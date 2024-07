(Washington) Le président américain Joe Biden se bat pour réchapper ses efforts de réélection en péril, vendredi, lors d’un rassemblement et d’une interview sur une chaîne de télévision dans un État clé, où chacune de ses réponses sera scrutée à la loupe pour déterminer s’il est compétent et apte à briguer un nouveau mandat.

Colleen Long et Seung Min Kim Associated Press

Il pourrait s’agir d’un moment décisif pour M. Biden, qui subit des pressions pour se retirer de la campagne après sa prestation désastreuse lors du débat contre le républicain Donald Trump, qui a fait craindre que le démocrate de 81 ans ne soit pas en mesure d’assumer ses fonctions pendant quatre années supplémentaires.

L’entretien avec George Stephanopoulos, de la chaîne ABC, enregistré après une réunion de campagne à Madison, dans le Wisconsin, devrait être intensif et approfondi, et deux personnes familières avec les efforts du président ont déclaré qu’il s’y était préparé de manière agressive. Ils ont parlé sous le couvert de l’anonymat pour évoquer les préparatifs internes.

De l’avis général, Joe Biden ne peut pas se permettre d’avoir une nouvelle « mauvaise journée », comme il l’avait fait lors de son échec au débat. Il n’est pas certain que même une performance ordinaire suffise à apaiser les inquiétudes quant à son aptitude à servir.

Alors que l’angoisse des législateurs, donateurs et stratèges démocrates est profonde après la prestation dommageable de M. Biden lors du débat, la plupart des membres du parti ont gardé le silence en attendant de voir si le président parviendra à rétablir la confiance grâce à son programme de voyage du week-end et à sa gestion de l’interview de M. Stephanopoulos. L’interview sera diffusée en intégralité sur ABC vendredi soir.

La campagne de réélection de Joe Biden poursuit ses projets malgré l’incertitude. Elle prévoit de coupler ses évènements en personne avec une nouvelle campagne publicitaire de 50 millions de dollars US ce mois-ci, destinée à capitaliser sur des moments à forte audience comme les Jeux olympiques d’été qui débutent à Paris le 26 juillet.

M. Biden, la vice-présidente Kamala Harris, la première dame Jill Biden et le second gentleman Doug Emhoff devraient se rendre dans tous les États clés ce mois-ci, tandis que les organisateurs prévoient de frapper à plus de trois millions de portes en juillet et en août afin de toucher personnellement les électeurs dans le cadre d’un nouvel effort de 17 millions de dollars US (environ 23 millions de dollars canadiens).

M. Biden lui-même devrait faire campagne en Pennsylvanie dimanche.

M. Biden devait initialement s’exprimer devant l’Association nationale de l’éducation à Philadelphie, mais la campagne a annulé ce projet à la suite de la grève annoncée vendredi par l’association. Le président ne franchira pas de piquet de grève, a précisé la campagne. Il sera tout de même en Pennsylvanie ce week-end.

PHOTO NATHAN HOWARD, REUTERS Le président américain Joe Biden regarde avant de monter à bord d’Air Force One, alors qu’il part en campagne vers le Wisconsin à la base commune Andrews, Maryland, États-Unis.

M. Biden se rendra également dans les États du sud-ouest, dont le Nevada, après avoir accueilli le sommet de l’OTAN à Washington la semaine prochaine, a indiqué la campagne vendredi. Il continuera également à concentrer ses déplacements sur les États dits de la « muraille bleue », à savoir le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan, qui ont été déterminants pour lui dans le passé.

Dans un mémo stratégique publié vendredi matin, la campagne a également insisté sur le fait que Joe Biden participerait à de « fréquents moments d’improvisation », qui étaient autrefois une caractéristique de la carrière de ce politicien grégaire et enthousiaste, mais qui ont néanmoins diminué tout au long de sa présidence.

Pour M. Biden, chaque instant est essentiel pour rétablir la confiance perdue à la suite de sa prestation chancelante à Atlanta la semaine dernière. Pourtant, le président a continué à faire des faux pas qui n’ont pas contribué à cet effort.

Lors d’une interview accordée à la radio WURD de Philadelphie et diffusée jeudi, M. Biden a trébuché et a déclaré : « Je suis fière d’être, comme je l’ai dit, la première vice-présidente, la première femme noire à servir avec un président noir », brouillant ainsi certaines de ses répliques souvent utilisées concernant sa fierté de servir avec le premier président noir et de choisir la première femme noire comme vice-présidente.

De tels accrocs verbaux ne sont pas inhabituels pour M. Biden, mais l’attention qu’ils suscitent est encore plus grande dans ce contexte.

Lors d’une réunion organisée à la hâte avec plus de vingt gouverneurs démocrates mercredi soir, M. Biden a reconnu qu’il devait dormir davantage et limiter les évènements en soirée afin d’être reposé pour son travail, selon trois personnes à qui l’on a accordé l’anonymat pour parler de la réunion privée. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a assuré plus tard à des journalistes à Holland, dans le Michigan, que la remarque de M. Biden sur la limitation des évènements après 20 heures avait été faite sur le ton de la plaisanterie et qu’il l’avait dite « avec un sourire sur le visage ».

M. Newsom, dont le nom est évoqué quand on demande qui pourrait éventuellement prendre le relais de M. Biden, a déclaré que personne dans la salle n’avait « édulcoré » la réalité du débat de la semaine dernière.

« Vous avez vu la physiologie. Vous avez tout vu. C’était la respiration, c’était le physique, c’était tout », a déclaré M. Newsom lors d’un évènement ultérieur en Hollande.

Il a ajouté que M. Biden avait demandé des conseils à tous les gouverneurs et qu’il avait dit au président de se concentrer davantage sur l’avenir.

« C’est une chose de parler du passé. C’est une chose de parler de la liste des réalisations, mais quelle est la vision la plus convaincante ? Pour quoi nous battons-nous ? Quel est l’enjeu de cette élection ? »

Certains signes indiquent que des groupes clés ont déjà pris position sur la personne qui devrait succéder à M. Biden en tant que candidat démocrate.

PHOTO ELIZABETH FRANTZ, ARCHIVES REUTERS Le président américain Joe Biden s’exprime lors d’un barbecue du 4 juillet pour les militaires américains en service actif et leurs familles à la Maison-Blanche à Washington, États-Unis, le 4 juillet 2024.

Glynda C. Carr, la directrice générale du comité d’action politique Higher Heights for America, qui soutient les candidates noires, a déclaré que Mme Harris devrait être en tête de liste si M. Biden se retirait, estimant que toute autre personne serait « un nouvel exemple de la mise à l’écart du leadership des femmes noires dans le discours national ».

« Pour dire les choses clairement, la vice-présidente Harris ne devrait pas figurer sur une liste de remplaçants potentiels ― Kamala Harris est la seule successeure », a déclaré Mme Carr.

M. Biden devrait profiter de son rassemblement à Madison pour énumérer ses sujets de conversation favoris dans le cadre de ses efforts pour vaincre M. Trump, en évoquant la sauvegarde de la démocratie, de l’économie et de « nos droits et libertés », selon sa campagne.

Des représentants du Wisconsin, dont le gouverneur démocrate Tony Evers, le représentant américain Mark Pocan et le président du parti de l’État, Ben Wikler, prendront la parole. En particulier, la sénatrice Tammy Baldwin, qui se représente dans l’une des courses les plus cruciales pour le contrôle du Sénat cette année, ne sera pas présente.