Selon plusieurs sondages récents, Joe Biden, tout en restant nettement majoritaire auprès de cet électorat, perdrait du terrain auprès des électeurs noirs, en particulier les plus jeunes, dans certains États disputés.

(Washington) Joe Biden, qui selon certains sondages serait en perte de vitesse auprès de l’électorat afro-américain, va multiplier d’ici dimanche les hommages aux grandes luttes menées pour les droits civiques aux États-Unis.

Jeudi, le président démocrate, en campagne pour un second mandat, a reçu les familles des plaignants d’un combat judiciaire emblématique contre la ségrégation scolaire, ayant débouché sur la décision « Brown vs Board of Education » de la Cour suprême.

Joe Biden « a reconnu que dans les années 1950 ou 1940 […], les gens que vous voyez ici prenaient un risque en s’associant à cette procédure », a raconté Cheryl Brown Henderson, fille du principal plaignant dans cette affaire, au sortir de la rencontre.

Dans l’arrêt pris en 1954, la Cour suprême des États-Unis a jugé que la séparation des élèves blancs et des élèves noirs dans les écoles violait la Constitution.

Cette décision avait fait voler en éclats la jurisprudence « séparés mais égaux » qui avait permis jusqu’alors aux États du Sud, anciennement esclavagistes, de pratiquer la ségrégation raciale.

Vendredi, Joe Biden ira prononcer un discours au Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaine à Washington.

Puis il rencontrera les représentants des « Divine Nine », des « fraternités » et « sororités » (associations typiques des universités américaines) fondées par des étudiants et des étudiantes noires.

Dimanche enfin, il doit s’exprimer lors de la remise des diplômes de l’université historiquement noire de Morehouse à Atlanta (sud-est), celle où étudia Martin Luther King, le grand meneur de la lutte pour les droits civiques dans les années 1960.

Reste à voir comment le démocrate de 81 ans sera reçu, alors que certaines cérémonies de ce genre ont été perturbées récemment par des manifestants pro-palestiniens.

L’un des participants à la rencontre de jeudi, le président de la grande association de lutte pour les droits civiques NAACP, a toutefois assuré que « les sondages s’étaient trompés » lors des précédentes élections, et rejeté l’idée d’une érosion du soutien au président démocrate.

« J’espère que les Américains réalisent que si nous voulons rester une grande démocratie, nous devons participer au plus haut niveau », a dit Derrick Johnson.

La mobilisation des Afro-Américains avait été décisive dans sa victoire face à Donald Trump en 2020. Il avait alors remporté 92 % de leurs voix, contre 8 % à son adversaire républicain, selon l’institut Pew Research.