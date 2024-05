(New York) Le procès pénal de Donald Trump à New York a repris lundi avec le début du témoignage très attendu de son ex-avocat, Michael Cohen, cité par l’accusation en raison de son rôle central dans l’affaire de paiements dissimulés à une vedette de films pornographiques en 2016.

Michael R. Sisak, Jennifer Peltz, Eric Tucker et Jake Offenhartz Associated Press

Cet ancien fidèle d’entre les fidèles du milliardaire, devenu depuis son ennemi juré, a prêté serment dans le prétoire, tandis que Donald Trump l’observait impassible, a constaté une journaliste de l’AFP.

Michael Cohen est de loin le témoin le plus important du procureur de Manhattan dans cette affaire, et sa comparution attendue indique que le procès entre dans sa dernière ligne droite. Les procureurs affirment qu’ils pourraient achever la présentation des preuves d’ici la fin de la semaine.

M. Cohen devrait témoigner de son rôle dans l’organisation de paiements occultes au nom de M. Trump lors de sa première campagne présidentielle, notamment à l’actrice pornographique Stormy Daniels, qui a déclaré aux jurés la semaine dernière que les 130 000 $ US qu’elle a reçus en 2016 visaient à l’empêcher de rendre publique une relation sexuelle qu’elle dit avoir eue avec M. Trump dans une suite d’hôtel dix ans plus tôt.

Il est également important parce que les remboursements qu’il a reçus constituent la base des accusations ― 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux ― portées contre M. Trump. Les procureurs affirment que les remboursements ont été enregistrés comme des dépenses légales afin de dissimuler le véritable objectif des paiements.

Les avocats de la défense ont préparé un contre-interrogatoire brutal de M. Cohen, déclarant aux jurés, lors des déclarations liminaires, que l’arrangeur devenu ennemi est un « menteur avoué » qui a pour « obsession d’atteindre le président Trump ».

Le témoignage d’un témoin ayant une connaissance aussi intime des activités de M. Trump pourrait accroître l’exposition juridique du candidat républicain présomptif à la présidence si les jurés le jugent suffisamment crédible. Mais sur le plan politique, le fait que les procureurs s’appuient sur un témoin au passé aussi trouble ― M. Cohen a plaidé coupable à des accusations fédérales liées aux paiements et au fait d’avoir menti au Congrès ― pourrait être une aubaine pour M. Trump, qui cherche à collecter des fonds sur la base de ses déboires juridiques et présente l’affaire comme le produit d’un système de justice pénale vicié.

Quoi qu’il en soit, son rôle de témoin vedette de l’accusation ne fait que confirmer la désintégration d’une relation mutuellement bénéfique qui était autrefois si étroite que M. Cohen avait déclaré qu’il « prendrait une balle pour Trump ». Après la perquisition du domicile et du bureau de Cohen par le FBI en 2018, M. Trump l’a couvert d’affection sur les médias sociaux, le louant comme une « personne bien avec une famille merveilleuse » et prédisant ― à tort ― que Cohen ne « retournerait pas » contre lui.

PHOTO EVAN VUCCI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Michael Cohen et Donald Trump, en 2016

Des mois plus tard, c’est exactement ce que Cohen a fait, plaidant coupable en août à des accusations fédérales de financement de campagne dans lesquelles il a impliqué M. Trump. À ce moment-là, la relation était irrévocablement rompue, M. Trump publiant sur la plateforme de médias sociaux connue à l’époque sous le nom de Twitter : « Si quelqu’un cherche un bon avocat, je lui suggère fortement de ne pas retenir les services de Michael Cohen ! ».

Plus tard, Michael Cohen a admis avoir menti au Congrès au sujet d’un projet immobilier à Moscou qu’il avait poursuivi pour le compte de M. Trump pendant la période la plus chaude de la campagne républicaine de 2016. Il a déclaré avoir menti pour être cohérent avec le « message politique » de M. Trump.

Les procureurs devraient obtenir de M. Cohen un témoignage détaillé sur ses crimes passés, dans l’espoir d’atténuer l’impact des questions des avocats de la défense et de montrer qu’ils n’essaient pas de dissimuler ses méfaits. Mais on ne sait pas si cela sera efficace, étant donné que les avocats de la défense seront prêts à exploiter tous les défis qui accompagnent un témoin comme Cohen.

PHOTO JULIA NIKHINSON, ASSOCIATED PRESS Michael Cohen était attendu par les médias lorsqu’il a quitté son domicile de New York, le 13 mai.

En plus de dépeindre Cohen comme indigne de confiance, ils devraient également le présenter comme vindicatif, vengeur et motivé par des objectifs précis. Depuis leur brouille, Cohen s’est révélé être un détracteur implacable et parfois grossier de M. Trump, apparaissant pas plus tard que la semaine dernière dans un TikTok en direct avec une chemise représentant un personnage ressemblant à M. Trump, les mains menottées, derrière des barreaux. Vendredi, le juge a exhorté les procureurs à lui demander de s’abstenir de faire d’autres déclarations sur l’affaire ou sur M. Trump.

« Il a beaucoup parlé de son désir de voir le président Trump aller en prison, a déclaré Todd Blanche, l’avocat de M. Trump, lors de son exposé introductif. Il a longuement parlé de son désir de voir la famille du président Trump aller en prison. Il a longuement parlé de son désir de voir le président Trump être condamné dans cette affaire. »

Quel que soit le déroulement de son témoignage, M. Cohen est incontestablement au cœur de l’affaire, comme en témoigne le fait que son nom a été mentionné en présence du jury lors des déclarations préliminaires plus de 130 fois, soit plus que toute autre personne.

D’autres témoins, dont l’ancien éditeur du National Enquirer David Pecker et l’ancienne conseillère de Trump Hope Hicks, ont longuement évoqué le rôle joué par M. Cohen dans l’étouffement d’articles dont on craignait qu’ils ne nuisent à la candidature de M. Trump en 2016. Les jurés ont également entendu un enregistrement audio dans lequel M. Trump et M. Cohen discutaient d’un plan visant à acheter les droits d’une histoire d’une mannequin de Playboy, Karen McDougal, qui a déclaré avoir eu une liaison avec M. Trump.

Lors d’un grand rassemblement samedi dans la station balnéaire de Wildwood, dans le sud du New Jersey, M. Trump a ravivé ses critiques à l’égard de l’affaire, accusant à tort le président Joe Biden d’avoir orchestré les accusations portées à New York, qualifiant l’affaire de « procès-spectacle de Biden ».

Cet argument ne tient pas compte du fait que l’affaire des pots-de-vin a été déposée par des procureurs locaux de Manhattan qui ne travaillent ni pour le département de la Justice ni pour aucun autre service de la Maison-Blanche.

Le département de la Justice a déclaré que la Maison-Blanche n’était pas impliquée dans les deux affaires pénales engagées contre M. Trump par l’avocat spécial Jack Smith.