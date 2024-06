Il est évidemment trop tôt pour parler d’un tournant dans la course à la Maison-Blanche. Mais une chose est déjà certaine : cette course connaîtra son moment le plus important jeudi soir à Atlanta, lieu du premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. À quoi faut-il s’attendre ? Réponse en cinq mots.

Âge

Âgés de 81 ans et de 78 ans, Joe Biden et Donald Trump font tous les deux l’objet ces jours-ci d’attaques sur leurs capacités cognitives. Attaques qui nuisent d’autant plus au président qu’il paraît plus frêle que son rival. Sa performance pourrait confirmer ou infirmer les doutes sur son aptitude à diriger son pays quatre années de plus. Il en va de même pour l’ancien président, qui a tenu ces derniers temps des discours incohérents. Ironiquement, Joe Biden pourrait tirer profit du fait d’avoir été décrit comme un président au bord de la sénilité. Ses adversaires n’ont pas placé la barre très haut.

Avortement

Le hasard favorise Joe Biden sur ce thème clé de sa campagne. Le débat intervient quatre jours après le deuxième anniversaire de la décision de la Cour suprême éliminant le droit constitutionnel à l’avortement. Le président profitera de l’occasion pour rappeler le rôle de Donald Trump dans cette décision qu’une majorité d’Américains déplore et qui entraîne des histoires d’horreur dans plusieurs États où l’avortement a été interdit ou son accès restreint. Il reprochera aussi à son rival de mettre en danger l’accès à la pilule abortive et à la fécondation in vitro. Son rival fera valoir que ces questions relèvent des États.

Immigration

Donald Trump répliquera avec ses propres histoires d’horreur sur son sujet de prédilection. Ces derniers jours, il a insisté sur des crimes commis par des clandestins, dont le meurtre d’une mère de cinq enfants. Et il a établi un faux lien entre ces crimes et une nouvelle politique de Joe Biden qui permettra à des clandestins mariés depuis au moins dix ans à des citoyens américains d’obtenir la résidence permanente. Le président répondra en rappelant notamment les pressions exercées par son rival auprès de parlementaires républicains pour empêcher l’adoption d’un projet de loi bipartisan visant à sécuriser la frontière sud.

Règles

Une des inconnues du débat tient à la façon dont les candidats réagiront aux règles annoncées par CNN, diffuseur de l’évènement. L’absence d’un auditoire pour applaudir ses répliques refroidira-t-elle Donald Trump ? La mise en sourdine de son micro pendant les interventions de Joe Biden l’empêchera-t-elle vraiment de l’interrompre ? En dernière analyse, ces règles pourraient aider l’ancien président à projeter une image plus… présidentielle, ce qui l’avantagerait aux yeux des indépendants, auditoire clé du débat. Autre inconnue : la réaction de Donald Trump aux modérateurs, Dana Bash et Jake Tapper, dont il a mis en doute l’impartialité ces derniers jours.

Impact

Le débat de 90 minutes aura lieu plus de quatre mois avant l’élection présidentielle, plutôt que fin septembre ou début octobre, comme le veut la coutume. On peut donc se demander ce qu’il en restera au moment où les électeurs feront leur choix. Cela dit, une formule assassine, une gaffe majeure ou une performance inattendue pourrait marquer les esprits et réorienter la course à la Maison-Blanche. Les échanges sur l’économie, préoccupation dominante des électeurs, joueront aussi un rôle déterminant sur l’impact du débat. Pour le moment, les électeurs font davantage confiance à Donald Trump qu’à Joe Biden sur ce sujet.