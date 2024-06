Donald Trump et Robert Kennedy Jr

PHOTO ASSOCIATED PRESS

Le réseau social X va diffuser des entrevues en direct de Trump et Kennedy Jr

(New York) Le réseau social X va diffuser des entrevues en direct de Donald Trump et du candidat indépendant Robert Kennedy Jr sur sa plateforme, dans le cadre d’un évènement exclusif conjointement organisé avec la chaîne d’information NewsNation.

Agence France-Presse

Ces deux évènements prendront la forme d’une entrevue filmée lors de laquelle des modérateurs relaieront des questions d’utilisateurs de X à l’invité, a indiqué un porte-parole du réseau social. Les dates et l’identité des modérateurs n’ont pas encore été dévoilées.

Sollicité par l’AFP pour plus de détails, NewsNation n’a pas donné suite dans l’immédiat.

Selon le porte-parole, la directrice générale de X, Linda Yaccarino, a soumis à Nexstar, groupe de télévision et maison mère de NewsNation, l’idée « d’un nouveau format qui rapprocherait les gens des candidats et leur permettrait de poser les questions ».

« Cela va être intéressant », a écrit Elon Musk, actionnaire majoritaire de X, sur la plateforme, dans un message comportant un lien vers un article sur l’entrevue de Donald Trump.

Depuis sa prise de contrôle du réseau social, l’entrepreneur cherche notamment à faire de la plateforme un lieu de diffusion de contenus vidéo exclusifs, susceptibles de faire croître le trafic.

Écarté de la chaîne Fox News, le présentateur vedette ultraconservateur Tucker Carlson a ainsi élu domicile sur X l’an passé, avant de créer son propre service de streaming.

En mai 2023, Elon Musk avait aussi réalisé, lui-même, une entrevue en direct, diffusée sur X, du candidat à l’investiture républicaine et gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Le milliardaire a rencontré à plusieurs reprises Donald Trump et, selon le Wall Street Journal, a évoqué avec l’ancien chef de l’État un possible rôle de conseiller à la présidence en cas d’élection du promoteur immobilier.

Elon Musk critique, en revanche, très régulièrement le président américain Joe Biden, en particulier concernant sa politique migratoire.

Selon le Wall Street Journal, X et NewsNation souhaitaient organiser un débat entre candidats à la présidence et avaient également invité Joe Biden, mais ce dernier a décliné.

Deux débats entre l’actuel et l’ancien chef de l’État ont déjà été programmés, le premier sur CNN le 27 juin et le second le 10 septembre sur ABC.