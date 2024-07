Décryptage Les décisions de Jill Biden

(New York) Tout le monde dont l’opinion compte aux yeux de Joe Biden est présent dans le salon de sa résidence du Delaware, à quelques jours de Noël 2004 : sa femme Jill, sa sœur Valerie, ses trois enfants – Beau, Hunter et Ashley – et son ami et conseiller de longue date Ted Kaufman.