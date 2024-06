PHOTO HAIYUN JIANG, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Trump inspire plus confiance que Biden pour défendre la démocratie dans six États clés

Un des messages clés du président Joe Biden dans sa campagne contre Donald Trump semble ne pas avoir d’écho dans plusieurs États clés où se jouera l’élection présidentielle du 5 novembre, rapporte le Washington Post.

La Presse

La campagne démocrate présente l’élection comme une bataille pour la survie du pays, avertissant qu’un deuxième mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche représenterait une menace existentielle pour la démocratie américaine.

Dans ses discours et ses publicités, Joe Biden rappelle que Donald Trump a tenté de renverser les résultats de l’élection de 2020, notamment en attisant la colère de la foule qui a saccagé le Capitole le 6 janvier 2021. Il souligne aussi que Trump a promis d’utiliser les pouvoirs présidentiels pour punir ses ennemis politiques.

Or, auprès de 3513 électeurs sondés en Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nevada, en Pennsylvanie et au Wisconsin aux mois d’avril et de mai, ce message semble ne pas porter.

Le sondage réalisé par le Washington Post et la Schar School of Policy and Government de l’Université George Mason révèle un paradoxe. Un peu plus de la moitié des électeurs susceptibles de décider de l’élection présidentielle dans ces six États clés affirment que les menaces qui pèsent sur la démocratie sont extrêmement importantes pour leur vote.

Pourtant, ils sont plus nombreux à faire confiance à Donald Trump qu’à Joe Biden pour gérer ces menaces. Et la plupart d’entre eux pensent que les remparts constitutionnels qui protègent la démocratie tiendraient même si un dictateur tentait de prendre le contrôle du pays.

« De nombreux Américains ne reconnaissent pas le rôle de M. Biden comme gardien de notre démocratie. C’est mauvais signe pour sa campagne », estime Justin Gest, professeur de politique et de gouvernement à l’Université George Mason.