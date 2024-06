Verdict du procès pénal de Donald Trump De « Teflon Don » à criminel condamné

(New York) Un criminel condamné. D’ici au 5 novembre, date de l’élection présidentielle de 2024, et peut-être jusqu’à la fin de ses jours, Donald Trump, parfois surnommé « Teflon Don », devra porter ce titre à la suite du verdict historique rendu jeudi par les jurés de son procès à New York.