté lors d’un procès en destitution pour condamner M. Trump pour incitation à l’insurrection après que ses partisans ont violé le Capitole américain.

Mme Collins a été élue au Sénat en 1996. Elle est la femme républicaine la plus ancienne au Sénat et représente souvent un vote clé – et elle est célèbre pour son franc-parler.

Elle a été réélue pour la dernière fois en 2020, lorsqu’elle a battu la démocrate Sara Gideon par une marge plus large que ce à quoi de nombreux pronostiqueurs s’attendaient.

Elle représente un État dans lequel M. Trump a perdu deux fois le vote à l’échelle de l’État, mais a remporté un vote électoral, car le Maine est l’un des deux États à répartir les votes électoraux par circonscription. Trump a de nombreux partisans dans les zones rurales du deuxième district.