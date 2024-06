Un juge refuse d’entendre l’appel de Trump sur l’ordonnance de bâillon

(New York) Le plus haut tribunal de New York a refusé mardi d’entendre l’appel sur l’ordonnance de bâillon de Donald Trump, laissant les restrictions en place après sa condamnation du mois dernier. La Cour d’appel a estimé que l’ordonnance ne soulevait pas de questions constitutionnelles « substantielles » qui justifieraient une intervention immédiate.