(New York) Le chef républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a affiché mardi son soutien à Donald Trump en se rendant à son procès à New York, et en accusant le camp adverse d’instrumentaliser la justice contre le candidat de la droite américaine.

« Il est impossible pour quiconque observant cela de manière objective de nier que le système judiciaire dans notre pays ait été instrumentalisé contre le président Trump », a lancé Mike Johnson lors d’une courte allocution devant le tribunal où comparaît le milliardaire.

« Le système utilise tous les outils à sa disposition en ce moment pour punir un président et en protéger un autre », a-t-il ajouté.

M. Trump est jugé pour la dissimulation d’un paiement de 130 000 dollars à l’ex-actrice X Stormy Daniels pour acheter son silence à la toute fin de la campagne présidentielle de 2016.

Il doit affronter lors de la présidentielle de novembre le président démocrate Joe Biden et ne cesse de dénoncer une « chasse aux sorcières ».

Une terminologie reprise par Mike Johnson, qui a parlé mardi d’« ingérence électorale » et de « procès politiques » – M. Trump est visé par plusieurs autres poursuites.