Procès pénal à New York Donald Trump déclaré coupable des 34 chefs d’accusation

(New York) Donald Trump a été reconnu coupable jeudi de tous les chefs d’accusation à son procès pénal à New York pour des paiements dissimulés à une vedette de films pour adultes, un séisme pour l’ex-président américain qui a dénoncé une « honte » en pleine course à la Maison-Blanche.