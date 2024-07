(New York) Dès la toute première question, Joe Biden a trébuché.

Une journaliste lui a demandé s’il croyait que Kamala Harris avait la capacité de battre Donald Trump s’il décidait de se retirer de la course à la Maison-Blanche, scénario qu’il rejette.

« Je n’aurais pas choisi la vice-présidente Trump pour être vice-présidente si je pensais qu’elle n’était pas qualifiée pour être présidente », a-t-il déclaré après avoir entamé sa première conférence de presse en solo depuis novembre dernier en vantant son bilan en matière de politique étrangère, d’économie et d’immigration.

« Bon travail, Joe ! », s’est aussitôt moqué Donald Trump sur Truth Social, où il a également publié un clip montrant le président éprouver des difficultés d’élocution en parlant des informations qu’il a déclassifiées avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Encore un lapsus

La conférence de presse, qui devait commencer à 17 h 30, a été repoussée à 18 h 30, puis à 19 h 30. Les chaînes d’information continue ont disposé de tout le temps voulu pour diffuser en boucle la première gaffe verbale de la journée de Joe Biden.

En fin d’après-midi, à l’issue de la dernière rencontre du 75e sommet de l’OTAN dont il était l’hôte à Washington, Joe Biden a présenté le président ukrainien Volodymyr Zelensky comme le « président Poutine ».

« Je voudrais passer la parole au président de l’Ukraine, qui a autant de courage que de détermination », a déclaré Joe Biden derrière un lutrin. « Mesdames et messieurs : le président Poutine. »

Il s’est éloigné du lutrin avant de se rendre compte de son erreur.

« Le président Poutine ? Nous allons battre le président Poutine », a-t-il dit en revenant derrière le lutrin.

Le président Zelensky. Je suis tellement concentré sur le fait de battre Poutine. Nous devons nous en préoccuper. Anyway. Joe Biden

Anyway. Joe Biden s’est servi de ce mot pour se sortir de culs-de-sac verbaux à plusieurs reprises lors d’une conférence de presse de près d’une heure qui devait servir à rassurer les électeurs, les élus et les donateurs démocrates paniqués par sa performance désastreuse lors du premier débat présidentiel.

Même si sa voix était éteinte et qu’il a dû se racler la gorge à plusieurs reprises au début, il a fourni une performance plus solide et assurée qu’à Atlanta deux semaines plus tôt, surtout dans la deuxième partie de la conférence de presse, où il a démontré sa maîtrise du dossier complexe de la Chine.

Doutes persistants

« Je pense être la personne la plus qualifiée pour se présenter à l’élection présidentielle », a-t-il martelé à plusieurs reprises. En faisant allusion à Donald Trump, il a ajouté : « Je l’ai battu une fois et je le battrai encore. »

Je vais continuer à avancer. Nous avons encore du travail à faire. Je ne suis pas là pour mon héritage. Je suis là pour terminer le travail que j’ai commencé. Joe Biden

Reste à savoir si cette performance suffira à mettre fin aux appels à son retrait de la course à la Maison-Blanche. Sa conférence de presse venait à peine de se terminer qu’un nouveau représentant démocrate ajoutait son nom à la liste de ceux qui réclament un autre candidat présidentiel.

« L’élection de 2024 définira l’avenir de la démocratie américaine, et nous devons présenter le candidat le plus fort possible pour faire face à la menace posée par l’autoritarisme MAGA promis par Trump », a écrit sur X le représentant du Connecticut Jim Himes, le démocrate le plus haut placé de l’importante commission du renseignement de la Chambre des représentants.

« Je ne crois plus que ce soit Joe Biden, et j’espère que, comme il l’a fait tout au long d’une vie de service public, il continuera à faire passer notre nation en premier et, comme il l’a promis, à laisser la place à une nouvelle génération de dirigeants. »

Le représentant Himes était le sixième membre du groupe démocrate de la Chambre à exprimer ce souhait jeudi et le 14e au total. Selon CBS News, des dizaines de représentants démocrates s’apprêteraient à se joindre à ce groupe. CNN a rapporté de son côté que Barack Obama et Nancy Pelosi se sont entretenus sur l’avenir de Joe Biden. Ni l’un ni l’autre ne sait exactement ce qu’il faut faire.

Joe Biden se dit « déterminé »

Joe Biden, lui, ne nie plus les doutes qu’il inspire à de nombreux démocrates depuis le fiasco d’Atlanta. Selon un sondage Washington Post/ABC News/Ipsos publié jeudi, pas moins de 85 % des électeurs le trouvent trop vieux pour diriger les États-Unis quatre années de plus. Et pas moins de 67 % des électeurs, dont 56 % des démocrates, souhaitent qu’il se retire de la course.

« Je suis déterminé à me présenter, mais il est important que je dissipe les craintes », a-t-il déclaré en promettant de multiplier les activités électorales. Il sera au Michigan vendredi.

En même temps, Joe Biden a reconnu qu’il devait se ménager. Il a fait cet aveu après qu’une journaliste a évoqué une information du New York Times selon laquelle il a déclaré récemment aux gouverneurs démocrates qu’il devait éviter les activités après 20 h afin d’avoir plus de temps pour dormir.

« C’est faux », a-t-il d’abord dit, avant de confirmer plus ou moins l’histoire.

J’aime mon équipe, mais elle ajoute des choses. Ils en rajoutent tout le temps. Je me fais réprimander par ma femme. Joe Biden

Et d’ajouter, en lançant une pique en direction de son rival : « Mon emploi du temps est chargé. Où était Trump ? Il se promenait dans sa voiturette de golf, remplissant sa carte de pointage avant de frapper la balle. Il n’a pratiquement rien fait. »

À la question de savoir s’il entendait passer une évaluation cognitive avant l’élection de novembre, il a répondu : « J’ai passé trois examens neurologiques importants et intenses, dont l’un en février dernier. Si les médecins disent que j’ai besoin d’une évaluation cognitive, je la ferai. »

En répondant à une autre question sur son état de santé, il a adopté un ton philosophique : « La seule chose que fait l’âge, c’est créer un peu de sagesse si l’on est attentif. »

Et à la toute fin, quand un journaliste l’a informé que Donald Trump s’était moqué de son lapsus du début de la conférence de presse, il a répliqué : « Écoutez-le. »