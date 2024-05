(New York) L’ancien homme de confiance de Donald Trump, Michael Cohen, passe mardi sur le gril de la défense après avoir incriminé l’ex-président américain, jugé à New York pour des paiements dissimulés à une vedette de films X.

Andréa BAMBINO Agence France-Presse

À six mois de la présidentielle entre Joe Biden et Donald Trump, le procès est de plus en plus politisé : avec la présence devant le palais de Justice de Manhattan du chef des républicains à la Chambre des représentants Mike Johnson et de Vivek Ramaswamy, un temps en lice aux primaires républicaines pour la présidentielle.

Mike Johnson, l’un des plus hauts personnages de l’État américain, a tonné envers une justice « instrumentalisée » selon lui contre son champion.

PHOTO DAVE SANDERS, THE NEW YORK TIMES « Il est impossible pour quiconque observant cela de manière objective de nier que le système judiciaire dans notre pays ait été instrumentalisé contre le président Trump », a lancé Mike Johnson lors d’une courte allocution devant le tribunal.

Michael Cohen, 57 ans, de retour mardi au tribunal, est le témoin vedette des débats qui durent depuis mi-avril.

Dans ce procès historique et inédit pour un ex-président américain, le milliardaire de 77 ans est poursuivi au pénal pour 34 délits de falsifications comptables, et encourt en théorie une peine de prison.

Même s’il était reconnu coupable et incarcéré, Donald Trump pourrait se présenter le 5 novembre pour sa revanche face à Joe Biden.

Plus de cinq heures durant lundi, Michael Cohen – qui était l’avocat personnel du milliardaire avant de se retourner contre lui en 2018 – a incriminé son ancien patron.

« Oui », a répondu M. Cohen, Donald Trump était au courant de paiements notamment à la vedette de films X, Stormy Daniels, maquillés ensuite en « frais juridiques » dans la comptabilité de l’empire familial immobilier Trump Organization.

« Haine » des femmes

Il s’agissait, selon l’accusation et Michael Cohen, d’acheter le silence de femmes avec qui Donald Trump aurait eu des liaisons extraconjugales.

Le républicain aurait même dit redouter un effet « catastrophique », voire la « haine » de l’électorat féminin, face à Hillary Clinton, sa rivale à la présidentielle de 2016.

Fidèle parmi les fidèles de Donald Trump, ne reniant pas le surnom de « pitbull » prêt à « prendre une balle » pour lui, Michael Cohen a aussi reconnu avoir menti, intimidé et menacé pour le compte du magnat new-yorkais.

Il a décrit sous serment comment il avait versé 130 000 dollars via une société-écran à Stormy Daniels.

De son vrai nom Stephanie Clifford, cette actrice et réalisatrice de 45 ans est aussi l’un des témoins clés du procès et elle y a livré la semaine dernière avec force sa version des faits.

À son tour, Michael Cohen a dévoilé des conversations avec Donald Trump en 2016. « Absolument, fais-le » pour payer Stormy Daniels et « ne t’inquiète pas tu retrouveras ton argent », aurait dit le futur président à son avocat. Chose faite après son accession à la Maison-Blanche en 2017, selon l’accusation.

Mardi, Michael Cohen a répondu « oui » à la procureure qui lui demandait s’il avait bien reçu 11 chèques – la plupart signés par Trump – contre 11 fausses factures qu’il avait présentées pour se faire rembourser.

L’accusation a dévoilé les justificatifs accompagnant les chèques. Et un à un, M. Cohen a assuré qu’ils mentionnaient des services qu’il n’avait pas rendus et que le motif réel était de le rembourser pour les paiements à Stormy Daniels.

Donald Trump a toujours nié avoir eu un rapport sexuel avec cette femme en 2006, alors qu’il était déjà marié à Melania Trump.

« Que ça ne sorte pas »

De même, pour une liaison supposée de plusieurs mois avec une mannequin de Playboy, Karen McDougal, Donald Trump aurait dit quelques mois avant l’élection à son complice d’alors : « Assure-toi que ça ne sorte pas ».

« Je faisais tout ce que je pouvais, et bien plus encore, pour protéger mon patron, et je le faisais depuis longtemps », a avoué l’ex-avocat.

À l’écoute de celui qu’il avait qualifié en 2018 de « balance », Donald Trump a tour à tour un air impassible ou affairé.

Les deux anciens comparses se vouent une haine tenace et ne se regardent pas.

Quand l’affaire avait été révélée par le Wall Street Journal en 2018, Michael Cohen avait dit avoir payé Stormy Daniels de sa propre initiative, sans en informer Donald Trump.

Rattrapé par la justice, condamné à trois ans de prison dont 13 mois effectivement derrière les barreaux, l’ancien avocat s’est retourné contre son ancien patron en assurant avoir agi sous ses ordres.