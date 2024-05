PHOTO TONY GUTIERREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) L’ex-candidate républicaine à la Maison-Blanche Nikki Haley, qui a vertement critiqué Donald Trump par le passé, a annoncé mercredi qu’elle voterait pour lui à la présidentielle de novembre.

Agence France-Presse

« Je place mes priorités dans un président qui soutiendra nos alliés et demandera des comptes à nos ennemis, qui sécurisera la frontière – plus d’excuses –, un président qui soutiendra le capitalisme et la liberté », a-t-elle dit lors d’une intervention dans un cercle de réflexion conservateur.

« Trump n’a pas été parfait sur ces questions. Je l’ai dit clairement à de nombreuses reprises », a-t-elle ajouté.

Mais le président démocrate Joe « Biden est une catastrophe. Je voterai donc pour Trump », a-t-elle affirmé.

Appréciée par de nombreux électeurs républicains modérés et indépendants, l’ancienne ambassadrice à l’ONU de Donald Trump lui a toutefois lancé un avertissement.

L’ex-président devrait « tendre la main aux millions de personnes qui ont voté pour moi et qui continuent à me soutenir, et ne pas partir du principe qu’elles vont se ranger derrière lui », a-t-elle dit.

Cette annonce pourrait bien rebattre les cartes chez les candidats à la vice-présidence dans le camp républicain, même si M. Trump a récemment assuré que Nikki Haley ne faisait pas partie des personnes qu’il envisage pour le poste.