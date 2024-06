MONTAGE ASSOCIATED PRESS

Joe Biden et Donald Trump se sont mis d’accord sur les règles du premier débat télévisé

(Washington) Une heure et demie de débat sans public et des micros désactivables pour faire respecter les temps de parole : les règles du premier débat de campagne entre Joe Biden et Donald Trump, le 27 juin, ont été rendues publiques samedi par CNN, qui l’organisera.

Agence France-Presse

Le duel des principaux candidats à l’élection présidentielle américaine se tiendra à Atlanta en Géorgie, dans le sud-est des États-Unis, à une date bien plus précoce qu’à l’habitude.

La chaîne avait indiqué dès son annonce en mai que l’échange aurait lieu sans public, une formule qui a la préférence de Joe Biden.

Elle a annoncé samedi que les équipes de campagne des deux candidats avaient accepté une série d’autres dispositions, parmi lesquelles le recours à des pupitres identiques et des microphones désactivables.

« Les microphones seront mis en sourdine pendant toute la durée du débat, sauf pour le candidat dont c’est le tour de parler », précise CNN, qui ajoute que les présentateurs, Jake Tapper et Dana Bash, « utiliseront tous les outils à leur disposition pour faire respecter le timing et garantir une discussion civilisée ».

Le débat de 90 minutes sera interrompu par deux coupures publicitaires et les équipes de campagne ne pourront pas interagir avec les candidats au cours de ces pauses, indique également la chaîne.

Les notes écrites à l’avance seront par ailleurs interdites sur le plateau, mais « les candidats se verront remettre un stylo, un bloc de papier et une bouteille d’eau ».

Le président démocrate et son prédécesseur républicain se sont mis d’accord pour débattre deux fois avant le scrutin présidentiel du 5 novembre, le 27 juin et le 10 septembre. Le deuxième débat sera organisé par la chaîne ABC.

« Il dit qu’il veut à nouveau débattre contre moi. Dans ce cas, fais-moi plaisir, mon gars. Je le ferai même deux fois », avait lancé mi-mai Joe Biden dans un message vidéo offensif.

Donald Trump, qui réclamait depuis longtemps un duel télévisé, avait immédiatement relevé le gant : « Dis-moi quand, je serai là. C’est parti pour la bagarre ! ! ! ».