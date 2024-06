PHOTO RACHEL WOOLF, THE NEW YORK TIMES

(Columbia) Robert F. Kennedy fils n’a pas réussi à se qualifier pour le débat présidentiel de jeudi prochain à Atlanta, selon le réseau hôte CNN.

Meg Kinnard Associated Press

Le candidat indépendant à la présidentielle américaine est notamment exclu parce qu’il n’obtient pas suffisamment d’intentions de vote dans les sondages. Le débat du 27 juin se déroulera donc uniquement entre le président démocrate, Joe Biden, et le candidat républicain présumé, Donald Trump.

M. Kennedy est ainsi privé d’une opportunité unique de se tenir aux côtés des deux principaux candidats dans l’espoir de légitimer sa candidature, annoncée depuis longtemps, et de convaincre ses partisans potentiels qu’il aurait une chance de l’emporter en novembre.

Les équipes de MM. Biden et Trump craignent que Robert Kennedy vienne brouiller les cartes dans ce qui devrait être une élection présidentielle extrêmement serrée aux États-Unis.

En plus du critère de CNN sur les sondages, les candidats sont invités au débat s’ils ont aussi obtenu une place sur le bulletin de vote dans des États qui totalisent au moins 270 voix au collège électoral – le minimum requis pour remporter la présidence américaine.

MM. Biden et Trump ont franchi facilement le critère des intentions de vote, mais ils ne seront pas candidats à la présidentielle tant que leurs partis ne les auront pas officiellement désignés plus tard cet été. Les deux candidats ont toutefois obtenu suffisamment de délégués pour assurer leur nomination.

L’équipe de M. Kennedy soutient que le candidat indépendant a satisfait aux exigences pour figurer sur les bulletins de vote dans 22 États, avec un total de 310 voix au collège électoral ; mais tous ces États n’ont pas confirmé officiellement que son nom serait inscrit sur les bulletins. La Californie, le plus important sur la carte électorale, avec 54 voix, ne « certifiera » aucun candidat avant le 29 août.

Les candidats devaient également obtenir au moins 15 % des intentions de vote dans quatre sondages nationaux fiables avant le 20 juin, un autre critère que M. Kennedy n’a pas atteint, souligne CNN. Selon la chaîne d’information, le candidat indépendant a obtenu jusqu’à présent au moins 15 % dans trois de ces sondages et est actuellement sur les listes électorales dans six États, ce qui lui donnerait accès à seulement 89 votes au collège électoral.

M. Kennedy avait déposé le mois dernier une plainte électorale alléguant que CNN était de connivence avec les deux autres candidats pour l’exclure du débat du 27 juin. Il soutenait que les conditions de participation au débat étaient conçues pour garantir que seuls MM. Biden et Trump se qualifieraient et il affirmait qu’il était tenu à des exigences plus élevées.

CNN a déclaré que la plainte était sans fondement. L’équipe de campagne de M. Kennedy n’a pas immédiatement répondu à un message jeudi sollicitant des commentaires sur l’annonce de CNN et lui demandant s’il prévoyait de prendre d’autres mesures concernant son exclusion.

Le mois dernier, MM. Biden et Trump ont accepté de participer au débat sur CNN le 27 juin et à un deuxième, le 10 septembre, organisé par ABC, contournant ainsi la commission non partisane qui organise ces débats depuis près de quarante ans aux États-Unis.