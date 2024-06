PHOTO HAIYUN JIANG, THE NEW YORK TIMES

(Washington) La classe des donateurs du Parti démocrate, toujours nerveuse, a sombré dans un profond malaise vendredi, alors que certaines des personnes les plus riches d’Amérique s’affligeaient de la faible performance du président Joe Biden lors du débat et se demandaient ce qu’elles pouvaient faire – si, en effet, elles peuvent faire quelque chose – pour changer le cours de la course.

Theodore Schleifer, Kenneth P. Vogel et Shane Goldmacher The New York Times

Des discussions auraient eu lieu avec des conseillers politiques au sujet des règles obscures selon lesquelles Biden pourrait être retiré du ticket contre son gré et remplacé à la convention nationale du Parti démocrate ou avant celle-ci, selon une personne au courant de ces discussions.

Dans la Silicon Valley, certains mégadonateurs, dont Ron Conway et Laurene Powell Jobs, s’appelaient et s’envoyaient des textos et des courriels à propos d’une situation qu’ils décrivaient comme une possible catastrophe. Les donateurs se demandaient qui, dans l’entourage de Biden, ils pouvaient contacter pour atteindre Jill Biden, la première dame, qui pourrait à son tour persuader son mari de ne pas se présenter, selon une personne au courant de ces conversations.

Un donateur de la Silicon Valley qui avait prévu d’organiser une collecte de fonds intime avec le président cet été a décidé de ne pas le faire à cause du débat, selon une personne informée directement par l’hôte potentiel.

Un autre grand donateur californien a quitté prématurément une soirée de visionnement du débat et a envoyé à un ami un courriel dont l’objet était « Désastre total », selon une copie de ce courriel.

Au cours de discussions de groupe et à voix basse, certains démocrates fortunés ont proposé des interventions, d’autres ont espéré que Joe Biden aurait une révélation et déciderait de se retirer de lui-même, et d’autres encore ont élaboré des stratégies pour acheminer des fonds vers des candidats en bas de l’échelle électorale. Les donateurs les plus optimistes voulaient attendre les sondages pour connaître l’ampleur des retombées.

La crise de la classe des donateurs – décrite dans des entretiens avec près de deux douzaines de donateurs et de collecteurs de fonds, dont beaucoup ont insisté sur l’anonymat pour discuter de leurs conversations privées – ne pouvait pas arriver à un pire moment pour Biden. L’ancien président Donald Trump l’a surclassé en matière de financement au cours de chacun des deux derniers mois, effaçant l’avantage autrefois béant du président et en ouvrant un autre.

Vendredi soir, de nombreux donateurs se rendaient compte qu’il était peu probable de trouver une autre option viable, même si certains reconnaissaient une baisse d’enthousiasme et se plaignaient du manque de communication de l’équipe Biden avec les principaux collecteurs de fonds dans les 24 heures qui ont suivi le débat.

PHOTO JIM WILSON, THE NEW YORK TIMES Le débat entre Donald Trump et Joe Biden a ébranlé la campagne démocrate, spécialement ses grands donateurs.

Comparés aux petits donateurs en ligne, les grands donateurs nécessitent plus d’entretien, mais ces relations personnelles peuvent rapporter gros dans les moments cruciaux, comme celui auquel Biden est confronté alors qu’il fait face à une vague d’inquiétude de la part des démocrates quant à sa force politique. Son équipe surveille de près la classe des donateurs pour déterminer si Biden sera capable de surmonter les doutes.

Alors que la campagne de Joe Biden a informé certains membres de sa commission nationale des finances vendredi matin à Atlanta, d’autres membres étaient consternés par le fait qu’ils n’avaient pratiquement pas été contactés par le siège de la campagne.

Reid Hoffman, l’un des donateurs les plus influents du Parti démocrate, a écrit dans un courriel adressé à ses amis vendredi soir qu’il avait été submergé.

« J’ai reçu de nombreux courriels au cours des dernières 24 heures me demandant s’il fallait lancer une campagne publique pour faire pression sur le président Biden afin qu’il se retire après sa (très) mauvaise performance lors du débat d’hier soir », a-t-il écrit dans ce courriel, dont le New York Times a eu connaissance. « Cela a certainement porté un coup à l’humeur des donateurs et des organisateurs. »

Des fonds cruciaux

L’argent est une priorité soudaine pour la campagne de Joe Biden.

Après avoir pris un avantage de 100 millions de dollars sur Trump il y a quelques mois, la campagne de Biden et le Comité national démocrate ont entamé le mois de juin avec 212 millions en banque, contre 235 millions pour la campagne de Trump et le Comité national républicain.

La campagne de Joe Biden espérait combler l’écart grâce à une importante campagne de collecte de fonds dans les 72 heures qui ont suivi le débat. Cet effort a coïncidé avec la fin de la période généralement lucrative du deuxième trimestre, lorsque les campagnes se précipitent pour collecter des fonds et se donner de l’élan.

L’équipe de Joe Biden a organisé une série de collectes de fonds vendredi et durant le week-end, en compagnie du président et de la première dame, ainsi que de la vice-présidente Kamala Harris et de célébrités, dans des enclaves riches telles que Manhattan, les Hamptons et Park City, dans l’Utah.

