(New York) Après Facebook et Twitter, c’est au tour de TikTok de s’imposer comme plateforme cruciale dans une campagne présidentielle américaine. Et tout indique que Donald Trump est le mieux placé pour profiter de cette application utilisée par 170 millions d’Américains, dont plus de 62 % des 18-29 ans.

Ironique retour des choses : en tant que président, Donald Trump a tenté d’interdire TikTok en 2020. Comme d’autres membres de son parti, il soupçonnait ce réseau social appartenant au groupe chinois ByteDance d’être utilisé par le renseignement chinois.

Or, en avril dernier, l’ancien président a entamé une volte-face spectaculaire. Il a d’abord dénoncé la promulgation par Joe Biden d’une loi bipartite donnant à TikTok 270 jours pour trouver de nouveaux investisseurs non chinois, faute de quoi la plateforme sera interdite aux États-Unis.

« Pour que tout le monde le sache, surtout les jeunes, c’est Joe Biden le corrompu qui est responsable de l’interdiction de TikTok », a-t-il écrit sur Truth Social, sa propre plateforme. « C’est lui qui pousse à cette interdiction, et il le fait pour aider ses amis de Facebook à devenir plus riches et plus dominants, et à pouvoir continuer à combattre, peut-être illégalement, le Parti républicain », a-t-il ajouté en tordant la vérité.

« Le président est sur TikTok »

Deux jours après avoir été condamné par un jury new-yorkais dans l’affaire Stormy Daniels, Donald Trump a complété sa volte-face. Il s’est joint à son tour à TikTok, chose que l’équipe de campagne de Joe Biden – mais pas le président lui-même – avait déjà faite en février dernier.

La première vidéo publiée par le candidat présidentiel du Parti républicain le montre en compagnie de Dana White, président de l’Ultimate Fighting Championship(UFC), lors d’une soirée de combats à Newark, au New Jersey.

« Le président est sur TikTok », annonce Dana White.

« C’est un honneur », répond Donald Trump dans la vidéo où il est filmé en train de saluer des fans et de poser pour des égoportraits.

La réaction de TikTok à l’arrivée de Donald Trump en dit long sur sa domination politique de cette plateforme. Au moment d’écrire ces lignes, il compte plus de 6 millions d’abonnés sur ce réseau social lancé en 2016, contre 371 800 pour l’équipe de campagne de Joe Biden.

Mais il ne s’agit pas de la mesure la plus pertinente. Une analyse réalisée par TikTok et dévoilée par le site Puck le mois dernier indique que depuis novembre, près de 1,3 million de vidéos ou d’images positives de Trump ont été publiées sur la plateforme, avec 9,1 milliards de vues, contre 651 000 publications pro-Biden, avec environ 6,15 milliards de vues.

Autres données révélées par Puck : de janvier 2023 à mai 2024, les vidéos avec le mot-clic #Trump2024 ont reçu près de 473 millions de J’aime avec 6,5 milliards de vues, soit nettement plus que les 50,9 millions de J’aime et les 558 millions de vues pour les vidéos avec le mot-clic #Biden2024.

Ces données n’ont rien de rassurant pour le camp démocrate. D’autant qu’environ le tiers des 18-29 ans mentionnent TikTok comme source d’information régulière, selon un sondage réalisé par le Pew Research Center à l’automne 2023.

Et il ne s’agit pas de l’information la plus sobre, équilibrée ou fiable, que ce soit sur l’économie américaine ou la politique étrangère, y compris le conflit entre Israël et le Hamas.

« Une grande partie de l’expression politique que nous trouvons sur TikTok est humoristique ou cynique, colorée, souvent exagérée et imprégnée de références à la culture populaire. Elle est profondément émotionnelle, allant du rire aux larmes », écrivent les chercheuses Ioana Literat et Neta Kligler-Vilenchik dans un article sur TikTok et l’expression politique des jeunes publié en 2023.

« Elle est souvent profondément personnelle et aborde les questions politiques à travers l’expérience personnelle et la vision du monde des jeunes. En d’autres termes, elle est tout sauf sérieuse, détachée et rationnelle. Cela n’enlève rien à sa signification. »

Exploiter la frustration des jeunes

En fait, des analystes attribuent à TikTok la perception négative ou pessimiste des 18-29 ans à l’égard de l’économie américaine, dont les données sont pourtant positives ou encourageantes sur le plan de l’emploi, de la croissance des salaires et de l’inflation, entre autres.

TikTok est également une plateforme où sont partagés des contenus propalestiniens qui tranchent avec la couverture des grands médias, plus neutre ou sympathique envers Israël. Ces contenus ont contribué à durcir les opinions des jeunes, non seulement à l’égard d’Israël, mais également de Joe Biden.

Dans sa stratégie pour TikTok, le camp Trump entend surtout exploiter la frustration des jeunes à l’égard de l’économie et de l’inflation.

Il s’adressera en particulier aux jeunes hommes dans une série de courtes vidéos mettant en valeur des aspects de la gestion économique où Joe Biden est le plus vulnérable.

Et, pour amplifier ses messages, il misera sur des influenceurs conservateurs dont les abonnés sont plus nombreux que ceux de leurs pendants progressistes. L’un de ces influenceurs, Charlie Kirk, a diffusé la semaine dernière une vidéo accompagnée du message « le président favori de TikTok » et mettant en scène Donald Trump lors d’une assemblée publique organisée par son groupe, Turning Point USA, à Phoenix.

Donald Trump a profité de l’occasion pour formuler cette promesse à la foule de jeunes conservateurs rassemblée : « Je n’interdirai jamais TikTok. »

Cette promesse ne doit pas seulement réjouir les jeunes Américains abonnés à TikTok, mais également le milliardaire Jeffrey Yass, donateur important de la campagne présidentielle de Donald Trump, qui possède 15 % de ByteDance, société mère du réseau social.