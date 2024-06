Dans un entretien amical avec Fox News diffusé dimanche matin, l’ancien président Donald Trump a répété une litanie de griefs concernant le procès qui a abouti à sa condamnation pour 34 délits la semaine dernière, tout en se présentant comme un martyr et en insistant sur le fait qu’il prenait bien la situation.

Maggie Astor The New York Times

Il a également laissé entendre que s’il était condamné à une peine de prison ou à une assignation à résidence, « à un certain moment, il y a un point de rupture » pour le public – le dernier en date d’une série de commentaires qui laissent entrevoir la possibilité de violences politiques.

Les commentaires de M. Trump sur les verdicts de culpabilité – dans lesquels un jury de la ville de New York a convenu avec les procureurs qu’il avait falsifié des documents financiers pour dissimuler un paiement d’argent occulte à une actrice pornographique pendant la campagne présidentielle de 2016 – ont largement fait écho à ceux qu’il avait faits vendredi, au lendemain de sa condamnation.

Il a déclaré que le verdict était biaisé parce que la ville de New York, où s’est déroulé le procès, est majoritairement démocrate.

M. Trump a maintenu que les paiements qu’il avait effectués à Michael Cohen, son ancien avocat et le témoin clé contre lui, étaient des frais juridiques, bien que le jury ait estimé qu’ils ne l’étaient pas.

Il a dénoncé des témoins comme M. Cohen, sans les nommer, et a affirmé, alors qu’il parlait du procès dans cette entrevue télévisée à l’échelle nationale, que l’ordonnance de silence imposée par le juge dans cette cause l’empêchait de le faire.

Les démocrates, des gens « malades »

Au cours de l’entretien, une séance de 90 minutes enregistrée à l’avance et répartie sur les quatre heures de l’émission Fox & Friends, M. Trump a également qualifié à plusieurs reprises ses opposants politiques – et même certains de ses anciens partisans, notamment l’ancien ministre de la Justice Jeff Sessions, qu’il a jugé insuffisamment loyal – de « méchants », de « malades », de « dérangés » et de « mauvaises personnes ». Il a également laissé entendre, comme il l’avait déjà fait auparavant, que les démocrates étaient un « ennemi de l’intérieur » qui représentait une plus grande menace pour les États-Unis que des adversaires étrangers comme la Russie ou la Chine.

« Ces gens sont malades. Ils sont malades. Ils sont dérangés », a-t-il déclaré.

Vous savez, je parle de l’ennemi extérieur et de l’ennemi intérieur. Vous avez donc la Russie, vous avez la Chine… Si vous avez un président intelligent, vous les gérez toujours assez facilement, en fait. Nous avons beaucoup d’avantages. Mais l’ennemi intérieur, lui, fait des dégâts dans ce pays. Donald Trump, dans une entrevue avec Fox News

L’entrevue, la première de M. Trump depuis le verdict, n’a pas comporté beaucoup de questions difficiles. À certains moments, les animateurs de Fox News ont semblé essayer de l’orienter vers certaines réponses, laissant entendre à un moment donné qu’il serait compréhensible qu’il veuille armer le ministère de la Justice contre le président Joe Biden et d’autres démocrates.

PHOTO STEPHANI SPINDEL, ARCHIVES REUTERS Les écrans de Fox News à New York annoncent que Donald Trump a été jugé coupable de 34 chefs d’accusation, jeudi dernier.

« Nous parlions justement de la militarisation du système judiciaire contre les opposants politiques », a déclaré Rachel Campos-Duffy, l’une des animatrices. « Certains de vos partisans ont dit que la seule façon d’arrêter cela était la destruction mutuelle assurée, n’est-ce pas ? Si vous nous faites ça, nous vous ferons la même chose. Vous avez dit non, ma vengeance sera le succès de l’Amérique. Vous venez d’avoir ce verdict. Êtes-vous toujours dans le même état d’esprit ? »

M. Trump, qui a dit explicitement qu’il voulait utiliser le ministère de la Justice pour cibler ses opposants politiques, notamment en nommant un procureur spécial pour « poursuivre » Joe Biden, a insisté sur le fait qu’il n’en avait aucune idée.

« C’est une question très difficile dans un sens, parce que ce sont des gens mauvais », a-t-il dit, avant de pivoter : « Beaucoup de gens ont dit que nous n’avions pas d’autre choix que d’élire Trump, les républicains, parce qu’il est le seul à pouvoir résister à cela. N’oubliez pas que si ce n’était pas moi, ils s’en prendraient à quelqu’un d’autre, et je connais beaucoup de concurrents. Ils ne s’en sortiraient pas aussi bien. Ils ne se porteraient pas aussi bien en ce moment. Ils diraient : ‟Maman, ramène-moi à la maison, je veux rentrer à la maison.” »

Le succès pour rassembler le pays

Il a ensuite affirmé, à tort, qu’il n’avait jamais dit « enfermez-la » à propos d’Hillary Clinton, que seuls ses partisans l’avaient dit. Et il s’est félicité de ce qu’il a suggéré comme étant sa retenue à ne pas le faire une fois élu.

Ils ont tous dit ‟enfermez-la”, et je me suis senti… et j’aurais pu le faire, mais j’ai senti que cela aurait été une chose terrible, a-t-il déclaré. Et puis, cela m’est arrivé, et il se peut que je me sente différent à ce sujet. Je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à la question. Donald Trump, dans une entrevue avec Fox News

Lorsqu’il a ajouté : « Pensez-y, vous enfermez la femme d’un président des États-Unis », Mme Campos-Duffy l’a incité à répondre différemment : « Ils veulent vous enfermer pour une question de comptabilité de 130 000 $ ! »

« Et une affaire comptable parfaitement en ordre », a renchéri M. Trump. « Les gens disent aussi : ‟Pouvez-vous rassembler le pays ?” Et la réponse est oui. Le succès rassemblera le pays, parce que je l’avais rassemblé. »

Alors que les parties de l’entrevue qui ont été diffusées étaient principalement axées sur le procès et ses conséquences, M. Trump a également été interrogé sur ses politiques. Il a donné en grande partie les mêmes réponses qu’auparavant, notamment qu’il procéderait à une expulsion de masse plus importante que l’opération « Wetback » du président Dwight D. Eisenhower et qu’il réautoriserait le forage pétrolier dans la Réserve naturelle nationale de l’Arctique en Alaska, dans le cadre d’un ensemble de politiques en faveur des combustibles fossiles.

Cet article a d’abord été publié dans le New York Times.

Lisez la version originale de l’article (en anglais ; abonnement requis)