La performance chancelante lors du débat a jeté une ombre sur ces évènements et a suscité des inquiétudes quant à la diminution des fonds récoltés.

La campagne de Joe Biden s’est défendue de toute préoccupation financière, annonçant qu’entre jeudi et vendredi matin, elle avait recueilli 14 millions de dollars en dons en ligne, qui sont généralement moins importants que ceux des grands donateurs. L’heure qui a suivi le débat – de 23 h à minuit – a été la meilleure heure de la campagne de réélection de Biden, selon la campagne.

La grogne et l’élaboration de stratégies par les grands donateurs ont pris la forme d’une série de conférences téléphoniques, de débats textuels et de discussions sur l’application de messagerie chiffrée Signal qui ont commencé peu après que Biden a ouvert la bouche sur scène à Atlanta, jeudi soir, et se sont poursuivis jusqu’à la fin de la journée de vendredi. Certains ont décrit les communications sur un ton qui ressemblait à une séance de thérapie de groupe virtuelle.

« Il s’agit d’une réponse immédiate à une déception », a indiqué Craig Kaplan, avocat et grand donateur démocrate à New York.

Lors d’un appel Zoom hebdomadaire du vendredi matin avec les principaux donateurs de New York, M. Kaplan a exhorté les participants à donner la priorité aux courses au Congrès et aux États fédérés.

« L’importance de l’électorat en bas de l’échelle est accrue », a-t-il dit lors d’une interview, évoquant la perception d’une faiblesse au sommet de l’équipe. Il a ajouté qu’il n’avait pas l’intention d’abandonner Biden.

Stephen Cozen, un donateur démocrate qui considère le président comme un ami, a affirmé qu’il avait essayé de dissuader les donateurs qui demandaient une intervention auprès de Biden.

[Joe Biden] mérite d’avoir l’occasion de réfléchir et de dire : “Je pense toujours que je peux le faire, je pense toujours que je suis le meilleur choix”, ou de conclure qu’il n’est pas le meilleur choix. C’est sa décision. Et je le soutiendrai jusqu’à ce qu’il la prenne. Stephen Cozen, donateur démocrate

En public, rares étaient ceux qui acceptaient de critiquer le président.

Mais en privé, les principaux donateurs réfléchissaient à des questions qui semblaient relever de la fiction il y a quelques jours à peine, se demandant entre eux quel ancien du parti – Barack Obama ? Nancy Pelosi ? Chuck Schumer ? – pourrait avoir le poids politique nécessaire pour persuader Biden de se retirer.

Ils se sont également demandé quel démocrate serait le mieux placé pour remplacer Biden, les gouverneurs Gretchen Whitmer (Michigan) et Gavin Newsom (Californie) figurant parmi les candidats les plus populaires.

Un débat à l’importance surévaluée ?

Certains donateurs ont estimé que l’importance du débat était exagérée.

« Il a fait une piètre prestation », a dit Robert Wolf, ancien président du groupe bancaire UBS Americas, « mais un débat de 90 minutes ne compense pas les trois ans et demi de sa présidence, alors je me battrai pour M. Biden ».

Chris Korge, président des finances du Biden Victory Fund, a indiqué : « C’est le moment de baisser la tête et de se battre autant que possible. » Il a ajouté : « Les donateurs n’abandonneront jamais Biden. »

M. Hoffman, qui dirige effectivement les démocrates de la Silicon Valley, a affirmé qu’il pensait que c’était une erreur de faire pression sur Biden, en partie parce que cela ne fonctionnerait pas. « Joe est notre candidat ; toute décision de se retirer relève de lui et de sa famille, un point c’est tout, a-t-il écrit. Un effort public pourrait contraindre les Biden à essayer de prouver aux sceptiques qu’ils ont tort. »

Pendant ce temps, le président et la première dame tentaient de donner une image de normalité aux donateurs.

Vendredi après-midi, Jill Biden était à New York pour une réception intitulée « Writers, Wit and Wisdom » (écrivains, esprit et sagesse), tandis que Kamala Harris était à Park City pour son propre évènement de haut niveau. Mark Gilbert, un collecteur de fonds démocrate qui a accueilli Kamala Harris à Park City, a soutenu que le débat n’avait pas affecté l’enthousiasme.

PHOTO HAIYUN JIANG, THE NEW YORK TIMES Le président Joe Biden est apparu vendredi à Manhattan avec Elton John au Stonewall Inn

« Non seulement il n’y a pas eu d’annulations, mais nous avons reçu de nombreux appels nous demandant s’il était trop tard pour participer », a affirmé M. Gilbert.

Le président lui-même est apparu vendredi à Manhattan avec Elton John au Stonewall Inn, avant une collecte de fonds axée sur les droits des communautés LGBTQ+ au Hammerstein Ballroom du Manhattan Center. Samedi, il s’est rendu dans les Hamptons pour un évènement organisé dans la maison du milliardaire Barry Rosenstein. Plus tard dans la journée, Joe Biden a participé à une collecte de fonds au domicile du gouverneur du New Jersey, Phil Murphy.

« Personne ne se défile », a lancé Steve Phillips, un important donateur démocrate de Californie. « Tout le monde est résigné à la situation. »

Cet article a été publié dans le New York Times.

Lisez la version originale (en anglais ; abonnement requis)