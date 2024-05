Procès pénal de Donald Trump Biden déploie sa campagne au palais de justice avec une apparition de Robert De Niro

(Washington) La campagne du président Joe Biden s’est transportée mardi à l’extérieur du palais de justice où se déroule le procès criminel de Donald Trump à New York, dans le but de recentrer la course à la présidentielle sur l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole.