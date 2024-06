Cinq clés pour suivre le débat de jeudi

Il est évidemment trop tôt pour parler d’un tournant dans la course à la Maison-Blanche. Mais une chose est déjà certaine : cette course connaîtra son moment le plus important ce soir à Atlanta, lieu du premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. À quoi faut-il s’attendre ? Réponse en cinq mots.