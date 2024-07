« Personne n’est plus qualifié que moi », assure Joe Biden

(Washington) « Personne n’est plus qualifié que moi pour être président ou gagner cette élection », a assuré Joe Biden vendredi dans une entrevue très attendue sur la chaîne ABC.

Aurélia END et Camille CAMDESSUS Agence France-Presse

Le président américain, attaqué sur ses capacités mentales depuis un débat raté face à Donald Trump, a estimé que sa fonction équivalait à « passer un test cognitif chaque jour », lorsque le journaliste George Stephanopoulos lui a demandé s’il serait prêt à se soumettre à ce type d’examen.

« Je passe un test cognitif chaque jour […] Non seulement je fais campagne, mais je dirige le monde », a déclaré le démocrate de 81 ans.

S’il s’est exprimé de manière plus fluide que pendant son duel télévisé raté du 27 juin avec Donald Trump, le démocrate a toutefois parlé d’une voix étouffée, et a eu des phrases parfois incomplètes ou un peu décousues.

Pendant 22 minutes, Joe Biden a défendu avec obstination et parfois laborieusement sa candidature pour un second mandat face au républicain Donald Trump, alors que certains élus de son propre camp l’appellent à se retirer.

Interrogé avec insistance sur son désastreux débat face à l’ancien président le 27 juin, il a répété à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’une « mauvaise soirée », imputable à un rhume accompagné d’une grande fatigue.

Joe Biden a dit ne « pas croire » aux sondages qui donnent l’avantage à son rival au niveau national et dans les États clés, affirmant que de son point de vue, il était « au coude à coude » avec Donald Trump.

Lorsque le journaliste lui a indiqué qu’il n’avait jamais vu un président se faire réélire avec une cote de popularité de 36 %, il a dit : « je ne crois pas que ce soit ma cote de confiance ».

« Si le Seigneur tout-puissant descendait et disait “Joe, retire-toi de la course”, je me retirerais de la course, mais il ne va pas descendre », a encore dit le président américain.

Par ailleurs, le président de 81 ans a semblé mal à l’aise devant le journaliste George Stephanopoulos, incapable par exemple de dire s’il avait, ou non, revisionné les 90 minutes de confrontation avec son rival républicain Donald Trump qui ont plongé sa candidature dans la tourmente.

PHOTO GERALD HERBERT, ASSOCIATED PRESS L’ancien président Donald Trump, candidat républicain à la présidence, s’exprime lors du débat présidentiel organisé par CNN avec le président Joe Biden, le 27 juin 2024, à Atlanta.

« Je reste dans la course »

L’entrevue de vendredi, diffusée dans son intégralité à 20 h (heure de l’Est) est absolument cruciale pour Joe Biden, qui ne parvient absolument pas à faire taire les interrogations sur son acuité mentale.

S’il la réussit, il ne sera pas sauvé, mais s’il la rate, sa candidature à un second mandat ne tiendra vraiment plus qu’à un fil.

Selon le premier extrait diffusé en début de soirée, le démocrate est apparu beaucoup moins énergique que lors d’un discours de campagne qu’il avait prononcé, avec un téléprompteur, peu avant d’enregistrer l’entretien à Madison, dans le Wisconsin.

« Vous pensez que je suis trop vieux pour battre Donald Trump ? », a-t-il lancé, ce à quoi le public a répondu un retentissant « Non ! »

« Ils essaient de me pousser dehors. Laissez-moi le dire très clairement : je reste dans la course » à la Maison-Blanche, a-t-il insisté devant un millier de partisans, selon son équipe de campagne.

PHOTO NATHAN HOWARD, REUTERS Joe Biden, président des États-Unis

Le démocrate, qui a quitté la scène au son d’une chanson dont le titre est « I won’t back down [je ne me défilerai pas] », a aussi pointé les incohérences de son rival, dont l’âge et l’acuité mentale ne font pas l’objet d’une aussi intense attention.

Derrière lui, dans le public, bien visible pendant la retransmission télévisée, un spectateur portait un panneau portant l’expression : « Passe le flambeau, Joe ».

« Évaluer sa candidature »

Le candidat démocrate a encore fort à faire pour effacer l’impression désastreuse laissée par son débat face à Donald Trump, dont il n’a pas du tout réussi à gérer les conséquences immédiates : une vague d’appels à son retrait dans la presse et une flambée des inquiétudes sur sa santé mentale au sein de son parti.

Une poignée de parlementaires démocrates ont déjà demandé sans ambiguïté à Joe Biden de renoncer à se présenter.

« J’ai hâte de voir l’entrevue enregistrée du président Biden avec George Stephanopoulos », a quant à lui déclaré l’élu Brad Sherman sur X, estimant que les démocrates avaient « besoin » d’un candidat en mesure de battre Donald Trump et détaillant une possible feuille de route pour évincer le président de la course.

PHOTO MANDEL NGAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’ancien président américain Donald Trump et le journaliste George Stephanopoulos en septembre 2020.

« Au cours des prochains jours, je l’exhorte à écouter le peuple américain et à évaluer avec soin s’il reste notre meilleur espoir pour battre Donald Trump », a écrit la gouverneure démocrate du Massachusetts Maura Healey dans un communiqué, deux jours après avoir écouté le président défendre sa candidature devant un groupe de gouverneurs.

Nulle volonté de baisser les bras en tout cas de la part de l’équipe de campagne de Joe Biden.

Elle a publié vendredi un intense plan de bataille pour le mois de juillet prévoyant une avalanche d’apparitions télévisées, des déplacements dans tous les États clés, et notamment dans le sud-ouest du pays pendant la convention républicaine (15-18 juillet).

PHOTO MANUEL BALCE CENETA, ASSOCIATED PRESS Le président Joe Biden au Wisconsin, le 5 juillet 2024.

Joe Biden doit aussi être l’hôte la semaine prochaine d’un sommet des dirigeants de l’OTAN, et donnera jeudi à cette occasion une conférence de presse, là encore un exercice très attendu.

En début de semaine, l’une des plus influentes voix démocrates, l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi avait jugé « essentiel » que Joe Biden fasse une et même deux entrevues de haut vol.